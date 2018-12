Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az idén kidolgozhatja az új nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget a kormányzat – mondta a Magyar Időknek a pénzügyekért felelős államtitkár. Gion Gábor kifejtette, azt szeretnék elősegíteni, hogy a magánszemélyek pénzt tegyenek félre nyugdíjaséveikre, s hogy az ilyen megtakarításaikat állampapírban tartsák.","shortLead":"Még az idén kidolgozhatja az új nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget a kormányzat – mondta a Magyar Időknek...","id":"20181201_Surgos_az_allamnak_hogy_belepjen_a_nyugdijmegtakaritasok_piacara_de_miert_ez_a_sietseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159b5364-1d0e-4abe-8150-dfbe00f710c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Surgos_az_allamnak_hogy_belepjen_a_nyugdijmegtakaritasok_piacara_de_miert_ez_a_sietseg","timestamp":"2018. december. 01. 14:52","title":"Sürgős az államnak, hogy belépjen a nyugdíjmegtakarítások piacára, de miért ez a sietség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f","c_author":"Fekete-Győr András","category":"itthon","description":"Miért hallgatnak az egyetemi vezetők? A Momentum elnökének írása. ","shortLead":"Miért hallgatnak az egyetemi vezetők? A Momentum elnökének írása. ","id":"20181203_FeketeGyor_Csak_rajtunk_mulik_meddig_engedunk_Orbannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90be24a4-d0fd-4e42-89f1-bee4572af24d","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_FeketeGyor_Csak_rajtunk_mulik_meddig_engedunk_Orbannak","timestamp":"2018. december. 03. 10:50","title":"Fekete-Győr: Csak rajtunk múlik, meddig engedünk Orbánnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfba042-0c29-4874-9442-c61090ca3977","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több magyar településen is romlott a levegő minősége.","shortLead":"Több magyar településen is romlott a levegő minősége.","id":"20181202_Itt_a_fagy_egyre_rosszabb_a_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddfba042-0c29-4874-9442-c61090ca3977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af2d3e3-effc-498b-bee2-ea766666ffa3","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Itt_a_fagy_egyre_rosszabb_a_levego","timestamp":"2018. december. 02. 10:17","title":"Itt a fagy, egyre rosszabb a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6352922b-60fe-409b-b3a8-a2fde088279f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Honvéd védője fura módon próbálta utolérni a labdát. Nem sikerült.","shortLead":"A Honvéd védője fura módon próbálta utolérni a labdát. Nem sikerült.","id":"20181203_m4sport_foci_bajnoksag_vidi_honved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6352922b-60fe-409b-b3a8-a2fde088279f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7565d517-124f-43ab-ac42-7ce174dd9455","keywords":null,"link":"/sport/20181203_m4sport_foci_bajnoksag_vidi_honved","timestamp":"2018. december. 03. 11:39","title":"Valódi pókfoci az NB I.-ben – még a szakértők is kinevették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259ce490-f940-474d-8668-adc2f32c8e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg itthon a kormány elkaszálta a környezetvédelmi kezdeményezést, az ausztrálok 1,5 milliárd egyszer használatos zacskót spóroltak meg.","shortLead":"Míg itthon a kormány elkaszálta a környezetvédelmi kezdeményezést, az ausztrálok 1,5 milliárd egyszer használatos...","id":"20181203_Az_ausztralok_megleptek_a_lehetetlent_80_szazalekkal_kevesebb_muanyag_zacskot_hasznalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259ce490-f940-474d-8668-adc2f32c8e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2c0bb9-1db8-45c6-b5da-aa08cb2a2eec","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Az_ausztralok_megleptek_a_lehetetlent_80_szazalekkal_kevesebb_muanyag_zacskot_hasznalnak","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Az ausztrálok meglépték a lehetetlent: 80 százalékkal kevesebb műanyag zacskót használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gödöllői független polgármester helyett Vác fideszes vezetőjét választották az északkelet-magyarországi szemétszállítást végző önkormányzati társulás élére.","shortLead":"A gödöllői független polgármester helyett Vác fideszes vezetőjét választották az északkelet-magyarországi...","id":"20181201_Megvan_a_Zold_Hid_uj_elnoke__tortenetesen_egy_fideszes_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17470522-ad87-4172-86fe-532deaf879a0","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Megvan_a_Zold_Hid_uj_elnoke__tortenetesen_egy_fideszes_polgarmester","timestamp":"2018. december. 01. 17:56","title":"Megvan a Zöld Híd új elnöke - történetesen egy fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyik dolgozója azt állítja, 2020-ban leállíthatják a Google üzenetküldő szolgáltatását.","shortLead":"A Google egyik dolgozója azt állítja, 2020-ban leállíthatják a Google üzenetküldő szolgáltatását.","id":"20181201_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_hangouts","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a82981-7b32-478a-a0d9-ac9becc58005","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_hangouts","timestamp":"2018. december. 01. 15:03","title":"Újabb szolgáltatását zárja be a Google, megszűnhet a Hangouts","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki.","shortLead":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20181202_Otvenen_orulhettek_az_otosnek_a_hatoslotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dad9e45-2695-4afa-a36a-708b7fa1a726","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Otvenen_orulhettek_az_otosnek_a_hatoslotton","timestamp":"2018. december. 02. 17:33","title":"Ötvenen örülhettek az ötösnek a hatoslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]