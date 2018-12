Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b47f8e7f-16d8-45e7-9094-8a6f4595ad25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher augusztus végén mondott fel, azonnali hatállyal kirúgta a honvédelmi miniszter. Most visszamenne a sürgősségire. Három hete adta be pályázatát, de még kapott választ. ","shortLead":"Zacher augusztus végén mondott fel, azonnali hatállyal kirúgta a honvédelmi miniszter. Most visszamenne a sürgősségire...","id":"20181208_Zacher_Gabor_reszallasban_visszamenne_a_Honvedkorhazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b47f8e7f-16d8-45e7-9094-8a6f4595ad25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501b40d9-c029-4f89-aa02-1a9f49f8c318","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Zacher_Gabor_reszallasban_visszamenne_a_Honvedkorhazba","timestamp":"2018. december. 08. 12:11","title":"Zacher Gábor részállásban visszamenne a Honvédkórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kensington-palotánál feldíszítették az idei fenyőt.","shortLead":"A Kensington-palotánál feldíszítették az idei fenyőt.","id":"20181208_Igy_nez_ki_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_karacsonyfaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440f71f4-58de-4768-a471-287fbdcdf68a","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Igy_nez_ki_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_karacsonyfaja","timestamp":"2018. december. 08. 19:28","title":"Így néz ki Harry herceg és Meghan Markle karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66ecd32-f188-4dd1-aed3-9d76dc6b6113","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is megrendezték a karácsonyi ronda pulcsis futást a Margitszigeten. A képek magukért beszélnek. ","shortLead":"Idén is megrendezték a karácsonyi ronda pulcsis futást a Margitszigeten. A képek magukért beszélnek. ","id":"20181208_Karacsonyi_ronda_pulcsik_leptek_el_a_Margitszigetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a66ecd32-f188-4dd1-aed3-9d76dc6b6113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97e63c8-ff0e-4e40-bc61-03eb7d4051c7","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Karacsonyi_ronda_pulcsik_leptek_el_a_Margitszigetet","timestamp":"2018. december. 08. 17:54","title":"Karácsonyi ronda pulcsik lepték el a Margitszigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f617cff-46ff-418c-ae87-a83f52cb1ae8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedes kor nem igazán látszik meg ezen az NDK csodán, ami a szerény futásteljesítmény ismeretében már nem is olyan meglepő.","shortLead":"A több évtizedes kor nem igazán látszik meg ezen az NDK csodán, ami a szerény futásteljesítmény ismeretében már nem is...","id":"20181209_41_eve_egy_magyar_csalade_ez_a_gyonyoru_wartburg_ami_most_elado_ndk_oldtimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f617cff-46ff-418c-ae87-a83f52cb1ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad6c70-7ff7-4a48-bb01-79031009ae4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181209_41_eve_egy_magyar_csalade_ez_a_gyonyoru_wartburg_ami_most_elado_ndk_oldtimer","timestamp":"2018. december. 09. 06:41","title":"41 éve egy magyar családé ez a gyönyörű Wartburg, ami most eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09864c8-8433-483e-85ee-0eb6bf79d690","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181208_A_mai_tuntetes_jelkepe_a_muanyag_csalamades_vodor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d09864c8-8433-483e-85ee-0eb6bf79d690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba239d4c-ee67-4d69-b462-5264ad93b44c","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_mai_tuntetes_jelkepe_a_muanyag_csalamades_vodor","timestamp":"2018. december. 08. 10:36","title":"A mai tüntetés jelképe a műanyag csalamádés vödör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701ac6ab-5047-4272-8a1b-3dec23426b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bizonyos korig akár serkentő hatású lehet a munkahelyi hajtás, ausztrál kutatók viszont azt mondják, 40 éves kor felett jobb, ha visszavesz belőle az ember. Különben baj lesz. ","shortLead":"Egy bizonyos korig akár serkentő hatású lehet a munkahelyi hajtás, ausztrál kutatók viszont azt mondják, 40 éves kor...","id":"20181208_munkaido_munkahelyi_hajtas_munka_40_ev_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=701ac6ab-5047-4272-8a1b-3dec23426b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedf3472-3b9b-4a6e-8b99-407bcdcb98e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181208_munkaido_munkahelyi_hajtas_munka_40_ev_felett","timestamp":"2018. december. 08. 08:03","title":"Ennyit a rabszolgatörvényről: 40 éves kor után csak heti 3 napot kellene dolgoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df7fc23-376d-4571-abed-962f51b95c88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A londoniak hazai pályán 2-0-ra legyőzték a címvédő Manchester Cityt az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában.\r

","shortLead":"A londoniak hazai pályán 2-0-ra legyőzték a címvédő Manchester Cityt az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában.\r

","id":"20181208_chelsea_manchester_city_premier_league_angol_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df7fc23-376d-4571-abed-962f51b95c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fc5570-a5bf-4cff-9f0f-bc19fa1d968a","keywords":null,"link":"/sport/20181208_chelsea_manchester_city_premier_league_angol_bajnoksag","timestamp":"2018. december. 08. 22:34","title":"A Chelsea lenullázta Guardioláékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5997dd18-2c99-4ec6-907e-1a98f6ea6835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egyelőre előzetesben marad. ","shortLead":"A férfi egyelőre előzetesben marad. ","id":"20181207_Paranoid_szemelyisegzavarban_szenved_Pasztor_Anna_zaklatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5997dd18-2c99-4ec6-907e-1a98f6ea6835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce3c1b6-e480-42f1-afe7-d9fe04f49c53","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Paranoid_szemelyisegzavarban_szenved_Pasztor_Anna_zaklatoja","timestamp":"2018. december. 07. 20:46","title":"Paranoid személyiségzavarban szenved Pásztor Anna zaklatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]