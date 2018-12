Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormány egyelőre nem tiltja be a sárga mellényesek szombatra hirdetett tüntetéseit, de a strasbourgi merénylet miatt arra kéri a tiltakozókat, legyenek belátók, és inkább ne vonuljanak utcára – közölte csütörtökön Benjamin Griveaux kormányszóvivő.","shortLead":"A francia kormány egyelőre nem tiltja be a sárga mellényesek szombatra hirdetett tüntetéseit, de a strasbourgi...","id":"20181213_sargamellenyesek_tuntetes_franciaorszag_strasbourg_terrortamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75424c74-9c67-4572-9255-2e8e80d39ef0","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_sargamellenyesek_tuntetes_franciaorszag_strasbourg_terrortamadas","timestamp":"2018. december. 13. 10:59","title":"Megkérték a sárga mellényeseket, hogy inkább ne tüntessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4c4ca1-ba13-4482-ac80-9aad1c8f1573","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Csaba politológus, az ELTE-ÁJK oktatója, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója gyorselemzéssel jelentkezett, miután a Fidesz csak egy botrányos parlamenti ülésen tudta átnyomni a rabszolgatörvényt.","shortLead":"Tóth Csaba politológus, az ELTE-ÁJK oktatója, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója gyorselemzéssel jelentkezett...","id":"20181212_Elemzes_az_ellenzek_vegre_nem_volt_ciki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb4c4ca1-ba13-4482-ac80-9aad1c8f1573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd25d8d-766e-4a3c-945a-ac1cccd32c76","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Elemzes_az_ellenzek_vegre_nem_volt_ciki","timestamp":"2018. december. 12. 15:30","title":"Elemzés: az ellenzék végre nem volt ciki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amellett, hogy egy bírósági döntés után ideiglenesen megtiltották több iPhone-modell importját és forgalmazását Kínában, egyes vállalatok maguk is egyfajta iPhone-embargót vezettek be.","shortLead":"Amellett, hogy egy bírósági döntés után ideiglenesen megtiltották több iPhone-modell importját és forgalmazását...","id":"20181212_huawei_beszallito_menpad_iphone_tiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fbd066-8270-4508-bbc6-26a4cfb74c4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_huawei_beszallito_menpad_iphone_tiltas","timestamp":"2018. december. 12. 18:03","title":"Visszavágnak Amerikának: büntetik azt a munkavállalót, aki iPhone-t vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikában építene karriert, mert szerinte ma Magyarországon a média azoknak kedvez, akik bólogatnak, és nem azoknak, akik kérdeznek.","shortLead":"Amerikában építene karriert, mert szerinte ma Magyarországon a média azoknak kedvez, akik bólogatnak, és nem azoknak...","id":"20181212_Demcsak_Zsuzsa_elhagyna_az_orszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ac6cd3-c863-4aed-ad72-1c080e6e350a","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Demcsak_Zsuzsa_elhagyna_az_orszagot","timestamp":"2018. december. 12. 11:42","title":"Demcsák Zsuzsa elhagyná az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megvariálja az Életesemények nevű funkciót, így hamarosan fotókat, videókat is csatolhatunk majd hozzájuk. De nem ez lesz az egyetlen változás.","shortLead":"A Facebook megvariálja az Életesemények nevű funkciót, így hamarosan fotókat, videókat is csatolhatunk majd hozzájuk...","id":"20181212_facebook_eletesemeny_megadasa_emlekezteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9df921-d9d8-450d-9890-15da56187b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_facebook_eletesemeny_megadasa_emlekezteto","timestamp":"2018. december. 12. 19:03","title":"Látványos újdonság jön a Facebookra, most már biztosan nem felejti el a fontos évfordulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feae8738-c5c5-4d5c-89c0-977c5746e181","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Változott a területrendezési terv.","shortLead":"Változott a területrendezési terv.","id":"20181212_Digitalisan_is_elerhetok_lesznek_az_allami_fejlesztesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feae8738-c5c5-4d5c-89c0-977c5746e181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5398cd-2175-46a3-8b5a-1e80ffa11891","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Digitalisan_is_elerhetok_lesznek_az_allami_fejlesztesek","timestamp":"2018. december. 12. 13:44","title":"Digitálisan is elérhetők lesznek az állami fejlesztések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4da430f-e617-4f71-90de-acc3826a6876","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Biztosan nem így tervezte a rajtot a pápua új-guineai versenyző.","shortLead":"Biztosan nem így tervezte a rajtot a pápua új-guineai versenyző.","id":"20181213_rovidpalyas_uszo_vb_ugyetlen_rajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4da430f-e617-4f71-90de-acc3826a6876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a80e05-c5f8-4cc7-b74b-8a7bef97b735","keywords":null,"link":"/sport/20181213_rovidpalyas_uszo_vb_ugyetlen_rajt","timestamp":"2018. december. 13. 12:42","title":"Ez az úszó-vb legbénább csobbanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48230a3d-2d18-45f6-a4da-45c9e0ec16d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a közigazgatási bíróságokról szóló szavazás miatt ment be.","shortLead":"Csak a közigazgatási bíróságokról szóló szavazás miatt ment be.","id":"20181212_Hadhazy_szerint_nincs_ertelme_az_akcionak_elhagyta_a_termet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48230a3d-2d18-45f6-a4da-45c9e0ec16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502137d5-5130-4730-9b04-6631f491f770","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Hadhazy_szerint_nincs_ertelme_az_akcionak_elhagyta_a_termet","timestamp":"2018. december. 12. 12:26","title":"Hadházy szerint nincs értelme az ellenzéki akciónak, elhagyta a Parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]