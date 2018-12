Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bed9ba84-a1eb-4fc1-9caa-d50456450ce4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth téren egyesültek szerdán este a túlóratörvény ellen tiltakozó csoportok, majd dulakodni kezdtek a Parlament lépcsőjén álló rendőrökkel. Percről percre tudósítunk.

","shortLead":"A Kossuth téren egyesültek szerdán este a túlóratörvény ellen tiltakozó csoportok, majd dulakodni kezdtek a Parlament...","id":"20181212_Hidblokad_tuntetes_az_utcan_folytatjak_a_harcot_a_tuloratorveny_ellen__elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed9ba84-a1eb-4fc1-9caa-d50456450ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1a7bdf-e811-4ad9-b0f3-a3d62b0a18db","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Hidblokad_tuntetes_az_utcan_folytatjak_a_harcot_a_tuloratorveny_ellen__elo","timestamp":"2018. december. 12. 14:36","title":"Füstbe és könnygázfelhőbe borult éjszakára a Kossuth tér - hírfolyamunk a tüntetésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024dbcb0-4739-44dc-bed7-6dc8617480ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljes szélességben lezárták a Lánchidat az átvonuló tüntetők.","shortLead":"Teljes szélességben lezárták a Lánchidat az átvonuló tüntetők.","id":"20181212_Tuloratorveny_hidat_foglal_el_a_Jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=024dbcb0-4739-44dc-bed7-6dc8617480ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ed2bc8-41fb-4041-8988-c4055fb18809","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Tuloratorveny_hidat_foglal_el_a_Jobbik","timestamp":"2018. december. 12. 13:43","title":"Túlóratörvény: a Sándor-palotához vonult a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Millimétereket léptek előre a rendezett Brexit felé vezető úton a brüsszeli találkozón. És mindenki fel van készülve a legrosszabbra.","shortLead":"Millimétereket léptek előre a rendezett Brexit felé vezető úton a brüsszeli találkozón. És mindenki fel van készülve...","id":"20181214_Ures_kezzel_tavozik_az_EUcsucsrol_a_brit_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c5235b-7da3-4c36-aaa4-3601a0bb5926","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Ures_kezzel_tavozik_az_EUcsucsrol_a_brit_kormanyfo","timestamp":"2018. december. 14. 07:45","title":"Üres kézzel távozik az EU-csúcsról a brit kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megvariálja az Életesemények nevű funkciót, így hamarosan fotókat, videókat is csatolhatunk majd hozzájuk. De nem ez lesz az egyetlen változás.","shortLead":"A Facebook megvariálja az Életesemények nevű funkciót, így hamarosan fotókat, videókat is csatolhatunk majd hozzájuk...","id":"20181212_facebook_eletesemeny_megadasa_emlekezteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9df921-d9d8-450d-9890-15da56187b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_facebook_eletesemeny_megadasa_emlekezteto","timestamp":"2018. december. 12. 19:03","title":"Látványos újdonság jön a Facebookra, most már biztosan nem felejti el a fontos évfordulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy amerikai tanulmány szerint a szülők és gyermekeik többet beszélgetnek az általuk használt mobileszközök működéséről, mint az azokon megtekintett tartalmakról.\r

\r

","shortLead":"Egy amerikai tanulmány szerint a szülők és gyermekeik többet beszélgetnek az általuk használt mobileszközök...","id":"20181213_mobileszkozok_gyerek_mobilja_szulok_felugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2acb9ba-8103-4233-964b-8fe0f167e9d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_mobileszkozok_gyerek_mobilja_szulok_felugyelet","timestamp":"2018. december. 13. 16:03","title":"Kedves szülők, nem jól csinálják! Sokan félreértik, miről kéne beszélgetni a gyerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök azt állítja, neki nincs köze egyetlen bűncselekményhez sem, amely miatt Michael Cohent elítélték. ","shortLead":"Az amerikai elnök azt állítja, neki nincs köze egyetlen bűncselekményhez sem, amely miatt Michael Cohent elítélték. ","id":"20181213_Trump_Az_ugyvedem_csak_azert_vallotta_magat_bunosnek_hogy_zavarba_hozzon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c837adb-a885-4d97-a8b6-b9c67b54a5b4","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Trump_Az_ugyvedem_csak_azert_vallotta_magat_bunosnek_hogy_zavarba_hozzon","timestamp":"2018. december. 13. 18:01","title":"Trump: Az ügyvédem csak azért vallotta magát bűnösnek, hogy zavarba hozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Windows 10 akkor is elküldi a felhasználó tevékenységének naplóját a Microsoft szervereire, ha ezzel ellentétes beállítás van a rendszerben. Van egy másik felület, ahol szintén át kell állítani egy kapcsolót, hogy az adattovábbítás megszűnjön.","shortLead":"A jelek szerint a Windows 10 akkor is elküldi a felhasználó tevékenységének naplóját a Microsoft szervereire, ha ezzel...","id":"20181214_microsoft_windows_10_adatvedelmi_iranyelvek_szemelyes_adatok_vedelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3816fbba-7d0a-49cd-b7eb-a074811bc21c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_microsoft_windows_10_adatvedelmi_iranyelvek_szemelyes_adatok_vedelme","timestamp":"2018. december. 14. 10:03","title":"Amíg ezt nem kapcsolja ki a Windowsban, a rendszer elküldi a Microsoftnak, hogy mikor mit csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cad9e5-8e58-4dc9-9817-c61bdb00f29f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak az utasait nem egyszerűen csak a teljesen feltekert normál fűtés képes megizzasztani.","shortLead":"Ennek az autónak az utasait nem egyszerűen csak a teljesen feltekert normál fűtés képes megizzasztani.","id":"20181214_a_nap_hirdetese_egy_toyota_amiben_akar_szaunazni_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80cad9e5-8e58-4dc9-9817-c61bdb00f29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9c32bc-62b8-425a-bdbe-632d42ace231","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_a_nap_hirdetese_egy_toyota_amiben_akar_szaunazni_is_lehet","timestamp":"2018. december. 14. 06:41","title":"A nap hirdetése: Egy Toyota, amiben akár szaunázni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]