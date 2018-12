Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskolaigazgató nem szeretné, ha emiatt még többet kellene költeniük a családoknak az ünnepek előtt.","shortLead":"Az iskolaigazgató nem szeretné, ha emiatt még többet kellene költeniük a családoknak az ünnepek előtt.","id":"20181215_Arra_keri_a_szuloket_egy_walesi_iskola_hogy_ne_vegyenek_karacsonyi_ajandekot_a_tanaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b193ea-15a9-4682-a3d5-980cbadb5a07","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Arra_keri_a_szuloket_egy_walesi_iskola_hogy_ne_vegyenek_karacsonyi_ajandekot_a_tanaroknak","timestamp":"2018. december. 15. 10:51","title":"Arra kéri a szülőket egy walesi iskola, hogy ne vegyenek karácsonyi ajándékot a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","shortLead":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","id":"20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac6f7e8-e772-4614-8b57-2d9fa278c7f7","keywords":null,"link":"/sport/20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","timestamp":"2018. december. 15. 13:54","title":"Két Vidi-játékos az Európa Liga álomcsapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú hallgatás után most dől a szó a műsorvezetőből, aki a TV2 egyik új műsorában tér vissza.","shortLead":"Hosszú hallgatás után most dől a szó a műsorvezetőből, aki a TV2 egyik új műsorában tér vissza.","id":"20181215_Palik_Laszlo_Huszonot_evig_simogathattam_az_egomat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4c5cf3-ad14-446a-8588-b79f2aade51b","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Palik_Laszlo_Huszonot_evig_simogathattam_az_egomat","timestamp":"2018. december. 15. 07:10","title":"Palik László: Huszonöt évig simogathattam az egómat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem áll meg az élet egy kis hóeséstől, az internet ontja magából a túlóratörvényhez kreált mémeket.","shortLead":"Nem áll meg az élet egy kis hóeséstől, az internet ontja magából a túlóratörvényhez kreált mémeket.","id":"20181215_Omlenek_a_memek_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0803d5e0-b518-4e7e-8c17-1ebb7d44fab1","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_Omlenek_a_memek_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2018. december. 15. 11:36","title":"Ömlenek a mémek a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szepessy Zsolt ukránokat csapott be.","shortLead":"Szepessy Zsolt ukránokat csapott be.","id":"20181213_Masodfokon_hat_ev_bortont_kapott_a_legsulyosabb_kamupart_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfbba41-0dc1-4020-9f74-646b0ae1b950","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Masodfokon_hat_ev_bortont_kapott_a_legsulyosabb_kamupart_elnoke","timestamp":"2018. december. 13. 18:50","title":"Másodfokon hat év börtönt kapott a legsúlyosabb kamupárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22407576-c218-4027-93fd-3d74cbaf4705","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet egyik szócsövén keresztül közölte ezt, habár a csatorna állításait egyelőre semmi nem támasztja alá.","shortLead":"A terrorszervezet egyik szócsövén keresztül közölte ezt, habár a csatorna állításait egyelőre semmi nem támasztja alá.","id":"20181214_Iszlam_Allam_A_mi_katonank_volt_a_strasbourgi_merenylo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22407576-c218-4027-93fd-3d74cbaf4705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8e7395-79f5-4a77-a07c-1b04107a21ae","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Iszlam_Allam_A_mi_katonank_volt_a_strasbourgi_merenylo","timestamp":"2018. december. 14. 06:50","title":"Iszlám Állam: A mi katonánk volt a strasbourgi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333770e3-3b01-4a6d-afc2-57ca2f6b8f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Ha nem tesznek eleget a szervezet által támasztott gazdasági előírásoknak, még nagyobb bajba kerülhetnek.","shortLead":"Ha nem tesznek eleget a szervezet által támasztott gazdasági előírásoknak, még nagyobb bajba kerülhetnek.","id":"20181214_Csunyan_megbuntette_az_AC_Milant_az_UEFA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333770e3-3b01-4a6d-afc2-57ca2f6b8f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84db0f76-4c47-428f-8067-a45a4ac23eba","keywords":null,"link":"/sport/20181214_Csunyan_megbuntette_az_AC_Milant_az_UEFA","timestamp":"2018. december. 14. 14:31","title":"Durva büntetést rótt ki a Milanra az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi megpróbálta elállni a rendőrségi furgonok útját. ","shortLead":"Egy férfi megpróbálta elállni a rendőrségi furgonok útját. ","id":"20181214_Video_Rendorsegi_furgon_tolta_elore_az_egyik_tuntetot_a_Nyugatinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314c7547-33fb-45e5-a1c7-969f01330713","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Video_Rendorsegi_furgon_tolta_elore_az_egyik_tuntetot_a_Nyugatinal","timestamp":"2018. december. 14. 15:41","title":"Videó: Rendőrségi furgon tolta előre az egyik tüntetőt a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]