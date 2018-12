Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem hosszabbítják meg az Ukrajna tíz megyéjében bevezetett hadiállapotot - a rendkívüli állapot egy formáját - december 26-i lejárta után, ha nem történik nagy szabású támadás Ukrajna ellen Oroszország részéről - biztosított újfent Petro Porosenko ukrán elnök vasárnapi kijevi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Nem hosszabbítják meg az Ukrajna tíz megyéjében bevezetett hadiállapotot - a rendkívüli állapot egy formáját - december...","id":"20181216_Porosenko_nem_hosszabbitjak_meg_a_hadiallapotot_ha_nem_lesz_orosz_tamadas_Ukrajna_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd564eb-cb0b-47f3-9cd0-dba6b38cbbd8","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Porosenko_nem_hosszabbitjak_meg_a_hadiallapotot_ha_nem_lesz_orosz_tamadas_Ukrajna_ellen","timestamp":"2018. december. 16. 18:05","title":"Porosenko: nem hosszabbítják meg a hadiállapotot, ha nem lesz orosz támadás Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c91668-2a8b-4898-9458-0fcfc515f7ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Repülésképtelen, Dél-Amerikából származó óriásmadarak keserítik meg a német gazdák életét, az egyre nagyobb számban jelen lévő nanduk ugyanis hatalmas étvággyal eszik fel a termést.","shortLead":"Repülésképtelen, Dél-Amerikából származó óriásmadarak keserítik meg a német gazdák életét, az egyre nagyobb számban...","id":"20181216_Delamerikai_vendegmadarak_pusztitanak_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47c91668-2a8b-4898-9458-0fcfc515f7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aac4b8f-a45c-4ddb-8e26-b8bc1bff25c4","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Delamerikai_vendegmadarak_pusztitanak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 16. 08:45","title":"Dél-amerikai vendégmadarak pusztítanak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kanada keresi a módját annak, hogy hogyan kerülhetné el, hogy teljesítenie kelljen egy Szaúd-Arábiával kötött fegyvereladási szerződést, amelyet az ország előző, konzervatív kormánya írt alá Rijáddal - jelentette be Justin Trudeau kanadai kormányfő vasárnap.\r

","shortLead":"Kanada keresi a módját annak, hogy hogyan kerülhetné el, hogy teljesítenie kelljen egy Szaúd-Arábiával kötött...","id":"20181217_fegyvereladas_kanada_szaud_arabia_ujsagirogyilkossag_dzsamal_hasogdzsi_justin_trudeau","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497b7ec0-7580-48c6-b63d-8471bd54c212","keywords":null,"link":"/vilag/20181217_fegyvereladas_kanada_szaud_arabia_ujsagirogyilkossag_dzsamal_hasogdzsi_justin_trudeau","timestamp":"2018. december. 17. 06:10","title":"Zsíros fegyverüzletet mondana fel Kanada Hasogdzsi halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04062f21-51ea-4f32-b6f9-f09037b18635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak három hétig látható a Műjégpályától pár perc sétára található Hopp Ferenc Múzeumban az indiai, női szerepekre fókuszáló kiállítás ","shortLead":"Már csak három hétig látható a Műjégpályától pár perc sétára található Hopp Ferenc Múzeumban az indiai, női szerepekre...","id":"20181216_Az_indiai_noi_szerepekrol_lathato_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04062f21-51ea-4f32-b6f9-f09037b18635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d7dd64-d0e5-46f5-9848-9de24edf1981","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Az_indiai_noi_szerepekrol_lathato_kiallitas","timestamp":"2018. december. 16. 18:59","title":"Az indiai női szerepekről látható kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209c86a-487a-49c4-b1fa-dd7fe7becbb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel energiaszektor korszerűsítése sok pénzbe kerülne, de a lengyel kormányfő mégis bejelentette, hogy nem emelik az áram árát jövőre.","shortLead":"A lengyel energiaszektor korszerűsítése sok pénzbe kerülne, de a lengyel kormányfő mégis bejelentette, hogy nem emelik...","id":"20181216_Nem_lesz_aramaremeles_jovore_Lengyelorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7209c86a-487a-49c4-b1fa-dd7fe7becbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d27029-79f7-4711-bef5-455151ea0ca1","keywords":null,"link":"/kkv/20181216_Nem_lesz_aramaremeles_jovore_Lengyelorszagban","timestamp":"2018. december. 16. 08:43","title":"Nem lesz áramáremelés jövőre Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5e47eb-bf99-491d-8d62-e0c5e92b58e1","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Évek óta nem tapasztalt feszült napokat él át Budapest, miután a kormányzó többség elfogadta a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabályt. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást. A hvg.hu fotósai az események közvetlen közelében voltak.","shortLead":"Évek óta nem tapasztalt feszült napokat él át Budapest, miután a kormányzó többség elfogadta a túlórák növelését célzó...","id":"20181216_reg_nem_latott_tomeg_es_agresszio_az_utcan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab5e47eb-bf99-491d-8d62-e0c5e92b58e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b890977a-5880-44b8-92c8-702370faaf5a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181216_reg_nem_latott_tomeg_es_agresszio_az_utcan","timestamp":"2018. december. 16. 12:00","title":"Rég nem látott düh Budapest utcáin - Nagyítás a hvg.hu fotóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt a Mick Mulvaney-t nevezi ki ügyvezető kabinetfőnöknek, aki 2016-ban szörnyű embernek nevezte főnökét. S erről még videófelvétel is készült.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt a Mick Mulvaney-t nevezi ki ügyvezető kabinetfőnöknek, aki 2016-ban szörnyű embernek...","id":"20181216_Trump_azt_nevezi_ki_kabinetfonoknek_aki_szornyu_embernek_nevezte_ot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11699339-3724-49fa-9401-1fe57e345ae7","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Trump_azt_nevezi_ki_kabinetfonoknek_aki_szornyu_embernek_nevezte_ot","timestamp":"2018. december. 16. 10:19","title":"Trump azt nevezi ki kabinetfőnöknek, aki szörnyű embernek nevezte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e9ccb3-bf0c-48b7-8721-c00a3d059fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181216_Orban_adventi_fotojan_mar_felsejlik_az_uj_munkahelye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44e9ccb3-bf0c-48b7-8721-c00a3d059fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692b02ed-dd8e-4fe0-8a25-a0a97077725e","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Orban_adventi_fotojan_mar_felsejlik_az_uj_munkahelye","timestamp":"2018. december. 16. 18:01","title":"Orbán adventi fotóján már felsejlik az új munkahelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]