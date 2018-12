Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel hétmillió facebookozó személyes fotói kerülhettek illetéktelen kezekbe egy nemrég nyilvánosságra hozott hiba miatt. Egy oldalon most ön is megnézheti, érintett-e a szivárgásban.","shortLead":"Közel hétmillió facebookozó személyes fotói kerülhettek illetéktelen kezekbe egy nemrég nyilvánosságra hozott hiba...","id":"20181217_facebook_hiba_privat_fotok_illetektelen_hozzaferes_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5078958b-039f-4ba1-a55e-d80570b74ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_facebook_hiba_privat_fotok_illetektelen_hozzaferes_ellenorzes","timestamp":"2018. december. 17. 17:03","title":"Itt megnézheti, hozzáfért-e valaki a fotóihoz az újabb Facebook-hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozás élére álló Momentum persze a hétfő esti tiltakozáson is ott lesz. A párt elnökségi tagja kitért az éjjel történtekre és az erőszakos cselekményekre is.","shortLead":"A tiltakozás élére álló Momentum persze a hétfő esti tiltakozáson is ott lesz. A párt elnökségi tagja kitért az éjjel...","id":"20181217_Momentum_josolni_sem_lehet_mi_fog_ma_este_tortenni_a_teveszekhaznal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514b6fff-3e1c-4f56-ac08-44e8377d5ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Momentum_josolni_sem_lehet_mi_fog_ma_este_tortenni_a_teveszekhaznal","timestamp":"2018. december. 17. 13:49","title":"Momentum: jósolni sem lehet, mi fog ma este történni a tévészékháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355411e9-1386-4fc0-97f0-601fb5295ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb tüntetések zajlottak Budapesten - írja a hirado.hu, pedig még le sem zajlottak.\r

","shortLead":"Újabb tüntetések zajlottak Budapesten - írja a hirado.hu, pedig még le sem zajlottak.\r

","id":"20181216_A_hiradohu_szerint_mar_lezarultak_a_tuntetesek_pedig_epp_az_ablakuk_alatt_zajlik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=355411e9-1386-4fc0-97f0-601fb5295ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c911b3-8eeb-4cef-9773-9d4a49b76238","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_A_hiradohu_szerint_mar_lezarultak_a_tuntetesek_pedig_epp_az_ablakuk_alatt_zajlik","timestamp":"2018. december. 16. 20:41","title":"A hirado.hu szerint már lezárultak a tüntetések, pedig épp az ablakuk alatt zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6704867c-4597-4559-8773-83309b144d17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg a köztévén viccelődnek a hétfői nap ihlette mémek. ","shortLead":"Főleg a köztévén viccelődnek a hétfői nap ihlette mémek. ","id":"20181218_Beindult_a_net_ime_a_legfrissebb_memek_az_MTVAnal_tortentekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6704867c-4597-4559-8773-83309b144d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd0bcbd-bbab-4628-b782-84e33382202e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_Beindult_a_net_ime_a_legfrissebb_memek_az_MTVAnal_tortentekrol","timestamp":"2018. december. 18. 10:36","title":"Beindult a net: íme a legfrissebb mémek az MTVA-nál történtekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f03af6-93e4-4f7f-8ba2-c5943d2d86fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181217_Eselyes_hogy_Goldie_Hawn_es_Kurt_Russel_megnyerte_a_legszexibb_karacsonyi_foto_versenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12f03af6-93e4-4f7f-8ba2-c5943d2d86fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19d4cf0-3ea1-4763-8ed2-73ad5a9504c5","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Eselyes_hogy_Goldie_Hawn_es_Kurt_Russel_megnyerte_a_legszexibb_karacsonyi_foto_versenyet","timestamp":"2018. december. 17. 13:16","title":"Esélyes, hogy Goldie Hawn és Kurt Russel megnyerte a legszexibb karácsonyi fotó versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elsőre kézenfekvőnek tűnhet a műanyag szatyrot többször használatosra cserélni, nem biztos, hogy ezzel jó megoldást választunk. Ahogy a többször használatos kávéspohárral sem. A vegetariánus étrend viszont jó iránynak tűnik.","shortLead":"Bár elsőre kézenfekvőnek tűnhet a műanyag szatyrot többször használatosra cserélni, nem biztos, hogy ezzel jó megoldást...","id":"20181218_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_kornyezetvedelem_hulladek_tevhitek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd9c4b9-2053-4f98-9c71-12fc228ed4ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_kornyezetvedelem_hulladek_tevhitek","timestamp":"2018. december. 18. 11:03","title":"Lehet, hogy csak ront a helyzeten, amikor a klímaváltozás ellen tenne otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter éppen akkor volt Bayer Zsolt vendége az Echo Tv-ben, amikor vasárnap éjjel a tüntetők odaértek az MTVA székházához.","shortLead":"A propagandaminiszter éppen akkor volt Bayer Zsolt vendége az Echo Tv-ben, amikor vasárnap éjjel a tüntetők odaértek...","id":"20181217_Rogan_a_tuntetokrol_A_balhe_szandeka_vezerli_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b4fda2-1081-422f-a8cc-4ef000b2c304","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Rogan_a_tuntetokrol_A_balhe_szandeka_vezerli_oket","timestamp":"2018. december. 17. 12:23","title":"Rogán a tüntetőkről: A balhé szándéka vezérli őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óva intett a cseh kiberbiztonsági ügynökség (NCISA) a Huawei és a ZTE kínai távközlési vállalatok termékeinek használatától, mivel az ügynökség szerint azok biztonsági fenyegetést jelenthetnek.","shortLead":"Óva intett a cseh kiberbiztonsági ügynökség (NCISA) a Huawei és a ZTE kínai távközlési vállalatok termékeinek...","id":"20181218_cseh_kiberbiztonsagi_ugynokseg_ncisa_huawei_zte_biztonsagi_fenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300aafb9-3aee-4ff8-a91d-74546e020b54","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_cseh_kiberbiztonsagi_ugynokseg_ncisa_huawei_zte_biztonsagi_fenyegetes","timestamp":"2018. december. 18. 11:33","title":"Aggódnak a csehek, szerintük sem biztonságosak a Huawei és a ZTE mobiljai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]