Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e28cc6aa-39c3-40fe-8c80-08d6a3623c7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tudni, az öt fiatal lány egyikük születésnapját ünnepelte.","shortLead":"Úgy tudni, az öt fiatal lány egyikük születésnapját ünnepelte.","id":"20190104_kigyulladt_szabaduloszoba_tuz_tinedzserek_lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e28cc6aa-39c3-40fe-8c80-08d6a3623c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c690c1-10de-4e33-b875-44673cab7cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_kigyulladt_szabaduloszoba_tuz_tinedzserek_lengyelorszag","timestamp":"2019. január. 04. 22:30","title":"Öt lengyel tinédzser halt meg egy kigyulladt szabadulószobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d3592f-8528-4f7f-88aa-bea30153d42e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magnyitogorszkban az év utolsó napján omlott össze egy tízemeletes panelház egy része. A mentéssel most végeztek. ","shortLead":"Magnyitogorszkban az év utolsó napján omlott össze egy tízemeletes panelház egy része. A mentéssel most végeztek. ","id":"20190103_39_holttest_kerult_elo_a_gazrobbanas_miatt_osszedolt_orosz_panelhaz_alol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d3592f-8528-4f7f-88aa-bea30153d42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5cf13e-980e-47f6-b1eb-f4862afdf6d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_39_holttest_kerult_elo_a_gazrobbanas_miatt_osszedolt_orosz_panelhaz_alol","timestamp":"2019. január. 03. 16:07","title":"39 holttest került elő a gázrobbanás miatt összedőlt orosz panelház alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy magyar párt bántalmazott, majd egy busz szélvédőjét megrongálta. Közmunkára ítélték. ","shortLead":"A férfi egy magyar párt bántalmazott, majd egy busz szélvédőjét megrongálta. Közmunkára ítélték. ","id":"20190103_Gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_az_afgant_aki_a_Keletinel_randalirozott_szilveszterkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3564771e-275f-404c-8363-87fd576205ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_az_afgant_aki_a_Keletinel_randalirozott_szilveszterkor","timestamp":"2019. január. 03. 16:24","title":"Gyorsított eljárásban ítélték el az afgán férfit, aki a Keletinél garázdálkodott szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9110e353-7c4e-4b25-a941-248c82cfc780","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybarát napilap érdekképviseleti információk alapján figyelmeztet, akár néhány napos, országos munkabeszüntetés is lassítaná a gazdaságot, visszavetné a bérfelzárkóztatást.","shortLead":"A kormánybarát napilap érdekképviseleti információk alapján figyelmeztet, akár néhány napos, országos munkabeszüntetés...","id":"20190104_A_Magyar_Idok_szerint_a_dolgozok_nem_akarnak_sztrajkolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9110e353-7c4e-4b25-a941-248c82cfc780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763a6a25-0181-4eb4-841c-c91c855183f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_Magyar_Idok_szerint_a_dolgozok_nem_akarnak_sztrajkolni","timestamp":"2019. január. 04. 08:58","title":"A Magyar Idők szerint a dolgozók nem akarnak sztrájkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671b1309-b4a1-4957-b0b2-b51edfe5abd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei városban ismeretlenek több helyre is odafújták az először a túlóratörény elfogadása utáni tüntetéseken felbukkant feliratot.","shortLead":"A Pest megyei városban ismeretlenek több helyre is odafújták az először a túlóratörény elfogadása utáni tüntetéseken...","id":"20190104_o1g_az_utat_es_egy_szobrot_is_lefujtak_piliscsaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=671b1309-b4a1-4957-b0b2-b51edfe5abd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b39bd1-8647-42bf-99c5-576961414c83","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_o1g_az_utat_es_egy_szobrot_is_lefujtak_piliscsaban","timestamp":"2019. január. 04. 07:00","title":"O1G: az utat és egy szobrot is lefújtak Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8df9aff-a6fa-42a8-bd93-9a5a8c6194cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két kislányon már több műtétet végzett egy magyar orvoscsoport. Most, hogy a szétválasztó operációt előkészítsék, Magyarországra hozzák őket.","shortLead":"A két kislányon már több műtétet végzett egy magyar orvoscsoport. Most, hogy a szétválasztó operációt előkészítsék...","id":"20190104_banglades_sziami_ikrek_kislanyok_elokeszito_operacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8df9aff-a6fa-42a8-bd93-9a5a8c6194cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3e7a3a-4307-4917-91a7-5db9c828a0fe","keywords":null,"link":"/elet/20190104_banglades_sziami_ikrek_kislanyok_elokeszito_operacio","timestamp":"2019. január. 04. 17:33","title":"Magyarországi kezelésre érkezik egy bangladesi sziámi ikerpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc01dae-a77f-487a-89af-12d24ceb5e59","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Csakúgy, mint az összes számozott és nem „hivatalos” folytatás, a Rocky-sorozat legújabb darabja is ugyanabból a sablonból építkezik, mint a bokszfilmek általában. Igen ám, de azokban nem búcsúzik el (állítólag) végleg Sylvester Stallone, nincs bennük annyi ellenállhatatlan jelenet, és nem kap szép játékra lehetőséget Dolph Lundgren. Kritika.","shortLead":"Csakúgy, mint az összes számozott és nem „hivatalos” folytatás, a Rocky-sorozat legújabb darabja is ugyanabból...","id":"20190104_A_Creed_IIben_sokat_beszelnek_rola_de_meg_is_mutatjak_a_szeretet_erejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcc01dae-a77f-487a-89af-12d24ceb5e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5042c8d0-f0af-4c85-986d-8ab3f97af4ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_A_Creed_IIben_sokat_beszelnek_rola_de_meg_is_mutatjak_a_szeretet_erejet","timestamp":"2019. január. 04. 17:40","title":"A Creed II-ben sokat beszélnek róla, de meg is mutatják a szeretet erejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyelőre még csak a bejelentést letudó prémiumkategóriás Galaxy Home okoshangszóró mellett egy olcsóbb változatot is készít a Samsung.","shortLead":"Az egyelőre még csak a bejelentést letudó prémiumkategóriás Galaxy Home okoshangszóró mellett egy olcsóbb változatot is...","id":"20190104_olcsobb_bixbys_samsung_okoshangszoro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6564950d-dc4c-4c37-b015-37c5a9be45f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eddd8f-4866-4bd3-aa45-d5d82381b7bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_olcsobb_bixbys_samsung_okoshangszoro","timestamp":"2019. január. 04. 13:03","title":"Vékonyabb pénztárcájúaknak készít okoshangszórót a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]