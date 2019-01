Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56cf7ffb-95f8-4fcb-a4c5-f43fb3f2d524","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dühkezelés meglehetősen fizikai formáját kínálja egy kínai vállalkozás. Van rá kereslet.","shortLead":"A dühkezelés meglehetősen fizikai formáját kínálja egy kínai vállalkozás. Van rá kereslet.","id":"20190114_Duhos_Csapjon_oda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cf7ffb-95f8-4fcb-a4c5-f43fb3f2d524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb5b703-e637-43ab-9f6c-7fb1903d7ae0","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Duhos_Csapjon_oda","timestamp":"2019. január. 15. 08:15","title":"Dühös? Csapjon oda!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b97c3c3-e736-41ef-9166-3798b47c3904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombatra országosan meghirdetett tiltakozás mellett szerdán Fehérváron is demonstrálnak.","shortLead":"A szombatra országosan meghirdetett tiltakozás mellett szerdán Fehérváron is demonstrálnak.","id":"20190116_Most_Szekesfehervaron_tuntetnek_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b97c3c3-e736-41ef-9166-3798b47c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeed1bd-7a14-4cb0-a39d-fdfebc6d5fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Most_Szekesfehervaron_tuntetnek_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 16. 18:01","title":"Most Székesfehérváron tüntetnek a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a03008b-38e4-4359-887d-c75097a4c2eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők szerint a felvételeket 2017-ben válogathatták külön a többitől.","shortLead":"A Magyar Idők szerint a felvételeket 2017-ben válogathatták külön a többitől.","id":"20190116_Egy_siremlekben_talaltak_meg_a_Portik_es_Gyarfas_beszelgeteseirol_keszult_hangfelveteleket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a03008b-38e4-4359-887d-c75097a4c2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa20012-ce3f-4cc0-8b15-33d317a73607","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Egy_siremlekben_talaltak_meg_a_Portik_es_Gyarfas_beszelgeteseirol_keszult_hangfelveteleket","timestamp":"2019. január. 16. 06:13","title":"Egy síremlékben találták meg a Portik és Gyárfás beszélgetéseiről készült hangfelvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f6e805-c76d-42ab-af26-de675c17d872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a hvg.hu előbb értesült, mint a párt. ","shortLead":"Erről a hvg.hu előbb értesült, mint a párt. ","id":"20190115_A_Momentum_is_megkapja_az_allami_tamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f6e805-c76d-42ab-af26-de675c17d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c60162-d9bf-4208-bd17-3aab0cda36c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_A_Momentum_is_megkapja_az_allami_tamogatast","timestamp":"2019. január. 15. 11:00","title":"A Momentum is megkapja az állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9805fd3e-e018-4adc-9d77-e95900a9a150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitt mindent, ami mozdítható. ","shortLead":"Vitt mindent, ami mozdítható. ","id":"20190116_Nem_volt_valogatos_a_tolvaj_fukaszat_jelzotablat_es_biciklit_is_lopott_utobbihoz_sor_is_jart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9805fd3e-e018-4adc-9d77-e95900a9a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316f2efe-80f0-4feb-8779-d26d371ae50f","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Nem_volt_valogatos_a_tolvaj_fukaszat_jelzotablat_es_biciklit_is_lopott_utobbihoz_sor_is_jart","timestamp":"2019. január. 16. 09:33","title":"Nem volt válogatós a tolvaj, fűkaszát, jelzőtáblát és biciklit is lopott, utóbbihoz sör is járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat szerint az a baj, hogy nem csak a helyiek viszik oda a szemetüket. ","shortLead":"Az önkormányzat szerint az a baj, hogy nem csak a helyiek viszik oda a szemetüket. ","id":"20190115_Tele_van_szemettel_a_szelektiv_kukak_kornyeke_Dunaujvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19127ad-d7ea-4321-8e9d-010b1dbc73fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tele_van_szemettel_a_szelektiv_kukak_kornyeke_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. január. 15. 19:30","title":"Tele van szeméttel a szelektív kukák környéke Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b429586c-e1d7-4da7-aab9-6652e75f879e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök sokkolóval tették ártalmatlanná.","shortLead":"A rendőrök sokkolóval tették ártalmatlanná.","id":"20190115_Bozotvago_kessel_hadonaszo_ferfi_okozott_panikot_egy_londoni_metroallomason__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b429586c-e1d7-4da7-aab9-6652e75f879e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb8fabc-ca00-4066-9d2f-dbad8448ad9d","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Bozotvago_kessel_hadonaszo_ferfi_okozott_panikot_egy_londoni_metroallomason__video","timestamp":"2019. január. 15. 15:31","title":"Bozótvágó késsel hadonászó férfi okozott pánikot egy londoni metróállomáson – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső csak az ország keleti felében várható.","shortLead":"Eső csak az ország keleti felében várható.","id":"20190116_Tovabb_melegszik_az_ido_de_kicsit_meg_marad_a_szel_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a342e4-def8-4701-ac8c-07206cae0dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Tovabb_melegszik_az_ido_de_kicsit_meg_marad_a_szel_is","timestamp":"2019. január. 16. 05:10","title":"Tovább melegszik az idő, de kicsit még marad a szél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]