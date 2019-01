Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az autokraták és az ő sötét játékszabályaik. Erre a veszélyre hívja fel elsősorban a Human Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédő szervezet a figyelmet most megjelent jelentésében. A fókuszban a világ autokratái, illetve az ő viszonyuk az emberi jogokhoz. Gyakran előkerül Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is.","shortLead":"Az autokraták és az ő sötét játékszabályaik. Erre a veszélyre hívja fel elsősorban a Human Rights Watch (HRW...","id":"20190118_Lefestette_a_sotet_valosagot_a_Human_Rights_Watch_Magyarorszagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec3c299-0c0c-48f1-b583-99307af4a0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Lefestette_a_sotet_valosagot_a_Human_Rights_Watch_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. január. 18. 17:03","title":"Lefestette a sötét valóságot a Human Rights Watch Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Először Babos Tímea nyert a női párosban, majd pedig Babos és Fucsovics Márton vegyes párosban az esélyesebbnek tartott kínai-ausztrál kettős ellen győztek, sikerült a 16 közé kerülés. ","shortLead":"Először Babos Tímea nyert a női párosban, majd pedig Babos és Fucsovics Márton vegyes párosban az esélyesebbnek tartott...","id":"20190119_AusOpen_Babos_es_Fucsovics_bejutottak_a_vegyes_paros_masodik_fordulojaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4632e312-9f1f-46b4-9ed4-01870211b8fc","keywords":null,"link":"/sport/20190119_AusOpen_Babos_es_Fucsovics_bejutottak_a_vegyes_paros_masodik_fordulojaba","timestamp":"2019. január. 19. 09:50","title":"AusOpen: Babos és Fucsovics bejutott a vegyes páros második fordulójába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy újabb eszközt húzott elő a tarsolyából, hogy megmutassa, milyen hatása lehet az Európai Unió új szerzői jogi irányelvének, ha jelenlegi formájában törvény lesz belőle.","shortLead":"A Google egy újabb eszközt húzott elő a tarsolyából, hogy megmutassa, milyen hatása lehet az Európai Unió új szerzői...","id":"20190118_google_kereso_europai_unio_hirek_tartalomszolgaltatas_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dbb601-9741-4d99-9d99-0d2a892d1afe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_google_kereso_europai_unio_hirek_tartalomszolgaltatas_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely","timestamp":"2019. január. 18. 19:03","title":"\"Kiürülhet\" a Google az új EU-s jogszabály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A brit királyi család téli rezidenciája közelében volt balesete Fülöp hercegnek.","shortLead":"A brit királyi család téli rezidenciája közelében volt balesete Fülöp hercegnek.","id":"20190117_Autobaleset_erte_az_angol_kiralyno_ferjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd10e451-3968-4efc-ac53-26dec1c19df7","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Autobaleset_erte_az_angol_kiralyno_ferjet","timestamp":"2019. január. 17. 19:34","title":"Autóbaleset érte az angol királynő férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MasterCard blogbejegyzése alapján kötelezte volna a próbaidőszakot kínáló szolgáltatókat arra, hogy az ingyenes időszak végéhez közeledve tájékoztassák az előfizetőt az első havidíj közelgő levonásáról. Most úgy tűnik, nem egészen így értették.","shortLead":"A MasterCard blogbejegyzése alapján kötelezte volna a próbaidőszakot kínáló szolgáltatókat arra, hogy az ingyenes...","id":"20190118_mastercard_bankkartya_havidij_elofizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46d6eda-ad3c-41a5-a047-af356c44e597","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_mastercard_bankkartya_havidij_elofizetes","timestamp":"2019. január. 18. 08:03","title":"Hát, ez szomorú: a MasterCard mégsem úgy vezeti be az álomfunkciót, ahogy elsőre tűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a82fc5-f0a4-43d5-95b9-86f623ea19da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban egy gépkocsit használtak, amelybe robbanóanyagot rejtettek. ","shortLead":"A támadásban egy gépkocsit használtak, amelybe robbanóanyagot rejtettek. ","id":"20190117_Tobben_meghaltak_egy_Bogotaban_tortent_robbantasos_merenyletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34a82fc5-f0a4-43d5-95b9-86f623ea19da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a844f8c-542e-4e05-8f7a-1ddb070d365f","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_Tobben_meghaltak_egy_Bogotaban_tortent_robbantasos_merenyletben","timestamp":"2019. január. 17. 19:02","title":"Rendőrkadétokat robbantottak fel Bogotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötforintosokról is megvolt a véleménye a független országgyűlési képviselőnek.","shortLead":"Az ötforintosokról is megvolt a véleménye a független országgyűlési képviselőnek.","id":"20190118_Hadhazy_vegrehajtot_fogad_ha_Bayer_nem_ker_tole_bocsanatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd1a509-4aee-414d-8ed9-febec69decd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Hadhazy_vegrehajtot_fogad_ha_Bayer_nem_ker_tole_bocsanatot","timestamp":"2019. január. 18. 06:34","title":"Hadházy végrehajtót fogad, ha Bayer nem kér tőle bocsánatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328d2d2e-c80b-47f7-bc2b-3c86b3ebaae0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Háttér Társaság is reagált a köztévé adására, amelyben azzal foglalkoztak, hogyan lehet meggyógyítani a melegeket. A Magyar Liberális Párt és az LMP a Médiahatósághoz fordul a műsor miatt. ","shortLead":"A Háttér Társaság is reagált a köztévé adására, amelyben azzal foglalkoztak, hogyan lehet meggyógyítani a melegeket...","id":"20190118_Hatter_tarsasag_kozteve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328d2d2e-c80b-47f7-bc2b-3c86b3ebaae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d79885-4b19-4ab0-b13d-859b2fc528ab","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Hatter_tarsasag_kozteve","timestamp":"2019. január. 18. 16:18","title":"A Háttér Társaság a köztévének: a homoszexualitás nem betegség, nem lehet gyógyítani, és nem is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]