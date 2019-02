Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5befc30f-73c5-408d-abd1-07775f2c4777","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az illető Tiszaszentimre külterületén, egy szántóföldön esett a kitört traktorkerék alá.","shortLead":"Az illető Tiszaszentimre külterületén, egy szántóföldön esett a kitört traktorkerék alá.","id":"20190218_A_rendorok_szabaditottak_ki_a_traktor_ala_szorult_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5befc30f-73c5-408d-abd1-07775f2c4777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b900ed42-912f-47a8-81ba-3997ebf65bd3","keywords":null,"link":"/elet/20190218_A_rendorok_szabaditottak_ki_a_traktor_ala_szorult_ferfit","timestamp":"2019. február. 18. 19:49","title":"A rendőrök szabadították ki a traktorkerék alá szorult férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél éven át vizsgálta a brit törvényhozás egyik bizottsága, hogy a Facebook (és más techóriás cégek) mi mindent tettek az álhírek terjedése, valamint a felhasználói adatok védelme érdekében. A jelentést hétfőn hozták nyilvánosságra.","shortLead":"Másfél éven át vizsgálta a brit törvényhozás egyik bizottsága, hogy a Facebook (és más techóriás cégek) mi mindent...","id":"20190218_facebook_valasztas_hirdetes_alhirek_dezinformacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7164af6b-839c-409b-8b30-d5df28de6fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_facebook_valasztas_hirdetes_alhirek_dezinformacio","timestamp":"2019. február. 18. 18:33","title":"Felügyelet alá vonná a brit törvényhozás a Facebookot, a büntetés sem kizárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez nagyban befolyásolja az ellenzék esetleges parlamenti tiltakozó akcióját.","shortLead":"Ez nagyban befolyásolja az ellenzék esetleges parlamenti tiltakozó akcióját.","id":"20190218_Az_ellenzeki_partok_Orban_parlamenti_megjelenesere_vartak_o_viszont_Jeruzsalembe_utazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c01a30-ec63-4687-8928-5b84e5f193f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Az_ellenzeki_partok_Orban_parlamenti_megjelenesere_vartak_o_viszont_Jeruzsalembe_utazott","timestamp":"2019. február. 18. 10:41","title":"Az ellenzéki pártok Orbán parlamenti megjelenésére vártak, ő viszont Jeruzsálembe utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"2,1 milliárd forint nyereséget ért el a CIG Pannónia Életbiztosító.","shortLead":"2,1 milliárd forint nyereséget ért el a CIG Pannónia Életbiztosító.","id":"20190219_Hatszorosara_nott_a_CIG_Pannonia_nyeresege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fce5dab-d0ac-4e9a-9555-9af2c5a6a718","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_Hatszorosara_nott_a_CIG_Pannonia_nyeresege","timestamp":"2019. február. 19. 08:19","title":"Hatszorosára nőtt a CIG Pannónia adózott eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4407f3a-2f29-4010-9c8f-116eda3ad4e4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legtávolabbi, ősi területeire is eljut a műanyag szemét. ","shortLead":"A világ legtávolabbi, ősi területeire is eljut a műanyag szemét. ","id":"20190218_siralyhojsza_muanyag_adalekanyag_ftalatok_szennyezes_tojas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4407f3a-2f29-4010-9c8f-116eda3ad4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7416eeee-5e3c-48d7-b45e-0c1dc0f75abe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_siralyhojsza_muanyag_adalekanyag_ftalatok_szennyezes_tojas","timestamp":"2019. február. 18. 20:31","title":"Hihetetlen helyről kerültek elő műanyagból származó adalékanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába kötelezte az MNB a Cetelem Bankot a jogszabálysértések orvoslására, a bank nem tett meg mindent, amit kértek.","shortLead":"Hiába kötelezte az MNB a Cetelem Bankot a jogszabálysértések orvoslására, a bank nem tett meg mindent, amit kértek.","id":"20190219_Szabalytalansagokat_talalt_az_MNB_a_Magyar_Cetelem_Banknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed56714-0ad3-4025-bbd5-b15501df7374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Szabalytalansagokat_talalt_az_MNB_a_Magyar_Cetelem_Banknal","timestamp":"2019. február. 19. 09:58","title":"Túl könnyen adott hitelt a Magyar Cetelem Bank, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc48e30-c45b-4ff6-bb7a-159e2fb3570b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik decemberi tüntetés után büntették meg. ","shortLead":"Az egyik decemberi tüntetés után büntették meg. ","id":"20190219_60_ora_kozmunkara_megy_az_MSZP_alelnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cc48e30-c45b-4ff6-bb7a-159e2fb3570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72ac76d-ff60-4864-9513-8bc220fef150","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_60_ora_kozmunkara_megy_az_MSZP_alelnoke","timestamp":"2019. február. 19. 14:07","title":"60 óra közmunkára megy az MSZP alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan indokolta az országgyűlés elnöke, hogy miért szigorították hétfőn a parlamenti belépési szabályokat és miért kell összességében szigorítani az üléstermi viselkedésre vonatkozó szabályokon is. Kövér László szerint messze nem a parlamenti fizikai rendbontásokkal kezdődött a folyamat, amely miatt most módosítani kell. A Századvég által javasolt magatartási kódexből viszont köszöni, nem kér. ","shortLead":"Hosszan indokolta az országgyűlés elnöke, hogy miért szigorították hétfőn a parlamenti belépési szabályokat és miért...","id":"20190219_Kover_laszlo_hazszabaly_parlamenti_botrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cdf8c4-5faf-46c8-aa85-7f704622f56e","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kover_laszlo_hazszabaly_parlamenti_botrany","timestamp":"2019. február. 19. 17:10","title":"Kövér a hvg.hu-nak: Nem most kezdődött, hogy az ellenzéknek elmentek otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]