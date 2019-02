Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azon megy az adok-kapok, hogy lehet-e forgalom Ferihegyen éjfél és hajnal 5 óra között.","shortLead":"Azon megy az adok-kapok, hogy lehet-e forgalom Ferihegyen éjfél és hajnal 5 óra között.","id":"20190222_Itt_a_Budapest_Airport_valasza_Tarlos_kemeny_bejelentesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de53db19-2901-4ea3-b95a-59ab582aae1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Itt_a_Budapest_Airport_valasza_Tarlos_kemeny_bejelentesere","timestamp":"2019. február. 22. 13:18","title":"Itt a Budapest Airport válasza Tarlós kemény bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ebd1d9-ee02-4e32-85bc-12dce64351fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fiatalon vitte el a depresszió.","shortLead":"Fiatalon vitte el a depresszió.","id":"20190223_Meghalt_Brody_Stevens_a_Masnaposok_sztarja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03ebd1d9-ee02-4e32-85bc-12dce64351fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4a2556-79e1-4fc4-ab5d-99d5ac816ecf","keywords":null,"link":"/elet/20190223_Meghalt_Brody_Stevens_a_Masnaposok_sztarja","timestamp":"2019. február. 23. 14:12","title":"Meghalt Brody Stevens, a Másnaposokban is szereplő komikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Humanitárius segélykonvoj próbált bejutni az országba, a katonák le akarták zárni a határt, a civilek ezt meg akarták akadályozni, ekkor dördültek el a fegyverek.\r

","shortLead":"Humanitárius segélykonvoj próbált bejutni az országba, a katonák le akarták zárni a határt, a civilek ezt meg akarták...","id":"20190222_Venezuelai_katonak_civilekre_lottek_a_brazil_hataron_eddig_ket_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48504305-6e31-46aa-979b-5771f31b0eb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Venezuelai_katonak_civilekre_lottek_a_brazil_hataron_eddig_ket_halott","timestamp":"2019. február. 22. 20:53","title":"Venezuelai katonák civilekre lőttek a brazil határon, eddig két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fogadták el a postásszakszervezetek az állami cég bérajánlatát, sztrájkhangulat van, demonstráció jöhet. A Postától átlagosan 10 százalékos béremelést kértek. Nemleges volt a válasz.","shortLead":"Nem fogadták el a postásszakszervezetek az állami cég bérajánlatát, sztrájkhangulat van, demonstráció jöhet. A Postától...","id":"20190222_Sztrajkra_keszulnek_a_postasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf3ea8-990d-4316-a124-b84d1b105e62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Sztrajkra_keszulnek_a_postasok","timestamp":"2019. február. 22. 08:16","title":"Sztrájkra készülnek a postások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Stohl Andrása vagy Benedek Miklósa lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és vagányak – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190222_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_9_Ember_Mark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b1c7b6-fa80-42f7-8056-5966b0babfea","keywords":null,"link":"/kultura/20190222_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_9_Ember_Mark","timestamp":"2019. február. 22. 20:30","title":"Ember Márk: Nem tudnék elviselni egy olyan embert, amilyen én vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Michael Jackson hagyatékának kezelői keresetet nyújtottak be az HBO ellen, mert a kábelcsatorna a néhai sztár állítólagos gyermekmolesztálásáról készült dokumentumfilmjével megszegett egy korábbi szerződést, amelyben vállalta, hogy nem tünteti fel rossz színben az énekest.","shortLead":"Michael Jackson hagyatékának kezelői keresetet nyújtottak be az HBO ellen, mert a kábelcsatorna a néhai sztár...","id":"20190222_Michael_Jackson_Leaving_Neverland_HBO_dokumentumfilm_gyerekmolesztalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81d9a34-ba1e-4572-a343-a6148a0675e8","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Michael_Jackson_Leaving_Neverland_HBO_dokumentumfilm_gyerekmolesztalas","timestamp":"2019. február. 22. 10:57","title":"A Jackson-hagyaték pereli az HBO-t az énekesről szóló dokumentumfilm miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04906f2c-8630-49b3-b41f-7526a27a09ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több hónapnyi nyomozás után emeltek vádat a rendőrök Robert Kraft és további 25 ember ellen. ","shortLead":"Több hónapnyi nyomozás után emeltek vádat a rendőrök Robert Kraft és további 25 ember ellen. ","id":"20190222_prostitucio_tamogatasaval_vadoljak_az_nfl_bajnok_tulajdonosat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04906f2c-8630-49b3-b41f-7526a27a09ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24066efc-2778-43f9-ad6b-7a0b40e90db2","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_prostitucio_tamogatasaval_vadoljak_az_nfl_bajnok_tulajdonosat","timestamp":"2019. február. 22. 21:32","title":"Prostitúció támogatásával vádolják az NFL-bajnok tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9f04bf-237f-450c-9112-968487e58b88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teaültetvényen dolgozó munkások százával ittak a mérgező szeszből. Indiában évente ezer ember hal meg a pancsolt italoktól.","shortLead":"Teaültetvényen dolgozó munkások százával ittak a mérgező szeszből. Indiában évente ezer ember hal meg a pancsolt...","id":"20190223_Tobb_szaz_embert_mergeztek_meg_pancsolt_szesszel_Indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df9f04bf-237f-450c-9112-968487e58b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad878ba-935e-4d2a-a97c-9da7ac25467b","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Tobb_szaz_embert_mergeztek_meg_pancsolt_szesszel_Indiaban","timestamp":"2019. február. 23. 13:07","title":"Több száz embert mérgeztek meg pancsolt szesszel Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]