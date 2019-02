Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4cbf112-eb73-4d6c-92a0-7f921033c2c7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Robbanásszerű a biológiai érés, a testi változás, amivel a kamaszoknak meg kell küzdeniük. De nemcsak nekik, hanem a szüleiknek is hatalmas próbatétel kezelni a tinédzsert. Hogyan lehet a lehető legkevesebb sérüléssel átvészelni ezt az időszakot?","shortLead":"Robbanásszerű a biológiai érés, a testi változás, amivel a kamaszoknak meg kell küzdeniük. De nemcsak nekik, hanem...","id":"20190228_Felnottnek_neznek_ki_de_gyermeklelkuk_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4cbf112-eb73-4d6c-92a0-7f921033c2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c7069f-3afc-4612-a72b-2074b45814c2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190228_Felnottnek_neznek_ki_de_gyermeklelkuk_van","timestamp":"2019. február. 28. 10:00","title":"Felnőttnek néznek ki, de gyermeklelkük van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel egy évvel a kinevezése után Orbán Viktor elé tárja tíz elemből álló tervét Kásler Miklós, ez az egészségügyi programja, amire 1500 milliárd forintot kér.","shortLead":"Közel egy évvel a kinevezése után Orbán Viktor elé tárja tíz elemből álló tervét Kásler Miklós, ez az egészségügyi...","id":"20190228_Felfoghatatlan_osszeget_ker_Kasler_az_egeszsegugyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027c9113-2c41-4929-8635-19753bd94243","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Felfoghatatlan_osszeget_ker_Kasler_az_egeszsegugyre","timestamp":"2019. február. 28. 08:50","title":"Felfoghatatlan összeget kér Kásler az egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03f270b-984c-4bb3-8283-4acf494cb17f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két éve történt gyilkosságot most derítették fel a rendőrök, kedden a kertben az elásott holttestet is megtalálták. ","shortLead":"A két éve történt gyilkosságot most derítették fel a rendőrök, kedden a kertben az elásott holttestet is megtalálták. ","id":"20190227_Elasta_a_kertben_megolt_baratnojet_majd_bekoltozott_a_hazba_egy_szegedi_no__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b03f270b-984c-4bb3-8283-4acf494cb17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5404bce-c68e-476b-b0d0-4c7317bef2ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Elasta_a_kertben_megolt_baratnojet_majd_bekoltozott_a_hazba_egy_szegedi_no__video","timestamp":"2019. február. 27. 10:37","title":"Elásta a kertben a megölt barátnőjét, majd beköltözött a házába egy szegedi nő – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fiatal súlyos beteg volt.","shortLead":"A fiatal súlyos beteg volt.","id":"20190228_elhunyt_Toth_Attila_Mark_kajakozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9627c08-c4f4-4c42-992c-4e43ec987b65","keywords":null,"link":"/sport/20190228_elhunyt_Toth_Attila_Mark_kajakozo","timestamp":"2019. február. 28. 13:55","title":"Meghalt Tóth Attila Márk volt válogatott kajakozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A páros pénteken több embert bántalmazott Budapesten, egy Kertész utcai szórakozóhely előtt.","shortLead":"A páros pénteken több embert bántalmazott Budapesten, egy Kertész utcai szórakozóhely előtt.","id":"20190228_bulinegyed_vittula_kertesz_utca_rendorseg_garazdasag_verekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4783460d-6b40-45e9-a429-40f3d1f9a5e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_bulinegyed_vittula_kertesz_utca_rendorseg_garazdasag_verekedes","timestamp":"2019. február. 28. 11:54","title":"Keresik a bulinegyedben verekedő két férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eff6230-19f0-4be4-9851-33623abe2488","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy elítélt indított polgári pert fogvatartotti jogaiért a szegedi Csillagbörtön ellen, mert elvették a tévékészülékét. ","shortLead":"Egy elítélt indított polgári pert fogvatartotti jogaiért a szegedi Csillagbörtön ellen, mert elvették a tévékészülékét. ","id":"20190226_Nemcsak_Czegledy_Csabanak_szuk_a_bortonrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eff6230-19f0-4be4-9851-33623abe2488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ce4376-8800-48ec-9e37-599923deab10","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_Nemcsak_Czegledy_Csabanak_szuk_a_bortonrend","timestamp":"2019. február. 26. 15:33","title":"Perre megy a rab, mert elvették a tévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef2ba2e-7e4a-43bd-9702-5b39fa421c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan tetemre, egy elpusztult hosszúszárnyú bálna maradványára bukkant egy brazil környezetvédő csoport az Amazonas torkolatánál, lényegében véletlenül: a kutatók azt állítják, a tetemből lakmározó madarakat követték, így bukkantak rá.","shortLead":"Szokatlan tetemre, egy elpusztult hosszúszárnyú bálna maradványára bukkant egy brazil környezetvédő csoport az Amazonas...","id":"20190227_balnatetem_esoerdo_hosszuszarnyu_balna_amazonas_medence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ef2ba2e-7e4a-43bd-9702-5b39fa421c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd40147-a85f-4fcb-9e37-dac9f0c233fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_balnatetem_esoerdo_hosszuszarnyu_balna_amazonas_medence","timestamp":"2019. február. 27. 16:03","title":"Bálnát találtak az amazonasi esőerdőben, senki sem érti, hogy került oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0280d2b-2c73-4f2b-bfec-4c7ef05b5bb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A holland pénzügyőrség azt gyanítja, Észak-Korea elitjének ment volna a hivatalosan Kínába tartó vodkaszállítmány, ezt nemzetközi megállapodások tiltják.\r

\r

","shortLead":"A holland pénzügyőrség azt gyanítja, Észak-Korea elitjének ment volna a hivatalosan Kínába tartó vodkaszállítmány, ezt...","id":"20190226_Lekapcsoltak_Hollandiaban_Kim_Dzsong_Un_90_ezer_vodkajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0280d2b-2c73-4f2b-bfec-4c7ef05b5bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c7a410-310f-4463-9681-976014bd81bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Lekapcsoltak_Hollandiaban_Kim_Dzsong_Un_90_ezer_vodkajat","timestamp":"2019. február. 26. 18:48","title":"Lekapcsolták Hollandiában Kim Dzsong Un 90 ezer vodkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]