[{"available":true,"c_guid":"4cc896cc-65c4-4a66-8a5a-6132af584c13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újonnan több mint 4 millió forintba kerül a Cellebrite eszköze, amit a bűnüldöző szerveknek készít a cég. A készülékkel nemcsak androidos mobilokat lehetett feltörni, de a régebbi iPhone-okat és iPodokat is meg tudták hackelni vele.","shortLead":"Újonnan több mint 4 millió forintba kerül a Cellebrite eszköze, amit a bűnüldöző szerveknek készít a cég. A készülékkel...","id":"20190228_hogyan_lehet_feltorni_egy_telefont_okostelefon_feltorese_ebay_iphone_ipod_samsung_lg_zte_motorola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cc896cc-65c4-4a66-8a5a-6132af584c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e267d305-a255-4920-bf73-f56135503efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_hogyan_lehet_feltorni_egy_telefont_okostelefon_feltorese_ebay_iphone_ipod_samsung_lg_zte_motorola","timestamp":"2019. február. 28. 20:03","title":"Fillérekért árulták az eBayen az eszközt, amivel bármilyen okostelefont fel lehetett törni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A svéd biztonsági szolgálat (Sapo) szerdán bejelentette: őrizetbe vett egy embert, aki gyaníthatóan Oroszországnak kémkedett.","shortLead":"A svéd biztonsági szolgálat (Sapo) szerdán bejelentette: őrizetbe vett egy embert, aki gyaníthatóan Oroszországnak...","id":"20190228_oroszorszag_kem_svedorszag_orizetbe_vetel_hirszerzes_stockholm_nagykovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4d1c85-5366-4d78-8719-89eca3e55141","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_oroszorszag_kem_svedorszag_orizetbe_vetel_hirszerzes_stockholm_nagykovetseg","timestamp":"2019. február. 28. 05:49","title":"Orosz kémet foghattak Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e628b58e-8501-4643-af7f-0fd815b616a2","c_author":"HVG/MTI","category":"itthon","description":"Hiába esett vissza a minimálisra a Magyarországra érkező menedékkérők száma, nem lehet feloldani a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, mert akkor elárasztanának minket a migránsok, ez kísérletezés lenne a magyarok biztonságával – így érvelt a Belügyminisztérium politikai államtitkára Kontrát Károly a Honvédelmi és rendészeti bizottságban.\r

