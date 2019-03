Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borítékolható választ adott a Fidesz az Európai Néppárt frakcióvezetőjének ultimátumára. A pártcsaládban maradnának, de bocsánatot nem kérnek, és persze migráció és Soros. ","shortLead":"Borítékolható választ adott a Fidesz az Európai Néppárt frakcióvezetőjének ultimátumára. A pártcsaládban maradnának, de...","id":"20190306_Ez_a_Fidesz_valasza_a_Weber_ultimatumara_a_migracio_megallitasa_fontosabb_a_partfegyelemnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec6e028-6c2c-4ce5-bd9d-8642562d8481","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Ez_a_Fidesz_valasza_a_Weber_ultimatumara_a_migracio_megallitasa_fontosabb_a_partfegyelemnel","timestamp":"2019. március. 06. 15:09","title":"Ez a Fidesz válasza a Weber ultimátumára: a migráció megállítása fontosabb a pártfegyelemnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs ok halogatni a várandósságot halva született magzat után – állapította meg egy nagyszabású kutatás.","shortLead":"Nincs ok halogatni a várandósságot halva született magzat után – állapította meg egy nagyszabású kutatás.","id":"20190305_halva_szuletes_utani_varandossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6369b9f5-004e-4113-a2d1-365c7f51535e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_halva_szuletes_utani_varandossag","timestamp":"2019. március. 05. 18:03","title":"14 000 szülést vizsgáltak meg: nincs ok késleltetni az újabb várandósságot halva született magzat után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e75a7-7fb2-4342-85e3-bec3fb284003","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Oxigénpalack és teherhordók nélkül. ","shortLead":"Oxigénpalack és teherhordók nélkül. ","id":"20190305_Klein_David_es_Suhajda_Szilard_ismet_megprobal_feljutni_a_K2re","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e75a7-7fb2-4342-85e3-bec3fb284003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fb0b7c-f07e-423d-8d03-6765dc921f75","keywords":null,"link":"/sport/20190305_Klein_David_es_Suhajda_Szilard_ismet_megprobal_feljutni_a_K2re","timestamp":"2019. március. 05. 10:34","title":"Klein Dávid és Suhajda Szilárd ismét megpróbál feljutni a K2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a70287-2404-4b98-bb2d-529b79090ed3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyival nyugtatták előbb az érdeklődőket, hogy egy ellenőrzés szerint minden rendben van a pénzügyekkel, de részleteket csak pénzért adnának ki.","shortLead":"Annyival nyugtatták előbb az érdeklődőket, hogy egy ellenőrzés szerint minden rendben van a pénzügyekkel, de...","id":"20190306_Csak_penzert_arulja_el_a_Polgaror_Szovetseg_mire_kolt_evi_egymilliard_forint_kozpenzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3a70287-2404-4b98-bb2d-529b79090ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f1857-c553-462e-bd7e-86a3105983c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Csak_penzert_arulja_el_a_Polgaror_Szovetseg_mire_kolt_evi_egymilliard_forint_kozpenzt","timestamp":"2019. március. 06. 11:52","title":"Csak pénzért árulja el a Polgárőr Szövetség, mire költ évi egymilliárd forint közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy befektetőknek tartott értekezleten több ígéretes dolgot is említett Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. És nem csak a pénzügyek kerültek szóba. ","shortLead":"Egy befektetőknek tartott értekezleten több ígéretes dolgot is említett Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. És nem csak...","id":"20190304_tim_cook_uj_apple_termekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96c6a95-5bb8-4c55-ac56-50385dc19d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_tim_cook_uj_apple_termekek","timestamp":"2019. március. 04. 21:33","title":"Tim Cook szerint eszelősen jó termékek jönnek az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa7b803-55c5-4ccf-9c27-6494e95d5442","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Idén sincs hiány exkluzív videojátékokból, ha PlayStation 4 rendszerekről van szó, az egyik ráadásul néhány héten belül piacra kerül. Bemutatjuk a platform idei első nagy durranásának ígérkező Days Gone-t, melyben a motorból kifogyó benzin legalább annyira veszélyes, mint a hordákban ránk rontó, élőholtszerű lények.","shortLead":"Idén sincs hiány exkluzív videojátékokból, ha PlayStation 4 rendszerekről van szó, az egyik ráadásul néhány héten belül...","id":"20190306_bend_studio_days_gone_kritika_playstation_4_konzoljatek_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa7b803-55c5-4ccf-9c27-6494e95d5442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d684d5-2baf-4754-9692-09df56e9eb75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_bend_studio_days_gone_kritika_playstation_4_konzoljatek_videojatek","timestamp":"2019. március. 06. 11:10","title":"Már láttuk a játékot, ami után az xboxosok is sóvárogni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány régióban túlbankosodás figyelhető meg az MNB elnöke szerint. Matolcsy György arról is nyilatkozott: a kormánynak tovább kellene csökkentenie az szja-t.","shortLead":"Néhány régióban túlbankosodás figyelhető meg az MNB elnöke szerint. Matolcsy György arról is nyilatkozott: a kormánynak...","id":"20190306_Matolcsy_56_nagybank_lenne_eleg_a_magyar_gazdasagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0d72a8-d143-4fdf-893c-818799da27c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Matolcsy_56_nagybank_lenne_eleg_a_magyar_gazdasagnak","timestamp":"2019. március. 06. 06:57","title":"Matolcsy: 5-6 nagybank lenne elég a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Néhányan különösen jártasak a nyugtalanító eseményekkel való megküzdésben és kitartásban. Mi a reziliencia kialakításának titka, és hogyan tudjuk önmagunkban kifejleszteni?","shortLead":"Néhányan különösen jártasak a nyugtalanító eseményekkel való megküzdésben és kitartásban. Mi a reziliencia...","id":"20190305_Hogyan_tegyuk_magunkat_ellenallova_a_stresszel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22902a2d-e21b-4168-b9b3-06bfdcaa0257","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190305_Hogyan_tegyuk_magunkat_ellenallova_a_stresszel_szemben","timestamp":"2019. március. 05. 13:15","title":"Hogyan tegyük magunkat ellenállóvá a stresszel szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]