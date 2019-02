Az ISL-hez, bár még egyetlen versenyt sem rendeztek az égisze alatt, máris rengeteg klasszis csatlakozott, Hosszú mellett nagykövete a brit Adam Peaty, az olasz Federica Pellegrini, az amerikai Ryan Murphy és az ausztrál Cate Campbell. Valamennyien olimpiai bajnokok.

A kezdeményezés neve onnan lehet ismerős, hogy tavaly télen már megpróbált egy versenyt tető alá hozni, Torinóban, ami végül a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezet fenyegetése miatt elmaradt: a FINA belengette, hogy kétéves eltiltással sújthatja azokat az úszókat, akik elindulnak az ő rendezésében zajló világkupának riválist teremtő sorozat eseményén. Azóta valamelyest változott az álláspontjuk, igaz, maguk is bejelentették egy meghívásos elitsorozat indítását. Hosszú szerint ezt kapkodva hozták össze, és bár tavasszal indulna, a versenyzőknek még alig van információjuk róla.

Ne a rokonoknak legyen esemény

Az ISL mögött állók szerint, bár a sportág rendkívül népszerű sporttevékenység, kereskedelmileg nem sikeres. Ennek részben az az oka, hogy a versenyek ma még elsősorban az úszók rokonságának, és kevésbé a szurkolóknak szólnak, a felépítésük pedig XIX. századi rendszert követ. Az események túl hosszúak a sok selejtező, az elnyújtott díjkiosztók miatt, a versenyzőket pedig csak nagyon rövid ideig lehet látni, nem tudnak igazán közel kerülni a közönséghez, amely ráadásul szívesebben drukkol csapatoknak, mint egyéneknek. És kevés is az olyan verseny, amelyen az igazán nagyok megmutatják magukat.

Ezekre válaszul az ISL olyan rendszerben gondolkodik, amelyben a versenyzők csapatokba tömörülnek, és nem maguknak, hanem a csapatnak szereznek pontokat gyors, pörgős versenyeken – egy-egy alkalommal több számban indulva –, amelyekbe show-elemeket is vegyítenek.

Az is fontos Grigorishin szerint, hogy a szezonnak legyen eleje és vége, legyen egy jól azonosítható végső győztes, mint a Formula–1-ben vagy az amerikiafutballban. Emiatt ők selejtező-rájátszás modellt terveznek, a döntőt pedig Las Vegasban fogják megtartani.

Próbaidény

Az első szezon idén indul – a versenyek időpontjai egyelőre képlékenyek, mert több egyelőre ütközik a FINA Világkupájának dátumaival –, ez azonban csak afféle bemutató, teszt lesz, főleg a 2020-as tokiói olimpiára való felkészülés miatt. Grigorishin szerint három-öt éven belül már teljes formáját tudja majd futni a sorozat. Ebben az évben négy nemzetközi európai és négy amerikai csapat mérkőzik majd egymás ellen, 2020 szeptemberétől 2021 tavaszáig azonban már hat-hat – összesen 24 fős – egység úszik a végső győzelemért.

Hosszú Katinka elárulta, nem csak úszóként, hanem az egyik európai csapat tulajdonosaként is szerepet vállal majd az ISL-ben. "Ez nagy lehetőség a hazai úszóknak" – mondta, hiszen a szabályok szerint magyarként elsőként ő kérheti fel honfitársai közül a legjobbakat, a többi klubtulajdonos csak azután invitálhat magyar versenyzőt a csapatába, ha az Hosszúnak már nemet mondott.

A háromszoros olimpiai bajnok "a legjobbakat" szeretné meghívni a csapatába, szívesen úszna együtt például Milák Kristóffal, Cseh Lászlóval, Késely Ajnával és Verrasztó Dáviddal.

Az egyes klubok maguk is szerveznek majd versenyeket, így Hosszúék is terveznek egy ISL-fordulót Budapestre, a 2017-es vizes világbajnokság fő helyszínének épült Duna Arénában, várhatóan novemberben.

Hosszú azt még nem tudja, hogy a csapata milyen néven versenyez majd az ISL-ben. Kézenfekvő lenne, hogy klubja, az Iron Swim nevét viselje, ez azonban furcsa volna, hiszen Milák vagy Cseh nem ennek a klubnak az úszója. "Ezen még dolgozni kell, érzékeljük a konfliktust" – jegyezte meg.

Átalakítja a felkészülést

Hosszú a legjobb eredményeit azután érte el, hogy akkori edző-férjével, Shane Tusuppal alaposan átalakították a felkészülését, és az egyes versenyeket edzéslehetőségnek használták. Nem csoda, hogy amikor a FINA úgy döntött, limitálja Világkupán azoknak a versenyszámoknak a mennyiségét, amelyben egy-egy úszó egyéniben indulhat, Hosszú hangosan kritizálta a döntést.

Az ISL most Hosszú speciális felkészülésének intézményesítése lehet, hiszen az első teljes szezonban már két-három hetente követhetik egymást a versenyek. "Most aztán lesz lehetőség, hogy annyit versenyezzek, amennyit akarok. Tele van a naptáram, rengeteget fogok utazni, de egy profi sportolónál ez természetes" – magyarázta a klasszis.

Szerinte az ISL hatására a többiek felkészülése is meg kell, hogy változzon. "A sorozat sikeréhez az úszóknak és az edzőknek is akarni kell a változást. Ha továbbra is szeretnék tartani magukat a mostani rendszerhez, az edzőtáborozáshoz, hosszú felkészüléshez és az évi egy nagy versenyhez, akkor nem fog működni" – vélekedett, edzője, Petrov Árpád pedig megjegyezte: a profi sportok mindegyike hasonló utat jár be, a versenyzőknek egyre többet kell versenyezniük, szerepelniük, ehhez pedig alkalmazkodni kell.