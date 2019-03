Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ügyvédje szerint pedig nevére is veszi a három különböző nőtől született gyermeket. ","shortLead":"Ügyvédje szerint pedig nevére is veszi a három különböző nőtől született gyermeket. ","id":"20190308_Maradonanak_Kubaban_is_van_harom_gyereke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03438b7c-dd9b-499f-8302-eabf853f9e0c","keywords":null,"link":"/sport/20190308_Maradonanak_Kubaban_is_van_harom_gyereke","timestamp":"2019. március. 08. 21:37","title":"Maradonának Kubában is van három gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár a Tea Párt Magyarország is indulhat az EP-választásokon. Ehhez „csak” 20 ezer érvényes ajánlást kell gyűjteniük. Indul a Kutyapárt is, akár kilenc párt is lehet a listán.","shortLead":"Akár a Tea Párt Magyarország is indulhat az EP-választásokon. Ehhez „csak” 20 ezer érvényes ajánlást kell gyűjteniük...","id":"20190307_A_Kutyapart_21_EPhelybol_23at_szerezne_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e28836b-5609-4a86-b6dd-68536762c341","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_A_Kutyapart_21_EPhelybol_23at_szerezne_meg","timestamp":"2019. március. 07. 09:43","title":"A Kutyapárt 21 EP-helyből 23-at szerezne meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Happy end lett a történet vége.","shortLead":"Happy end lett a történet vége.","id":"20190308_A_boltban_felejtett_egy_munkanelkuli_egy_77_milliard_forintot_ero_nyertes_lottoszelvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19dcdda-f249-4d04-b393-2344c1d827f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_A_boltban_felejtett_egy_munkanelkuli_egy_77_milliard_forintot_ero_nyertes_lottoszelvenyt","timestamp":"2019. március. 08. 10:27","title":"A boltban felejtett egy munkanélküli egy 77 milliárd forintot érő nyertes lottószelvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy év spirituális visszavonulás után visszahelyezték a szolgálatba Roberto Cavanazzát.","shortLead":"Egy év spirituális visszavonulás után visszahelyezték a szolgálatba Roberto Cavanazzát.","id":"20190307_Megbocsatott_a_puspok_a_papnak_aki_tiznel_is_tobb_novel_vett_reszt_orgian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae99c5e-67e7-431e-8fe7-9453f38f1a24","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Megbocsatott_a_puspok_a_papnak_aki_tiznel_is_tobb_novel_vett_reszt_orgian","timestamp":"2019. március. 07. 21:35","title":"Megbocsátott a püspök a papnak, aki tíznél is több nővel vett részt orgián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61308d8f-da7c-43ca-a10c-66fdb1551909","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bekeményített a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium: idén június 26-ig minden pénzügyi intézménynek el kell végeznie azon ügyfelei teljes körű ügyfél-átvilágítását, akikkel 2017 júniusa előtt létesített ügyfélkapcsolatot, de nem rendelkezik velük kapcsolatban a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal. A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős része érintett. ","shortLead":"Bekeményített a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium: idén június 26-ig minden pénzügyi...","id":"20190307_Nem_indithatnak_banki_muveleteket_a_nem_teljeskoruen_azonositott_ugyfelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61308d8f-da7c-43ca-a10c-66fdb1551909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7597079a-acd5-48d2-a7b6-cc622e5aa715","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Nem_indithatnak_banki_muveleteket_a_nem_teljeskoruen_azonositott_ugyfelek","timestamp":"2019. március. 07. 10:33","title":"Átvilágítják az ügyfeleiket a bankok – nem indíthatnak banki műveleteket, akik megbuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e798fc2-c0cd-4c69-92fb-c6c2809d5491","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy szerint sokan gyűjtik az aláírásokat, és ennek meg is van az eredménye. A cél egymillió.","shortLead":"Hadházy szerint sokan gyűjtik az aláírásokat, és ennek meg is van az eredménye. A cél egymillió.","id":"20190307_470_ezren_irtak_mar_ala_hogy_Magyarorszag_csatlakozzon_az_Europai_Ugyeszseghez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e798fc2-c0cd-4c69-92fb-c6c2809d5491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae1de52-54e7-4d0f-a0d5-ee4b73c06263","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_470_ezren_irtak_mar_ala_hogy_Magyarorszag_csatlakozzon_az_Europai_Ugyeszseghez","timestamp":"2019. március. 07. 16:55","title":"470 ezren írták már alá, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1e2457-1c37-43e8-a6be-0740fa39114d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Stefano Domenicali a Lamborghini vezérigazgatója mutatta be pár napja a V10-es motorú Huracan Evo Spydert.","shortLead":"Stefano Domenicali a Lamborghini vezérigazgatója mutatta be pár napja a V10-es motorú Huracan Evo Spydert.","id":"20190307_Huracan_Evo_Spyder","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d1e2457-1c37-43e8-a6be-0740fa39114d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a68650-b530-4d83-afa6-5974a995ffff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_Huracan_Evo_Spyder","timestamp":"2019. március. 07. 09:28","title":"325 km/h-nál fogy el a kis Lambo új kabrió változata - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint megbízható szakértői elemzések figyelmeztetnek erre. Gulyás Gergely egy mondatban elvetette Matolcsy vesszőparipáját, az egy számjegyű szja-t is.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint megbízható szakértői elemzések figyelmeztetnek erre. Gulyás Gergely...","id":"20190307_Gulyas_szeptemberben_valsag_torhet_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b524e869-8ece-4753-8317-a88f2c780df2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Gulyas_szeptemberben_valsag_torhet_ki","timestamp":"2019. március. 07. 12:52","title":"Gulyás: Szeptemberben kisebb válság törhet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]