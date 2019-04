A klubváltásról szóló sajtótájékoztatón Deutsch Tamás, az MTK elnöke közölte: hosszú távra kötöttek megállapodást a legjobb magyar férfi játékossal, aki a jövőben a klub támogatására is számíthat.

"Márton egy olyan világhírű magyar, aki valóban az országhatárokon kívül is ismert. Személy szerint az egyik kedvenc sportolóm, aki remélhetőleg klubunk kötelékeiben még jobban ki tudja bontakoztatni a tehetségét, és igazi megtiszteltetés, hogy csatlakozott az MTK több mint kétezer sportolójához" – mondta Deutsch, aki reális célkitűzésnek nevezte, hogy a nyíregyházi játékos a top 10-be kerüljön a világranglistán, illetve hogy Grand Slam-tornát nyerjen.

Az egyesület vezetője hozzátette, a teniszezők közül már az MTK-t erősíti többek között Piros Zsombor, Nagy Péter, Szintai Dávid, Babos Tímea, Jani Réka, Gálfi Dalma, Arn Gréta és a junior páros Australian Open-bajnok Nagy Adrienn is.

"Büszkén mondhatom, hogy az MTK tenisz-szakosztályához tartozó Budai Tenisz Centrum világ-összehasonlításban is megállja a helyét" – jelentette ki Deutsch.

Az eseményen Fucsovics Márton, aki eddig a nyíregyházi Tenisz Park SE játékosa volt, megköszönte a lehetőséget a klubnak. Jó eredményekkel igyekszik meghálálni azt – magyarázta.

Elárulta, hogy egy hete készül az európai salakszezonra, amelynek a jövő héten Monte-Carlóban vág neki. "Továbbra sem ez a kedvenc borításom, a kemény pályát jobban szeretem. Tavaly gyengén kezdtem salakon, de aztán a Roland Garroson mentem egy kört, és megnyertem a genfi tornát, az idén boldog lennék azzal, ha ugyanannyi pontot gyűjtenék ebben az időszakban" – tette hozzá.

Régi-új edzője, a francia Olivier Tauma, aki márciusban lett az első számú tréner a stábjában, közölte, hogy meglepődött tanítványa felkészültségén, amikor ismét együtt kezdtek el dolgozni. "Amikor régebben edzettem őt, az 500. hely körül volt, most pedig a top 40 tagja" – nyilatkozta az MTI-nek.

"Annak idején a 135. helyig jutottunk együtt, de most is ugyanaz a kedves srác, továbbra is jó a viszonyunk. Nem készülünk nagy változtatásokra a játékában, kicsit jobban összpontosítunk majd a szervára, a fogadásokban már most is a legjobbak közé tartozik" – sorolta a szakember.

Tauma mosolyogva mondta, hogy ő is úgy hallotta, hogy tanítványa a salakot szereti a legkevésbé, ugyanakkor első challenger-tornagyőzelmét éppen ezen a borításon aratta 2013-ban Kínában. "Ez csak az ő fejében van meg így, valójában minden borításon nagyszerű teljesítményre képes, úgyhogy ezzel biztosan nem lesz gond" – fűzte hozzá.