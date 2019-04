Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nepáli kormány által kijelölt hegymászókból álló csoportot küldenek a Mount Everest magasságának újbóli megmérésére és annak kiderítésére, hogy a 2015-ös nagy erejű földrengés miatt csökkent-e a hegy magassága. ","shortLead":"A nepáli kormány által kijelölt hegymászókból álló csoportot küldenek a Mount Everest magasságának újbóli megmérésére...","id":"20190408_mount_everest_foldrenges_hegymaszok_magassag_meres_nepal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287ee51f-6a93-4ca5-b3b1-e46e14301649","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_mount_everest_foldrenges_hegymaszok_magassag_meres_nepal","timestamp":"2019. április. 08. 21:34","title":"Lehet, hogy kisebb lett a Mount Everest, meg is mérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd8f8bf-a8c6-4bea-b29a-37c5f3b3d743","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuning-szakemberek nemcsak a motorhoz nyúltak hozzá, hanem a külcsínt is agresszívabbá tették.","shortLead":"A tuning-szakemberek nemcsak a motorhoz nyúltak hozzá, hanem a külcsínt is agresszívabbá tették.","id":"20190408_gazolajos_izompacsirta_felmorcositottak_az_audi_q7et_abt_tuning_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bd8f8bf-a8c6-4bea-b29a-37c5f3b3d743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9005184e-dab9-44a1-baa6-1fbd3e371c9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_gazolajos_izompacsirta_felmorcositottak_az_audi_q7et_abt_tuning_suv","timestamp":"2019. április. 08. 08:21","title":"Gázolajos izompacsirta: Felmorcosították az Audi Q7-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb olyan funkciót kapott a Google Térkép, ami már a Waze-ben megvolt egy ideje.","shortLead":"Újabb olyan funkciót kapott a Google Térkép, ami már a Waze-ben megvolt egy ideje.","id":"20190408_google_maps_waze_funkcio_forgalom_torlodasa_jelentes_navigacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396c5f6d-c79b-4c76-91ba-99325bbc0aac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_google_maps_waze_funkcio_forgalom_torlodasa_jelentes_navigacio","timestamp":"2019. április. 08. 09:33","title":"Újabb funkciót kap a Google Térkép, egyre feleslegesebb a Waze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"T. Lavric a kommunista rendszer agymosását és a szlovén igazságszolgáltatás tökéletlenségét is megjelölte mint felelőst.\r

\r

","shortLead":"T. Lavric a kommunista rendszer agymosását és a szlovén igazságszolgáltatás tökéletlenségét is megjelölte mint...","id":"20190408_Ugy_kert_elnezest_a_szloven_Orbankarikatura_rajzoloja_hogy_a_fal_adja_a_masikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789c9a7b-6423-4e4f-ac34-1dc30ec20485","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Ugy_kert_elnezest_a_szloven_Orbankarikatura_rajzoloja_hogy_a_fal_adja_a_masikat","timestamp":"2019. április. 08. 08:34","title":"Úgy kért elnézést a szlovén Orbán-karikatúra rajzolója, hogy mi kérünk elnézést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a zavar az előválasztást övező tárgyalásokat felfüggesztő Puzsér Róbert körül.","shortLead":"Nagy a zavar az előválasztást övező tárgyalásokat felfüggesztő Puzsér Róbert körül.","id":"20190409_Magyarazza_az_LMP_egyeztettek_Puzserral_mielott_asztalt_boritott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0743a4cd-2df6-4357-a80f-804ca5bed7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Magyarazza_az_LMP_egyeztettek_Puzserral_mielott_asztalt_boritott","timestamp":"2019. április. 09. 12:30","title":"Magyarázza az LMP: egyeztettek Puzsérral, mielőtt asztalt borított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett írásbeli kérdésére a Miniszterelnökség államtitkára nagyjából megismételte, amit Orbán Viktor korábban a bajoroknak ígért.","shortLead":"Szél Bernadett írásbeli kérdésére a Miniszterelnökség államtitkára nagyjából megismételte, amit Orbán Viktor korábban...","id":"20190409_kormany_ceu_bajor_egyetem_szel_bernadett_orban_balazs_irasbeli_kerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a2e1d5-40b7-457f-9823-e823adc523c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_kormany_ceu_bajor_egyetem_szel_bernadett_orban_balazs_irasbeli_kerdes","timestamp":"2019. április. 09. 13:29","title":"A kormány most már azt mondja, kész újra megvizsgálni a CEU ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul...","id":"20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082bcc52-7c3d-4088-9505-f543dbdd851f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Kecskemét új sportolója, itt a 306 lóerős Mercedes-AMG CLA 35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f613688f-b31a-40c0-b541-d085dfea9068","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mindmáig anonimitásba burkolózó brit énekes-dalszerző saját nemzedékének egyik legizgalmasabb karaktere április 30-án lép fel az A38 Hajón.



","shortLead":"A mindmáig anonimitásba burkolózó brit énekes-dalszerző saját nemzedékének egyik legizgalmasabb karaktere április 30-án...","id":"20190408_Jon_Chelou","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f613688f-b31a-40c0-b541-d085dfea9068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb67bbd-ea75-473d-9966-de251192c3dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190408_Jon_Chelou","timestamp":"2019. április. 08. 17:17","title":"Jön Chelou","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]