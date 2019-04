Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz ország kötvényeit veszi ki referencia-indexéből a norvég nyugdíjalap, köztük Magyarországét. ","shortLead":"Tíz ország kötvényeit veszi ki referencia-indexéből a norvég nyugdíjalap, köztük Magyarországét. ","id":"20190407_Eladja_magyar_kotvenyeit_a_norveg_allami_nyugdijalap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca64e4a-cecc-4dc6-9a63-c883f4cb22a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Eladja_magyar_kotvenyeit_a_norveg_allami_nyugdijalap","timestamp":"2019. április. 07. 12:39","title":"Eladja magyar kötvényeit a norvég állami nyugdíjalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669c04bc-0229-448e-a3fe-ee437feeec70","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"vilag","description":"Az Orbán Viktort karikatúrával gúnyoló szlovén hetilap, a Mladina annyira kihúzta a gyufát, hogy a magyar diplomácia is aktivizálta magát. Ám ezt a lapot nem abból a fából faragták, ami meghajolna holmi nagykövetek előtt.","shortLead":"Az Orbán Viktort karikatúrával gúnyoló szlovén hetilap, a Mladina annyira kihúzta a gyufát, hogy a magyar diplomácia is...","id":"20190408_Orbannal_nagyobb_falatot_is_legyurt_mar_a_Mladina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=669c04bc-0229-448e-a3fe-ee437feeec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f270972c-e864-42cd-8fd6-ad82a8c43ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Orbannal_nagyobb_falatot_is_legyurt_mar_a_Mladina","timestamp":"2019. április. 08. 14:10","title":"Orbánnál nagyobb falatot is legyűrt már a szlovén Mladina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven hozott létre új politikai formációt az olasz belügyminiszter. ","shortLead":"Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven hozott létre új politikai formációt az olasz belügyminiszter. ","id":"20190408_Salvini_remeli_hogy_a_Fidesz_is_csatlakozik_az_uj_partszovetsegehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea02b54-ba8e-4064-a2c0-e87efb77a776","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Salvini_remeli_hogy_a_Fidesz_is_csatlakozik_az_uj_partszovetsegehez","timestamp":"2019. április. 08. 19:50","title":"Salvini reméli, hogy a Fidesz is csatlakozik az új pártszövetségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járőri állások mintegy negyede betöltetlen Budapesten, főleg az alacsony fizetés miatt. ","shortLead":"A járőri állások mintegy negyede betöltetlen Budapesten, főleg az alacsony fizetés miatt. ","id":"20190408_Tobb_mint_300_jaror_hianyzik_Budapestrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538bdd9a-fcb5-473b-a581-95c288d3a09d","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Tobb_mint_300_jaror_hianyzik_Budapestrol","timestamp":"2019. április. 08. 11:48","title":"Több mint 300 járőr hiányzik Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"T. Lavric a kommunista rendszer agymosását és a szlovén igazságszolgáltatás tökéletlenségét is megjelölte mint felelőst.\r

