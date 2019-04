Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8926e28-0a08-4396-866f-bd25d11e8fa8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BAH-csomópont lezárása a bevásárlóközpontot és irodaházat is érinti. ","shortLead":"A BAH-csomópont lezárása a bevásárlóközpontot és irodaházat is érinti. ","id":"20190409_A_MOM_Parkot_is_lezarjak_szerda_reggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8926e28-0a08-4396-866f-bd25d11e8fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610d9132-d605-49a6-9eac-b30a3d01264b","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_A_MOM_Parkot_is_lezarjak_szerda_reggel","timestamp":"2019. április. 09. 18:45","title":"A MOM Parkot is lezárják szerda reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe5de99-e0d4-4731-9ec7-dc17420191b5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ókorból származó, 3600 éves hajóroncsot találtak török régészek Antalya tartomány földközi-tengeri partjainál. A szakemberek szerint a lelet a világ legrégibb hajóroncsa lehet.","shortLead":"Az ókorból származó, 3600 éves hajóroncsot találtak török régészek Antalya tartomány földközi-tengeri partjainál...","id":"20190409_hajoroncs_torokorszag_antalya_foldkozi_tenger_regeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fe5de99-e0d4-4731-9ec7-dc17420191b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a878c6-0d8c-4f44-bce2-f078f0f69056","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_hajoroncs_torokorszag_antalya_foldkozi_tenger_regeszet","timestamp":"2019. április. 09. 13:31","title":"A világ legrégebbi hajóroncsára bukkanhattak rá a török partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatától.","shortLead":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi...","id":"20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1ffdec-1948-49f8-8894-3a51b38cd025","keywords":null,"link":"/sport/20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Olimpiai, világ- és Európa-bajnok kézilabdázó távozik Veszprémből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b399dbdb-ed2a-43a3-9098-25915d46cbea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kadhafi tisztjeként kezdte, majd amerikai száműzetésben kapcsolatba került a CIA-vel, az utóbbi években viszont lázadóként az oroszok líbiai emberévé vált. Khalifa Haftar tábornok Líbiát legújabban azzal akarja kirángatni a káoszból, hogy támadást indított Tripoli ellen, ahol a nemzetközileg elismert kormány tartózkodik. Az összecsapások immár a főváros nemzetközi repülőterénél folynak, több tucatra rúg a halottak száma, és ezrek menekülnek a harcok elől.","shortLead":"Kadhafi tisztjeként kezdte, majd amerikai száműzetésben kapcsolatba került a CIA-vel, az utóbbi években viszont...","id":"20190409_Khalifa_Haftar_Libia_regiuj_konyortelen_lazadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b399dbdb-ed2a-43a3-9098-25915d46cbea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5ee2b3-2a89-41c7-b066-4a55d2176521","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Khalifa_Haftar_Libia_regiuj_konyortelen_lazadoja","timestamp":"2019. április. 09. 17:40","title":"Khalifa Haftar: Líbia régi-új, könyörtelen lázadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbáljuk így kipipálni az amerikaiak kérését, miután amerikai gázt Orbán nem akar venni, noha ez volt az USA ajánlata.\r

\r

","shortLead":"Megpróbáljuk így kipipálni az amerikaiak kérését, miután amerikai gázt Orbán nem akar venni, noha ez volt az USA...","id":"20190408_Amerikai_gazterminalt_vennenk_Horvatorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2090a6-20e2-401d-8dc9-266231efc267","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Amerikai_gazterminalt_vennenk_Horvatorszagban","timestamp":"2019. április. 08. 10:28","title":"Amerikai gázterminált vennénk Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d760b9f0-1e96-4c35-9b18-34c5a932b92c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rövid időre a 20 évesekére jellemző munkamemóriával rendelkeztek 60-70 éves páciensek, miután bostoni kutatók kicsit stimulálták az agyuk egy bizonyos helyét. ","shortLead":"Rövid időre a 20 évesekére jellemző munkamemóriával rendelkeztek 60-70 éves páciensek, miután bostoni kutatók kicsit...","id":"20190409_agyi_stimulacio_agykutatas_memoria_megfiatalitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d760b9f0-1e96-4c35-9b18-34c5a932b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55d9faf-e65d-4c24-862d-0f477490ef02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_agyi_stimulacio_agykutatas_memoria_megfiatalitasa","timestamp":"2019. április. 09. 15:33","title":"Agyi stimulációval sikerült megfiatalítaniuk a memóriát amerikai tudósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77a0cae-5812-465a-b18f-acda1ddc3ccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rajongók valószínűleg kívülről fújják, milyen járművek tűnnek fel a Csillagok háborújában. Ám azt valószínűleg ők sem sejtik, hogy valójában mekkorák is lennének ezek a hajók. ","shortLead":"A rajongók valószínűleg kívülről fújják, milyen járművek tűnnek fel a Csillagok háborújában. Ám azt valószínűleg ők sem...","id":"20190409_star_wars_jarmuvek_a_valosagban_csillagok_haboruja_urhajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f77a0cae-5812-465a-b18f-acda1ddc3ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140196d1-64a4-4dd0-a5d6-9acb5340c5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_star_wars_jarmuvek_a_valosagban_csillagok_haboruja_urhajok","timestamp":"2019. április. 09. 16:03","title":"Elképed, ha meglátja: ekkorák lennének a valóságban a Star Wars ikonikus űrhajói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b15f-5027-414e-a783-94ca3190778e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fura játékot űz olykor az agy az emberrel, olyan tevékenység hatását képes produkálni, amit valójában el sem végeztek. Például a kávézásét.","shortLead":"Fura játékot űz olykor az agy az emberrel, olyan tevékenység hatását képes produkálni, amit valójában el sem végeztek...","id":"20190410_reggeli_kave_hatasa_pszichologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b15f-5027-414e-a783-94ca3190778e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf48253-587f-42d2-90ac-1b3044c40a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_reggeli_kave_hatasa_pszichologia","timestamp":"2019. április. 10. 08:03","title":"Nézzen rá egy kávé képére a reggeli ébredés után, és lehet, hogy meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]