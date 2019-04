Az OTP Bank Liga 30. fordulójának szombati játéknapján az előző kiírásban aranyérmes, második helyen álló MOL Vidi FC csak 1-1-es döntetlent játszott otthon a Puskás Akadémiával, így a 19.30 órakor a Budapest Honvéd vendégeként, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban pályára lépő zöld-fehérek előnye már behozhatatlan.

Öngóllal mentett a Puskás

A Puskás Akadémia az utolsó percekben egy öngóllal mentett pontot a MOL Vidi FC otthonában a MOL Aréna Sóstóban. Ezzel eldőlt, hogy Ferencváros története 30. bajnoki címét ünnepelheti, ugyanis az előző kiírásban aranyérmes fehérváriak hátránya már behozhatatlan a zöld-fehérekkel szemben.

OTP Bank Liga, 30. forduló: MOL Vidi FC - Puskás Akadémia FC 1-1 (0-0), Székesfehérvár, 2585 néző, v.: Kassai

gólszerzők: Milanov (54., 11-esből), illetve Kovácsik (85. - öngól)

sárga lap: Vinícius (92.), illetve Szolnoki (91.)

MOL Vidi FC: Kovácsik - Stopira, Juhász R., Vinícius, Tamás K. - Nego, Nikolov, Pátkai - Kovács I. Milanov (Hodzic 88.) - Futács (Scepovic 70.)

Puskás Akadémia FC: Hegedüs L. - Poór (Heris 84.), Hegedűs J., Hadzsiev, Nagy Zs. - Mioc, Szolnoki - Sós (Radó 73.), Vega, Szakály P. (Kiss T. 61.) - Knezevic

A mérkőzés elején nagy fölényben játszott a Vidi, sokat birtokolták a labdát a fehérváriak, de igazi gólhelyzetbe nem kerültek. A Puskás megszállta kapuja előterét és gyors ellentámadásokat vezetett, amelyek több veszélyt hordoztak magukban. A félidő közepén Juhász Roland szöglet utáni fejesét Hegedüs Lajos tolta a felső lécre, majd a túloldalon Josip Knezevic szabadrúgása alig kerülte el a fehérvári kaput.

A gól nélküli első játékrészt követően a második félidő elején megszerezte a vezetést a Vidi: a Kovács István buktatásáért megítélt tizenegyest Georgi Milanov váltotta gólra. A Puskás hátrányba kerülve magához ragadta a kezdeményezést, de csak egy nagy hazai védelmi hiba utáni öngólból tudott egyenlíteni Kovácsik Ádám öngóljával. A kapus néhány perc múlva javította hibáját, Kiss Tamás lövését hárította nagy bravúrral, így maradt az 1-1-es döntetlen.

Idegenben győzött a Haladás

A Szombathelyi Haladás idegenben legyőzte a Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában, ezzel javult az esélye a bennmaradásra.

Az utolsó helyezett vendégcsapat a bajnokság korábbi szakaszában kétszer kikapott szombati ellenfelétől, most viszont fontos győzelmet aratott, miközben a kilencedikről a tizedik helyre visszacsúszó Kisvárda helyzete romlott. A két csapat között négy pont a különbség három fordulóval a bajnokság vége előtt.

OTP Bank Liga, 30. forduló: Kisvárda Master Good-Szombathelyi Haladás 1-2 (1-2), Kisvárda, 2620 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Grozav (11.), illetve Priskin (24., 11-esből), Rui Pedro (28.)

sárga lap: Lukjancsuk (23.), Melnyik (73.), Hugo Seco (84.), illetve Priskin (20.), Ivanov (45.), Bamgboye (51.), Dausvili (62.), Rui Pedro (81.), Király (94.)

Kisvárda: Felipe - Melnyik, Beriosz, Kravcsenko, Lukjancsuk (Protic, 82.) - Karaszjuk, Ene (Ilic, 67.) - Gosztonyi (Hugo Seco, 72.), Cukalasz, Grozav - Horváth Z.

Haladás: Király - Habovda, Jagodics, Németh Mi., Mohl (Tamás L., 76.) - Dausvili - Bamgboye, Goldojuk (Holdampf, 71.), Rui Pedro, Ivanov - Priskin (Ofosu, 66.)

Aktívabban kezdte a mérkőzést a Kisvárda, több támadást vezetett, mint ellenfele és hamar meg is szerezte a vezetést. Nem sokkal később megint a vendégek kapujába jutott a labda, de les miatt ezt a gólt nem adta meg a játékvezető. A Haladás nem igazán talált fogást a hazai csapaton, mégis sikerült egyenlítenie: Lukjancsuk szabálytalanul állította meg a 16-oson belülre betörő Bamgboyét, a megítélt büntetőt Priskin értékesítette. Négy perccel később pedig már fordított is a Haladás egy szép támadás eredményes lezárásával. A két góltól magabiztosabbá vált a vendégcsapat, többet birtokolta a labdát, a félidő második felében a Haladás elképzelése szerint folyt a játék.

A szünet után megint a Kisvárda volt kezdeményezőbb, a szombathelyi csapat elsősorban a védekezéssel törődött. Ebben az időszakban Király Gábor, a vendégek kapusa több nagy mentést mutatott be. A hazaiak a folytatásban is nagy energiát mozgósítottak az egyenlítésért, miközben egy-egy alkalommal veszélyes ellentámadást vezetett a Haladás. A Kisvárda sok időt töltött ellenfele kapuja előtt, volt is esélye a gólszerzésre, de végül nem járt sikerrel.