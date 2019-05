A litván jégkorong-válogatott megszerezte első győzelmét és pontszámban beérte a magyar csapatot a nurszultani divízió I/A-világbajnokságon, miután szombaton meglepetésre 2-1-re nyert a Koreai Köztársaság együttese ellen. Ezzel az is eldőlt, hogy a házigazda Kazahsztán jövőre a világelitben szerepel.

Az eddig pont nélkül álló litvánok többet kísérleteztek a nyitó játékrészben, s a magyarok ellen is betaláló Tadas Kumeliauskas góljával emberelőnyben vezetést szereztek. A folytatásban a hátrányban lévő ázsiai együttes volt aktívabb a kapu előtt - 15, illetve 7 kísérlet -, ám mindkét fél csak meg nem adott gólig jutott. Így litván előnnyel fordultak a záró felvonásra, amelyben a dél-koreaiak csapatkapitánya, Kim Szang Vuk egyenlített. A torna ponterősségben eddig legjobb játékosa hétfőn kétszer is betalált a magyar válogatott kapujába. A tavaly még a harmadosztályban szereplő baltiak azonban nem hagyták annyiban, s tíz perccel a dudaszó előtt újra vezetést szereztek Paulius Gintautas révén, s előnyüket meg is tartották.

Sikerével a litván csapat beérte a magyar válogatottat - amely csütörtökön 4-1-re legyőzte a baltikumi együttest -, s az ugyancsak három pontos szlovén csapatot a tabellán. A zárófordulóban vasárnap a szlovén-litván lesz az első, míg a kazah-magyar az utolsó összecsapás. Majoross Gergely megbízott szövetségi kapitány csapatának ugyanannyi pontot kell szereznie, mint amennyit a litvánok gyűjtenek a zárónapon, vagy többet, mint amennyivel Szlovénia gazdagodik, így kerülheti el a kiesést jelentő utolsó pozíciót.

Egyben az is eldőlt, hogy befejező két mérkőzésének eredményétől függetlenül a kazah válogatott biztosan a tagja lesz a 2020-as svájci elit vb mezőnyének. Szombaton (ma) ugyanis a vele azonos pontszámmal álló fehérorosz csapattal találkozik a házigazda, amelynek előnye három pont a harmadik Koreai Köztársaság előtt, s amelyet 4-1-re legyőzött csütörtökön, pontazonosságnál pedig az egymás elleni eredmény rangsorol.

A román jégkorong-válogatott nyerte a tallinni divízió I/B-világbajnokságot, így jövőre egy osztállyal feljebb szerepelhet. A román együttes így 2020-ban a divízió I/A vb-n szerepelhet majd, egy csoportban a magyar válogatottal, amennyiben az vasárnap kiharcolja a bennmaradást a nurszultani világbajnokságon.

A fehérorosz jégkorong-válogatott is biztosította feljutását a nurszultani divízió I/A-világbajnokságon, miután szombaton egy pontot szerzett azzal, hogy hosszabbításban 3-2-re kapott ki a már biztos feljutó kazah csapattól.