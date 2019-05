Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal nő az út szélén találta a kóbor állatot a Fülöp-szigeteken, és magával vitte üdülőhelyükre. ","shortLead":"A fiatal nő az út szélén találta a kóbor állatot a Fülöp-szigeteken, és magával vitte üdülőhelyükre. ","id":"20190510_Veszettsegben_meghalt_egy_norveg_no_akit_kolyokkutya_harapott_meg_a_nyaralasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2148ca7f-d648-4858-8db0-fca7565317a4","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Veszettsegben_meghalt_egy_norveg_no_akit_kolyokkutya_harapott_meg_a_nyaralasan","timestamp":"2019. május. 10. 19:42","title":"Veszettségben meghalt egy norvég nő, akit kölyökkutya harapott meg a nyaralásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df762946-58a5-4df3-80e1-6b85dc07803b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bár nem divatterepjáró, a Raptor abszolút kimaxolja a menőségfaktort. A kőkemény igénybevételre méretezett pickup Marokkóban bizonyította, hogy mély homokban, sziklás terepen és aszfalton is képes helytállni.","shortLead":"Bár nem divatterepjáró, a Raptor abszolút kimaxolja a menőségfaktort. A kőkemény igénybevételre méretezett pickup...","id":"20190511_ford_ranger_raptor_teszt_menetproba_sivatagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df762946-58a5-4df3-80e1-6b85dc07803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9199451a-73b9-4db1-889b-73efb29b8eb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_ford_ranger_raptor_teszt_menetproba_sivatagban","timestamp":"2019. május. 11. 14:00","title":"Bizonyíték, nem ígéret: erőből, sivatagban nyúztuk a Ford Ranger Raptort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi elnököt a 106 jelen lévő küldött közül 74 támogatta, 32 szavazat érvénytelen volt.\r

","shortLead":"Az eddigi elnököt a 106 jelen lévő küldött közül 74 támogatta, 32 szavazat érvénytelen volt.\r

","id":"20190512_Ujra_Heisler_Andrast_valasztottak_a_Mazsihisz_elnokeve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d8911c-ae02-4e03-a1de-7d97653fc4c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Ujra_Heisler_Andrast_valasztottak_a_Mazsihisz_elnokeve","timestamp":"2019. május. 12. 12:28","title":"Újra Heisler Andrást választották a Mazsihisz elnökévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062d6bf1-e6bb-407a-8260-c7ca2018f1ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk az első olyan Ferrarit, melynek nemcsak a hátsó, hanem az első kerekein is volt hajtás. Szuper ritka és az értéke felbecsülhetetlen.","shortLead":"Mutatjuk az első olyan Ferrarit, melynek nemcsak a hátsó, hanem az első kerekein is volt hajtás. Szuper ritka és...","id":"20190512_egy_teljesen_elfeledett_ferrari_amely_25_evvel_megelozte_a_korat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=062d6bf1-e6bb-407a-8260-c7ca2018f1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496ac3d8-b779-4b01-8cbb-81c945cfa378","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_egy_teljesen_elfeledett_ferrari_amely_25_evvel_megelozte_a_korat","timestamp":"2019. május. 12. 06:41","title":"Egy teljesen elfeledett Ferrari, amely 25 évvel megelőzte a korát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514f7f31-40ff-4619-8495-cebb3743dd6b","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A kimondott szó tettre sarkall, a verbális agresszió előbb-utóbb tettlegességben végződik – figyelmeztet Ránki Sára igazságügyi nyelvész, a Központi Nyomozó Főügyészség volt szakértője.","shortLead":"A kimondott szó tettre sarkall, a verbális agresszió előbb-utóbb tettlegességben végződik – figyelmeztet Ránki Sára...","id":"20190511_Az_O1G_rettento_kinos_es_nem_segit_rajta_ha_logokent_jelenik_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=514f7f31-40ff-4619-8495-cebb3743dd6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa80b3-4424-4ed3-aef7-189ec042cfd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Az_O1G_rettento_kinos_es_nem_segit_rajta_ha_logokent_jelenik_meg","timestamp":"2019. május. 11. 18:00","title":"Az O1G rettentő kínos, és nem segít rajta, ha logóként jelenik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ea132f-5d9c-4448-b351-bf75ab2f3322","c_author":"Oszkai Rita","category":"elet","description":"A Fedél Nélkül szerzőinek a műveiből, a lapban megjelent írásokból áll össze a Kakaóscsiga című előadás, amelyben egy kis kartonbirodalom megtelik emlékekkel, történetekkel és vágyálmokkal. A darab végére nehéz nem levonni a következtetést: senki sem született hajléktalannak, és bárki lehet hajléktalan. ","shortLead":"A Fedél Nélkül szerzőinek a műveiből, a lapban megjelent írásokból áll össze a Kakaóscsiga című előadás, amelyben...","id":"20190508_A_felesege_megfagyott_mellette_mig_o_beszelt_hozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ea132f-5d9c-4448-b351-bf75ab2f3322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bcbbae-fc82-453a-831b-4d94284025ab","keywords":null,"link":"/elet/20190508_A_felesege_megfagyott_mellette_mig_o_beszelt_hozza","timestamp":"2019. május. 10. 15:31","title":"A felesége megfagyott mellette, míg ő beszélt hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7b88bf-702b-4fc6-b93e-e0b8c17bebde","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A Keleti pályaudvar két hétig tartó lezárása miatt több vonat a Délibe vagy Kelenföldre érkezik, lesz, amelyik Kőbánya felsőn vagy Kőbánya-Kispesten fordul. De forradalmi újításként a körvasúton is járnak személyvonatok. Mindent összeszedtünk, amit a hétfőn kezdődő lezárásról tudni kell.","shortLead":"A Keleti pályaudvar két hétig tartó lezárása miatt több vonat a Délibe vagy Kelenföldre érkezik, lesz, amelyik Kőbánya...","id":"20190510_keleti_palyaudvar_hetfo_lezaras_vasut_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b7b88bf-702b-4fc6-b93e-e0b8c17bebde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d5b6d-bdc0-495c-950a-9e4b037e6eba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_keleti_palyaudvar_hetfo_lezaras_vasut_kozlekedes","timestamp":"2019. május. 10. 16:52","title":"Keleti pályaudvar lezárása: mutatjuk, hogyan közlekedhet hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20540b4a-9bf0-44f7-9d77-c29b4351fc27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg Garancsi István. Az uniós pénzek eltűnéséről szóló videóról van szó, amit még Hadházy Ákosék készítettek. ","shortLead":"Meg Garancsi István. Az uniós pénzek eltűnéséről szóló videóról van szó, amit még Hadházy Ákosék készítettek. ","id":"20190511_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_kozmedia_momentum_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20540b4a-9bf0-44f7-9d77-c29b4351fc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce50868e-4f2d-4b70-8af8-d9db65af9480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_kozmedia_momentum_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. május. 11. 10:50","title":"Kitakart arccal jelent meg a közmédiában Mészáros Lőrinc és Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]