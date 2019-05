Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a78be8a5-816e-44ba-8b61-a9bb7ee78793","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Recesszió fenyegethet Amerikában a kínai kereskedelmi háború miatt. Mindez akkor, amikor Donald Trump az újraválasztásáért küzd - figyelmeztet a Bloomberg üzleti hírügynökség. Mire számíthat így a Trump elnökkel a hét elején találkozó, a kínaiakkal egyre szorosabban együttműködő magyar kormányfő? ","shortLead":"Recesszió fenyegethet Amerikában a kínai kereskedelmi háború miatt. Mindez akkor, amikor Donald Trump...","id":"20190512_A_Pekinggel_uzletelo_Orban_pont_a_kinaiamerikai_kereskedelmi_haboru_csucsan_talalkozik_Trumppal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a78be8a5-816e-44ba-8b61-a9bb7ee78793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffad1a02-0b9e-462c-95b6-d48718573b0f","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_A_Pekinggel_uzletelo_Orban_pont_a_kinaiamerikai_kereskedelmi_haboru_csucsan_talalkozik_Trumppal","timestamp":"2019. május. 12. 09:47","title":"A Pekinggel üzletelő Orbán pont a kínai-amerikai kereskedelmi háború csúcsán találkozik Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országban kereskedelmi minisztere rögtön az Egyesült Államokra hárította a felelősséget. ","shortLead":"Az országban kereskedelmi minisztere rögtön az Egyesült Államokra hárította a felelősséget. ","id":"20190512_Meg_kevesebb_csirket_es_szappant_vehetnek_a_kubaiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980d60c9-1c19-4891-979e-7a936b5e1125","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Meg_kevesebb_csirket_es_szappant_vehetnek_a_kubaiak","timestamp":"2019. május. 12. 10:43","title":"Még kevesebb csirkét, babot és szappant vehetnek a kubaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789a5066-e352-4615-9f7f-f31655b7a7af","c_author":"Gáti Júlia","category":"gazdasag","description":"Erősen felhígult projektet hagy maga után az Egészséges Budapest program leköszönt miniszteri biztosa. Utódjának kívülállóként kellene összefognia a sok száz milliárdos fejlesztést.","shortLead":"Erősen felhígult projektet hagy maga után az Egészséges Budapest program leköszönt miniszteri biztosa. Utódjának...","id":"201919__egeszseges_budapest__szetzilalt_koncepcio__vakrepules__rokkant_nagy_baj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=789a5066-e352-4615-9f7f-f31655b7a7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0436d36-2100-4785-9bcf-14038d67794a","keywords":null,"link":"/gazdasag/201919__egeszseges_budapest__szetzilalt_koncepcio__vakrepules__rokkant_nagy_baj","timestamp":"2019. május. 12. 10:00","title":"A lobbiharcok vakrepüléssé tették a nagy budapesti kórházreformot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az összeget az alapján is számolják, hány percig tudtak arról az utasok, hogy meg fognak halni. ","shortLead":"Az összeget az alapján is számolják, hány percig tudtak arról az utasok, hogy meg fognak halni. ","id":"20190512_Egymilliard_dollart_is_fizethet_a_737_Maxkatasztrofak_aldozatainak_a_Boeing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd920e-07da-47e3-a0f4-a13230d6d093","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Egymilliard_dollart_is_fizethet_a_737_Maxkatasztrofak_aldozatainak_a_Boeing","timestamp":"2019. május. 12. 09:24","title":"Egymilliárd dollárt is fizethet a 737 Max-katasztrófák áldozatainak a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540514c5-0862-4faa-b9a5-e8c41bb21366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk ragaszkodott a meneteléshez, a hatóság így elkaszálta az egész rendezvényt.","shortLead":"A Mi Hazánk ragaszkodott a meneteléshez, a hatóság így elkaszálta az egész rendezvényt.","id":"20190512_Megtiltotta_a_rendorseg_Toroczkaien_torokszentmiklosi_demonstraciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540514c5-0862-4faa-b9a5-e8c41bb21366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2875c4c-e9e1-4b5c-9aef-1e5882eb7471","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Megtiltotta_a_rendorseg_Toroczkaien_torokszentmiklosi_demonstraciojat","timestamp":"2019. május. 12. 16:15","title":"Megtiltotta a rendőrség Toroczkaiék törökszentmiklósi erődemonstrációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7781c151-6c30-48a4-a0b4-c5c83dc11812","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott ütőjátékosa szombat este megnyerte a német bajnokságot csapatával, a Stuttgarttal.","shortLead":"A magyar válogatott ütőjátékosa szombat este megnyerte a német bajnokságot csapatával, a Stuttgarttal.","id":"20190512_Elfaradtam_visszavonul_Sandor_Renata_profi_roplabdas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7781c151-6c30-48a4-a0b4-c5c83dc11812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da6846c-9d74-4962-b12c-1837535b15ce","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Elfaradtam_visszavonul_Sandor_Renata_profi_roplabdas","timestamp":"2019. május. 12. 13:38","title":"„Elfáradtam”: visszavonul Sándor Renáta profi röplabdás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly gondot okozhatott volna a gabonatermesztőknek az évtizedek óta nem látott szárazság. Szerencsére eleredt az eső.","shortLead":"Komoly gondot okozhatott volna a gabonatermesztőknek az évtizedek óta nem látott szárazság. Szerencsére eleredt az eső.","id":"20190511_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_majusi_eso_aranyat_er","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7676667-4f68-4abe-902c-5dede72909c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_majusi_eso_aranyat_er","timestamp":"2019. május. 11. 14:38","title":"Itt a bizonyíték, hogy a májusi eső aranyat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zuglói polgármester az atv.hu-nak azt mondta: jóhiszeműen, az árajánlat miatt támogatta az előterjesztést. ","shortLead":"A zuglói polgármester az atv.hu-nak azt mondta: jóhiszeműen, az árajánlat miatt támogatta az előterjesztést. ","id":"20190512_Karacsony_Gergely_is_a_paktanyirtas_vegzo_ceg_cserejere_szavazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de17085c-cb63-40a4-b3ab-9ffa93343b9f","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Karacsony_Gergely_is_a_paktanyirtas_vegzo_ceg_cserejere_szavazott","timestamp":"2019. május. 12. 09:45","title":"Karácsony Gergely is megszavazta, hogy a tapasztalatlan cég végezze a patkányirtást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]