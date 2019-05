Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, a támadó hat évig bujkált. ","shortLead":"A nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, a támadó hat évig bujkált. ","id":"20190513_Vademeles_eletveszelyes_serules_Fovarosi_Fougyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f048798-8b0d-47d3-bdb8-90f1cbab0149","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Vademeles_eletveszelyes_serules_Fovarosi_Fougyeszseg","timestamp":"2019. május. 13. 11:04","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki ököllel ütötte, majd megrugdosta ismerősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7781c151-6c30-48a4-a0b4-c5c83dc11812","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott ütőjátékosa szombat este megnyerte a német bajnokságot csapatával, a Stuttgarttal.","shortLead":"A magyar válogatott ütőjátékosa szombat este megnyerte a német bajnokságot csapatával, a Stuttgarttal.","id":"20190512_Elfaradtam_visszavonul_Sandor_Renata_profi_roplabdas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7781c151-6c30-48a4-a0b4-c5c83dc11812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da6846c-9d74-4962-b12c-1837535b15ce","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Elfaradtam_visszavonul_Sandor_Renata_profi_roplabdas","timestamp":"2019. május. 12. 13:38","title":"„Elfáradtam”: visszavonul Sándor Renáta profi röplabdás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendkívül nehéz idők várnak a német autógyárakra, és ez magyarországi érdekeltségeiket is érinti. ","shortLead":"Rendkívül nehéz idők várnak a német autógyárakra, és ez magyarországi érdekeltségeiket is érinti. ","id":"20190513_Csokkentheti_a_magyarorszagi_termeleset_a_Mercedes_a_BMWgyarral_is_bajok_lehetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68545280-e98a-4866-8c01-79dd2173ed71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587a5fc3-7ba2-471d-a7f3-3a3a03b10cfa","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_Csokkentheti_a_magyarorszagi_termeleset_a_Mercedes_a_BMWgyarral_is_bajok_lehetnek","timestamp":"2019. május. 13. 08:14","title":"Bajok lehetnek a debreceni BMW-gyárral, és a Mercedes bővítése is késik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A levélcsomagot csak személyesen lehet felvenni, de a szavazatot visszajuttathatja más is.","shortLead":"A levélcsomagot csak személyesen lehet felvenni, de a szavazatot visszajuttathatja más is.","id":"20190513_EPvalasztas_Matol_vehetik_fel_a_levelcsomagjaikat_az_EUn_kivuli_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e489bc03-00df-4219-bc30-72e5c9685e61","keywords":null,"link":"/vilag/20190513_EPvalasztas_Matol_vehetik_fel_a_levelcsomagjaikat_az_EUn_kivuli_magyarok","timestamp":"2019. május. 13. 06:49","title":"EP-választás: Mától vehetik fel a levélcsomagjaikat az EU-n kívüli magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar vadászgépek rövid időn belül elfogták a Balti-tenger felett közlekedő AN-26-ost. ","shortLead":"A magyar vadászgépek rövid időn belül elfogták a Balti-tenger felett közlekedő AN-26-ost. ","id":"20190513_Orosz_AN26os_miatt_riasztottak_a_magyar_Gripeneket_a_Baltikumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97416ed3-0aed-4c36-be64-004291b36bbb","keywords":null,"link":"/vilag/20190513_Orosz_AN26os_miatt_riasztottak_a_magyar_Gripeneket_a_Baltikumban","timestamp":"2019. május. 13. 18:41","title":"Orosz repülőt fogtak a magyar Gripenek a Baltikumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233d85fe-a1dd-44ca-a857-8258b7a97a5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy halálos áldozata is van a tűznek.","shortLead":"Egy halálos áldozata is van a tűznek.","id":"20190513_Nemetorszag_lakohaz_tuz_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=233d85fe-a1dd-44ca-a857-8258b7a97a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cab1fe7-d8b3-47ec-9c42-f1212411e164","keywords":null,"link":"/vilag/20190513_Nemetorszag_lakohaz_tuz_tuzoltok","timestamp":"2019. május. 13. 08:20","title":"Az ablakon ugráltak ki az emberek, amikor kigyulladt egy társasház Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a6fdb0-64fc-4033-be12-e264f86a8059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szemére vetik az orosz és a kínai befolyást, a sajtószabadság leépítését és az antiszemitizmust is. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök szemére vetik az orosz és a kínai befolyást, a sajtószabadság leépítését és az antiszemitizmust...","id":"20190513_Ne_talalkozzon_Orbannal__kilenc_amerikai_kepviselo_irt_levelet_Trumpnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6a6fdb0-64fc-4033-be12-e264f86a8059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792d7f27-f52d-4a31-b90a-2bf698b6c14a","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Ne_talalkozzon_Orbannal__kilenc_amerikai_kepviselo_irt_levelet_Trumpnak","timestamp":"2019. május. 13. 18:36","title":"\"Ne találkozzon Orbánnal!\" – Kilenc amerikai képviselő írt levelet Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan Donald Trump és Orbán Viktor kommunikációja hasonló, Kína miatt kaphat ma figyelmeztetést a miniszterelnök az amerikai elnöktől – írja a Politico a hétfői washingtoni találkozó előtt.","shortLead":"Ugyan Donald Trump és Orbán Viktor kommunikációja hasonló, Kína miatt kaphat ma figyelmeztetést a miniszterelnök...","id":"20190513_Steve_Bannon_Trump_mindig_is_figyelte_Orbant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16578e1-3468-4acb-84d3-74f7a839eb88","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Steve_Bannon_Trump_mindig_is_figyelte_Orbant","timestamp":"2019. május. 13. 05:56","title":"Steve Bannon: Trump mindig is figyelemmel kísérte Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]