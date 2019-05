Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41f278a7-1fe3-44e5-9ca3-7339ec59af6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván lesz rá kereslet. ","shortLead":"Nyilván lesz rá kereslet. ","id":"20190517_Tronok_harca_rajongok_Mar_rendelheto_a_tuzokado_sarkanyos_ejjeli_lampa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f278a7-1fe3-44e5-9ca3-7339ec59af6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92856171-2314-4b45-b4bb-34bbb9f6d85d","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Tronok_harca_rajongok_Mar_rendelheto_a_tuzokado_sarkanyos_ejjeli_lampa","timestamp":"2019. május. 17. 10:20","title":"Trónok harca rajongók! Már rendelhető tűzokádó sárkányos éjjeli lámpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44b2796-bf58-4611-b1bb-1eb9452c6774","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garantált, hogy ez az erősen limitált szériás BMW M5 nem mindennap jön majd szembe az utakon.","shortLead":"Garantált, hogy ez az erősen limitált szériás BMW M5 nem mindennap jön majd szembe az utakon.","id":"20190517_625_loeros_kulonlegesseggel_unnepli_a_bmw_az_m5_szuletesnapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d44b2796-bf58-4611-b1bb-1eb9452c6774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ec66cd-509c-4294-b071-2b4020a0b111","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_625_loeros_kulonlegesseggel_unnepli_a_bmw_az_m5_szuletesnapjat","timestamp":"2019. május. 17. 10:37","title":"625 lóerős különlegességgel ünnepli a BMW az M5 születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4180a169-a4c6-4e8c-85c8-a19607d52d29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem meglepő a zeneválasztás.","shortLead":"Nem meglepő a zeneválasztás.","id":"20190518_Becsben_bulihangulat_van_Heinz_Christian_Strache_lemondasa_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4180a169-a4c6-4e8c-85c8-a19607d52d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6657b002-480f-42b6-8997-9d6165a5bb0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Becsben_bulihangulat_van_Heinz_Christian_Strache_lemondasa_utan","timestamp":"2019. május. 18. 13:58","title":"Bécsben bulihangulat van Heinz-Christian Strache lemondása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a kormányzáshoz is úgy értenek, mint az informatikai trükkökhöz, akkor nagy bajban vagyunk.","shortLead":"Ha a kormányzáshoz is úgy értenek, mint az informatikai trükkökhöz, akkor nagy bajban vagyunk.","id":"20190516_jegyzokonyv_titkositas_babavaro_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cede070-d8c7-4ac9-b3f6-6f42ce3d1425","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_jegyzokonyv_titkositas_babavaro_hitel","timestamp":"2019. május. 16. 20:17","title":"Megpróbált a kormány titkosítani egy jegyzőkönyvet, aztán valaki kijelölte a teljes szöveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a896fa93-359a-47a9-96a8-7515e631de4b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy buli volt a Rocketman premierje után.","shortLead":"Nagy buli volt a Rocketman premierje után.","id":"20190517_Elton_John_dalra_fakadt_az_ejszaka_kozepen_Cannesban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a896fa93-359a-47a9-96a8-7515e631de4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4974fd7e-7437-4846-9a62-057b8b836a2f","keywords":null,"link":"/kultura/20190517_Elton_John_dalra_fakadt_az_ejszaka_kozepen_Cannesban__video","timestamp":"2019. május. 17. 08:58","title":"Elton John dalra fakadt az éjszaka közepén Cannes-ban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31978170-75b2-4e22-862e-13e3bdf86bcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedesben a rendőrség szerint már „veszélyes” mennyiségű szemét volt.","shortLead":"A Mercedesben a rendőrség szerint már „veszélyes” mennyiségű szemét volt.","id":"20190518_birsag_autos_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31978170-75b2-4e22-862e-13e3bdf86bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d53d8cb-9e18-4afd-8b1d-9a3d7c3bbee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190518_birsag_autos_hulladek","timestamp":"2019. május. 18. 10:28","title":"Megbírságoltak egy brit autóst, akinek egy hulladékhegy volt az autójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53d4292-85e9-4cae-95a5-a7fd998d36e4","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"A Michelin-csillagos londoni La Gavroche-nál és a világ legjobbjának tartott koppenhágai Nomában edződött Bledar Kola, aki a legendás helyeket hátrahagyva három éve Tiranában nyitotta meg saját éttermét, ahol kizárólag helyi alapanyagokból kelti új életre az albán konyhát. A Gourmet fesztiválon azt is megmutatja, hogyan. ","shortLead":"A Michelin-csillagos londoni La Gavroche-nál és a világ legjobbjának tartott koppenhágai Nomában edződött Bledar Kola...","id":"20190517_gourmet_fesztival_albania_bledar_kola_mullixhiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b53d4292-85e9-4cae-95a5-a7fd998d36e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a50489e-245e-4827-be30-b464b557b9b7","keywords":null,"link":"/elet/20190517_gourmet_fesztival_albania_bledar_kola_mullixhiu","timestamp":"2019. május. 17. 20:00","title":"A jó étel nem csak a gazdagok kiváltsága: élet a libamájon és francia borokon túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0bfe110-8d42-4f74-b717-4122ef31f261","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lezuhant egy F–16-os vadászgép az egyik dél-kaliforniai légi támaszponton csütörtökön, a pilótának még idejében sikerült katapultálnia.","shortLead":"Lezuhant egy F–16-os vadászgép az egyik dél-kaliforniai légi támaszponton csütörtökön, a pilótának még idejében...","id":"20190517_Lezuhant_egy_F16os_vadaszgep_Kaliforniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0bfe110-8d42-4f74-b717-4122ef31f261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4461f3a2-ade4-497b-97f7-490dd0e8f0a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_Lezuhant_egy_F16os_vadaszgep_Kaliforniaban","timestamp":"2019. május. 17. 05:25","title":"Lezuhant egy F–16-os vadászgép Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]