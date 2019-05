Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az autóvásárláshoz és -behozatalhoz, valamint a cégautókhoz fűződő közterhek radikális átalakítására készül az Orbán-kormány: jelentősen csökkentenék a fizetnivalókat annak érdekében, hogy könnyebb és olcsóbb legyen kocsit cserélni, így megújuljon az elavult magyar járműállomány – derül ki a hvg.hu birtokába került előterjesztésből. A Pénzügyminisztérium által kidolgozott, még titkos javaslatnak a kocsivásárlást tervezők örülhetnének, kevesebb lenne az intéznivaló, többféle illeték és az eredetvizsgálat díja is megszűnne. Ha a kormány rábólint a reformra, a regisztrációs adó is változna, hogy fékezzék a kevésbé korszerű autók behozatalát.","shortLead":"Az autóvásárláshoz és -behozatalhoz, valamint a cégautókhoz fűződő közterhek radikális átalakítására készül...","id":"20190522_autovasarlas_regisztracios_ado_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baa42c-328c-4ff5-8035-3e31956103b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_autovasarlas_regisztracios_ado_orban","timestamp":"2019. május. 22. 06:30","title":"Radikálisan átszabná az autóvásárlás adóit az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7817529f-5cac-45c9-b0bb-cec01a15841d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tiltakozóakciót hirdetett a legismertebb oroszországi napilap, a Kommerszant kétszáz újságírója, miután egy cikk miatt kirúgták a lap két ismert szerkesztőjét. 11 újságíró már be is jelentette, kilép a Kommerszantból.","shortLead":"Tiltakozóakciót hirdetett a legismertebb oroszországi napilap, a Kommerszant kétszáz újságírója, miután egy cikk miatt...","id":"20190521_Oroszorszagban_is_hasit_a_sajtoszabadsag__a_legismertebb_lap_ujsagiroit_rugtak_ki_egy_cikk_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7817529f-5cac-45c9-b0bb-cec01a15841d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8dba69-949f-4035-baa8-7c71764b9d7d","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Oroszorszagban_is_hasit_a_sajtoszabadsag__a_legismertebb_lap_ujsagiroit_rugtak_ki_egy_cikk_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 15:39","title":"Oroszországban is „hasít” a sajtószabadság – a legismertebb lap újságíróit rúgták ki egy cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b503a0d-3d5b-4cad-aab8-6e30049663f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre gyakoribbak a telefonlopások a mexikói buszokon. Az utasok ezért igazinak látszó, de kamu készülékeket vásárolnak össze, hogy rablótámadás esetén azokat adják át a bűnözőknek. ","shortLead":"Egyre gyakoribbak a telefonlopások a mexikói buszokon. Az utasok ezért igazinak látszó, de kamu készülékeket vásárolnak...","id":"20190522_mexiko_busz_tomegkozlekedes_rablas_kamu_telefon_utanzat_dummy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b503a0d-3d5b-4cad-aab8-6e30049663f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437d0adc-692b-4b51-b6e6-7dfc7f98ab96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_mexiko_busz_tomegkozlekedes_rablas_kamu_telefon_utanzat_dummy","timestamp":"2019. május. 22. 12:33","title":"Igazinak tűnő, valójában kamu telefonokat vásárolnak a mexikóiak, hogy azokat rabolják el tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP az ELMŰ álláspontjára hivatkozva úgy véli, a kalózplakátok műszakilag is veszélyeztethetik az áramszolgáltatást.","shortLead":"Az MSZP az ELMŰ álláspontjára hivatkozva úgy véli, a kalózplakátok műszakilag is veszélyeztethetik az áramszolgáltatást.","id":"20190522_Feljelentettek_a_Fideszt_a_villanyoszlopra_helyezett_plakatok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf25d1ff-51e2-473c-8527-fb2be8d1f399","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Feljelentettek_a_Fideszt_a_villanyoszlopra_helyezett_plakatok_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 14:00","title":"Feljelentették a Fideszt a villanyoszlopra helyezett plakátok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da493cf-c6ba-4a2c-bee3-245229e72571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem meglepő, hogy a két férfi semmit nem vitt el. ","shortLead":"Nem meglepő, hogy a két férfi semmit nem vitt el. ","id":"20190521_Meg_fel_sem_epult_a_haz_de_mar_betortek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8da493cf-c6ba-4a2c-bee3-245229e72571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11097731-89a1-4ca7-b095-3b6906bc1515","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Meg_fel_sem_epult_a_haz_de_mar_betortek","timestamp":"2019. május. 21. 17:19","title":"Még fel sem épült a fóti ház, de már betörtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Négyszeresére növelte az alacsonyan dúsított urán termelését iráni félhivatalos hírügynökségek hétfői jelentése szerint az iszlám köztársaság, amely a napokban bejelentette, hogy korlátozni fogja a nukleáris programjáról szóló 2015-ös nemzetközi megállapodásban vállalt egyes kötelezettségei teljesítését.","shortLead":"Négyszeresére növelte az alacsonyan dúsított urán termelését iráni félhivatalos hírügynökségek hétfői jelentése szerint...","id":"20190520_iran_urandusitas_atomalku_nuklearis_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b27a0cd-5b1a-44bd-9937-af3fca32e923","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_iran_urandusitas_atomalku_nuklearis_program","timestamp":"2019. május. 20. 20:58","title":"Nagyon belehúzott az urándúsításba Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d079395-f930-4418-9c4c-f4c26f476001","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokatmondó teszteredmény jelent meg a Redmi legújabb, K20 nevű újdonságáról, amely gyilkos hardvert sejtet. ","shortLead":"Sokatmondó teszteredmény jelent meg a Redmi legújabb, K20 nevű újdonságáról, amely gyilkos hardvert sejtet. ","id":"20190521_redmi_k20_antutu_snapdragon_855_lapkakeszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d079395-f930-4418-9c4c-f4c26f476001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b50fb-6b44-4810-bfbb-83337b1ee269","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_redmi_k20_antutu_snapdragon_855_lapkakeszlet","timestamp":"2019. május. 21. 12:03","title":"Váratlanul gyors: ez a telefon lehet a valaha készült legerősebb okosmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Huawei eszközeivel rendelkező magyarok is aggódva figyelték a hétfői híreket. Pánikra azonban nincs ok, a telefonok most is ugyanúgy működnek, mint eddig, senkit nem ért hátrány a Google döntése miatt. ","shortLead":"A Huawei eszközeivel rendelkező magyarok is aggódva figyelték a hétfői híreket. Pánikra azonban nincs ok, a telefonok...","id":"20190521_huawei_google_android_operacios_rendszer_gmail_play_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacffb6d-610a-4d5e-aa7a-b0703808bac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_google_android_operacios_rendszer_gmail_play_store","timestamp":"2019. május. 21. 11:38","title":"Megnyugodhat: a Huawei telefonjai most is ugyanúgy működnek, mint tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]