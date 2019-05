Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Felhőszolgáltatásban dolgozó cégek számára nyílt egy új, 125 millió dolláros kockázati tőkealap.","shortLead":"Felhőszolgáltatásban dolgozó cégek számára nyílt egy új, 125 millió dolláros kockázati tőkealap.","id":"20190523_salesforce_felho_startup","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1298221b-faaa-48e4-ade5-fa78e18d83ea","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_salesforce_felho_startup","timestamp":"2019. május. 23. 17:03","title":"Újabb lehetőség a magyar startupknak – nagy pénzeső hullhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Weber nevével is ellátott, több millió háztartásba eljuttatott kampányfelhívásban a CDU és a CSU kifejezetten ezen pártokkal helyezi magát szembe, de nem nevezik meg, hogy pontosan kikre gondolnak.","shortLead":"A Weber nevével is ellátott, több millió háztartásba eljuttatott kampányfelhívásban a CDU és a CSU kifejezetten ezen...","id":"20190522_Europa_meggyengitoivel_szemben_kampanyolnak_Weberek_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8424da2-e88f-4aef-9262-84b510f3f36f","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Europa_meggyengitoivel_szemben_kampanyolnak_Weberek_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 22. 21:36","title":"Európa meggyengítőivel szemben kampányolnak Weberék Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két humorista a Magyar Hírlapnak adott interjúban arról beszélt, hogy irigyli a poénokat az ellenzéktől.\r

\r

","shortLead":"A két humorista a Magyar Hírlapnak adott interjúban arról beszélt, hogy irigyli a poénokat az ellenzéktől.\r

\r

","id":"20190524_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_nagyot_kampanyolt_Orban_Viktor_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c021f5-c69c-4221-9c38-66ab863e882d","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_nagyot_kampanyolt_Orban_Viktor_mellett","timestamp":"2019. május. 24. 11:52","title":"Bagi Iván és Nacsa Olivér nagyot kampányolt Orbán Viktor mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budára vezető sávokat mind lezárták baleset miatt az Erzsébet hídon, Pest felé pedig csak egy sávon mehetnek az autók. Ezen az egy sávon engedik a rendőrök a forgalmat felváltva mindkét irányban.","shortLead":"A Budára vezető sávokat mind lezárták baleset miatt az Erzsébet hídon, Pest felé pedig csak egy sávon mehetnek...","id":"20190523_Baleset_miatt_lezartak_az_Erzsebet_hidat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d21e814-1d5c-4358-b36c-aee35e88b700","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Baleset_miatt_lezartak_az_Erzsebet_hidat","timestamp":"2019. május. 23. 08:57","title":"Baleset miatt lezárták az Erzsébet hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung, ha tartja magát a menetendhez, jövő tavasszal mutatja majd be a Galaxy S11 készüléket, amitől mindenki azt várja, hogy végre valóban csak a kijelző foglalja majd el az előlapot. Most egy olyan pletyka került elő, amely szerint nem így lesz.","shortLead":"A Samsung, ha tartja magát a menetendhez, jövő tavasszal mutatja majd be a Galaxy S11 készüléket, amitől mindenki azt...","id":"20190523_samsung_galaxy_s11_kiszivargott_informacio_kepernyo_kamera_lyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc46cb1-2925-4ac3-9c90-50c409875598","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_samsung_galaxy_s11_kiszivargott_informacio_kepernyo_kamera_lyuk","timestamp":"2019. május. 23. 15:03","title":"Már a Samsung Galaxy S11-ről is suttognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a0f39-0ea5-4b79-9d9e-daee54303065","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japánban csak nemrég vált elérhetővé a Nintendo legújabb mariós játéka, a tesztelők pedig azonnal megosztottak róla néhány képernyőképet. ","shortLead":"Japánban csak nemrég vált elérhetővé a Nintendo legújabb mariós játéka, a tesztelők pedig azonnal megosztottak róla...","id":"20190523_mario_kart_tour_nintendo_jatek_mobilra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a0f39-0ea5-4b79-9d9e-daee54303065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b9763-28d5-470a-babe-d4b34b5f2a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_mario_kart_tour_nintendo_jatek_mobilra","timestamp":"2019. május. 23. 13:03","title":"Képek: olyan Mario-játék jön mobilokra, ami a konzolos változatnál is jobb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember megsérült. ","shortLead":"Egy ember megsérült. ","id":"20190524_Busz_es_auto_utkozott_a_Huvosvolgyi_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f1ff5b-997f-4124-a7f6-414537ce5cd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_Busz_es_auto_utkozott_a_Huvosvolgyi_uton","timestamp":"2019. május. 24. 16:03","title":"Busz és autó ütközött a Hűvösvölgyi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség szerint se betörésre, se kényszerítésre, se öngyilkosságra utaló nyomot nem találtak. Az anyuka mentálisan zavart volt.","shortLead":"A rendőrség szerint se betörésre, se kényszerítésre, se öngyilkosságra utaló nyomot nem találtak. Az anyuka mentálisan...","id":"20190523_Rejtelyes_modon_ehen_halt_egy_anya_es_ket_lanya_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43964a50-8168-4bf0-b518-3ec636113c91","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Rejtelyes_modon_ehen_halt_egy_anya_es_ket_lanya_Becsben","timestamp":"2019. május. 23. 13:56","title":"Rejtélyes módon éhen halt egy anya és két lánya Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]