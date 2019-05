Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy erdőben ásták el, a gyanú emberölés.","shortLead":"Egy erdőben ásták el, a gyanú emberölés.","id":"20190524_Megtalaltak_az_ujpesti_autokereskedo_holttestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42eb64b7-6139-409c-871d-a0143243ab01","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Megtalaltak_az_ujpesti_autokereskedo_holttestet","timestamp":"2019. május. 24. 11:36","title":"Megtalálták az újpesti autókereskedő holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e74093-6313-4941-8db4-1f5debe68fff","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha valaki hivatalos okmányon használja jogtalanul a doktori címet, bűncselekményt követ el. A Napi.hu annak járt utána, hogy a hivatalok szűrőjén akadt-e már fönn \"áldoktor\".","shortLead":"Ha valaki hivatalos okmányon használja jogtalanul a doktori címet, bűncselekményt követ el. A Napi.hu annak járt utána...","id":"20190524_Egyre_tobben_hazudjak_doktornak_magukat_az_uzleti_eletben_es_nehez_megcsipni_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98e74093-6313-4941-8db4-1f5debe68fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf318e-bc81-4d42-9c1e-966e89d639cb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_Egyre_tobben_hazudjak_doktornak_magukat_az_uzleti_eletben_es_nehez_megcsipni_oket","timestamp":"2019. május. 24. 15:50","title":"Egyre többen hazudják doktornak magukat az üzleti életben, és nehéz megcsípni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236","c_author":"Horváth Aladár","category":"itthon","description":"Nemcsak a legújabb náci párt mutatkozott be, hanem az öntudatos roma fiatalok is.","shortLead":"Nemcsak a legújabb náci párt mutatkozott be, hanem az öntudatos roma fiatalok is.","id":"20190524_Horvath_Aladar_Torokszentmiklos_tanulsagai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690a8f3e-14a3-421a-a72f-176005a76a61","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Horvath_Aladar_Torokszentmiklos_tanulsagai","timestamp":"2019. május. 24. 10:45","title":"Horváth Aladár: Törökszentmiklós tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccf9a95-44a5-4cb9-8229-23ef2141a35d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat gyereke ad neki erőt a mindennapokhoz - ezt mondta az RTL Híradójának az a nyárlőrinci apa, akinek rákban halt meg a felesége néhány hete. Az asszony évek óta súlyos beteg volt. Férje egyedül maradt a gyerekekkel. Rokonaik és barátaik most adománygyűjtésbe kezdtek: pénzzel, ruhákkal és tartós élelmiszerekkel is segítik a családot.","shortLead":"Hat gyereke ad neki erőt a mindennapokhoz - ezt mondta az RTL Híradójának az a nyárlőrinci apa, akinek rákban halt meg...","id":"20190525_Hat_gyerekkel_maradt_egyedul_az_edesapa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ccf9a95-44a5-4cb9-8229-23ef2141a35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222256c-77c8-41ee-8de0-afceabd091a1","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Hat_gyerekkel_maradt_egyedul_az_edesapa","timestamp":"2019. május. 25. 19:29","title":"Hat gyerekkel maradt egyedül az édesapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f6e474-b1ea-4516-9c1d-856b431399d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dokumentumfilm készült az űrhajós életéről. Az eddig még soha nem látott képsorokat Harrison Ford hangja kíséri.","shortLead":"Dokumentumfilm készült az űrhajós életéről. Az eddig még soha nem látott képsorokat Harrison Ford hangja kíséri.","id":"20190525_Neil_Armstrong_bejelentkezese_a_Holdrol_meg_mindig_hatborzongato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f6e474-b1ea-4516-9c1d-856b431399d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f0cfda-c3d0-4f68-ab16-f73e4927a9bb","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Neil_Armstrong_bejelentkezese_a_Holdrol_meg_mindig_hatborzongato","timestamp":"2019. május. 25. 10:41","title":"Neil Armstrong bejelentkezése a Holdról még mindig hátborzongató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártoknak egyre nehezebb szavazóköri tagokat küldeni, a szocialista párt most a szabadszájú tüntetőt, Nagy Blankát találta meg.","shortLead":"A pártoknak egyre nehezebb szavazóköri tagokat küldeni, a szocialista párt most a szabadszájú tüntetőt, Nagy Blankát...","id":"20190524_Nagy_Blanka_MSZPs_szavazokori_delegalt_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d794316a-6ce6-43f9-a912-954cf5a6d948","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Nagy_Blanka_MSZPs_szavazokori_delegalt_lesz","timestamp":"2019. május. 24. 12:16","title":"Nagy Blanka MSZP-s szavazóköri delegált lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Máris iskolás lesz Vilmos herceg és Katalin hercegnő lánya. ","shortLead":"Máris iskolás lesz Vilmos herceg és Katalin hercegnő lánya. ","id":"20190524_Charlotte_hercegno_iskola_Kensington_palota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab07c4e-765e-47c5-a0b9-3a850a245225","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Charlotte_hercegno_iskola_Kensington_palota","timestamp":"2019. május. 24. 16:09","title":"Charlotte hercegnő szeptemberben iskolába megy, és már azt is lehet tudni, hogy melyikbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az azóta lemondott osztrák kormány belügyminisztere az ibizai videó nyilvánosságra kerülése után még hozott egy a közmunkát végző menedékkérők fizetését csökkentő rendeletet, ezt, az összes többi a videó megjelenése óta hozott rendelettel együtt érvénytelenítette az ideiglenes kormány.","shortLead":"Az azóta lemondott osztrák kormány belügyminisztere az ibizai videó nyilvánosságra kerülése után még hozott...","id":"20190524_Az_ideiglenes_osztrak_kormany_visszavonta_Stracheek_egyik_utolso_a_menedekkerokre_vonatkozo_rendeletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04f22a7-6f77-497c-bb79-fe3bc7a763f3","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Az_ideiglenes_osztrak_kormany_visszavonta_Stracheek_egyik_utolso_a_menedekkerokre_vonatkozo_rendeletet","timestamp":"2019. május. 24. 05:57","title":"Az ideiglenes osztrák kormány visszavonta Stracheék egyik utolsó, a menedékkérőkre vonatkozó rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]