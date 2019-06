Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"218cb36b-7daf-491e-b79d-52d31c2703e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonosították a kedden talált holttesteket, négy utast még keresnek. ","shortLead":"Azonosították a kedden talált holttesteket, négy utast még keresnek. ","id":"20190612_Tovabb_keresik_a_Dunaban_a_Hableany_negy_delkoreai_utasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=218cb36b-7daf-491e-b79d-52d31c2703e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a79143-dae7-4342-ac20-29d5a9be47d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Tovabb_keresik_a_Dunaban_a_Hableany_negy_delkoreai_utasat","timestamp":"2019. június. 12. 06:58","title":"Tovább keresik a Dunában a Hableány négy dél-koreai utasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt is megmagyarázta a Kisvárda új edzője, hogy ha mindig is Magyarországon szeretett volna edzősködni, akkor miért csak másodszor teszi meg ezt most.","shortLead":"Azt is megmagyarázta a Kisvárda új edzője, hogy ha mindig is Magyarországon szeretett volna edzősködni, akkor miért...","id":"20190613_Miriuta_Laszlo_lett_a_Kisvarda_uj_edzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dfc07a-067b-4efd-a5f6-84940a4d1afd","keywords":null,"link":"/sport/20190613_Miriuta_Laszlo_lett_a_Kisvarda_uj_edzoje","timestamp":"2019. június. 13. 21:27","title":"Miriuta László lett a Kisvárda új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eb8130-2714-4a1f-aa20-0bc5ca984a2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy étterem előtt tűnt fel a vadonatúj, 421 lóerős kompakt Mercedes.","shortLead":"Egy étterem előtt tűnt fel a vadonatúj, 421 lóerős kompakt Mercedes.","id":"20190612_mercedes_amg_a45_s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3eb8130-2714-4a1f-aa20-0bc5ca984a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34641560-ea6e-40ed-9c6e-982f27e6b412","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_mercedes_amg_a45_s","timestamp":"2019. június. 12. 09:17","title":"Egerben parkolt a még be sem mutatott Mercedes-AMG A45","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősztől akciósorozatot indít a Pedagógusok Szakszervezete, mert az eddigi tárgyalások szerintük nem vezettek eredményre.","shortLead":"Ősztől akciósorozatot indít a Pedagógusok Szakszervezete, mert az eddigi tárgyalások szerintük nem vezettek eredményre.","id":"20190613_pedagogusok_szakszervezete_strategiai_megallapodas_tanarsztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23de001a-4ee6-48d6-83ae-fd78589ed92e","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_pedagogusok_szakszervezete_strategiai_megallapodas_tanarsztrajk","timestamp":"2019. június. 13. 14:21","title":"Pedagógusok: A kormány felrúgta a stratégiai megállapodást, ősztől többnapos sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Budapesten tárgyalt a négy ország vezetője arról, kinek a jelöltségét támogassák az unió új vezetőinek kiválasztásakor.","shortLead":"Budapesten tárgyalt a négy ország vezetője arról, kinek a jelöltségét támogassák az unió új vezetőinek kiválasztásakor.","id":"20190613_v4_csucsjelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75437998-637f-4936-b2ca-958fa3d692b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_v4_csucsjelolt","timestamp":"2019. június. 13. 16:22","title":"Andrej Babis: Nincs közös jelöltje a V4-eknek az Európai Bizottság elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99044ff5-d664-4b7e-89ba-aef237ca5fe4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A magyarság erejét megtestesítő központot létesítene a szlovéniai magyar kisebbség számára a kormány, Szijjártó Péter tárcája már ki is választotta az ennek megfelelő ingatlant, amit (köz)pénzből vennének és újítanának fel számukra – derül ki a birtokunkba került kormányelőterjesztésből. Még a helyiek közt is volt, aki meglepődött az újabb bőkezű ajándékon, hiszen van egy megfelelő székhelyük, de a köztudottan Orbán elkötelezett hívének számító, helyi vezető egyenesen Budapestről érkezett a hírrel, hogy megint kapnak egy ingatlant. ","shortLead":"A magyarság erejét megtestesítő központot létesítene a szlovéniai magyar kisebbség számára a kormány, Szijjártó Péter...","id":"20190613_A_magyarsag_szellemi_kisugarzasahoz_passzolo_ingatlant_venne_az_Orbankormany_Lendvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99044ff5-d664-4b7e-89ba-aef237ca5fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d14c85-57da-42f7-86a6-d1a54075bae8","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_A_magyarsag_szellemi_kisugarzasahoz_passzolo_ingatlant_venne_az_Orbankormany_Lendvan","timestamp":"2019. június. 13. 14:05","title":"A magyarok kisugárzásához passzoló ingatlant venne a kormány Lendván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4905890-73c8-4774-be74-177904ae92bf","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hónapokkal az után, hogy az Alkotmánybíróság jelezte a mulasztásos alkotmánysértést a Taigetosz-törvény kapcsán, a kormány törvénymódosítást kezdeményezett.","shortLead":"Hónapokkal az után, hogy az Alkotmánybíróság jelezte a mulasztásos alkotmánysértést a Taigetosz-törvény kapcsán...","id":"20190612_Atirja_a_kormany_a_Taigetoszkorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4905890-73c8-4774-be74-177904ae92bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f701ef-26f9-49be-9dc2-008768c31bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Atirja_a_kormany_a_Taigetoszkorvenyt","timestamp":"2019. június. 12. 20:55","title":"Átírja a kormány a Taigetosz-körvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s Ungár Péter szerint a jelenlegi összeg semmire nem elegendő.","shortLead":"Az LMP-s Ungár Péter szerint a jelenlegi összeg semmire nem elegendő.","id":"20190612_A_Fidesz_leszavazta_az_otthonapolasi_dijak_emeleserol_szolo_javaslatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebe9183-7a96-4f88-81c1-4eb1114ba315","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_A_Fidesz_leszavazta_az_otthonapolasi_dijak_emeleserol_szolo_javaslatot","timestamp":"2019. június. 12. 15:04","title":"A Fidesz leszavazta az otthonápolási díjak emeléséről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]