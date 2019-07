Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be5d9683-3b45-4f3e-8b30-9332fc37315f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"2016 és 2020 között 400 milliárd forint áll a közútkezelő rendelkezésére az üzemeltetési feladatok ellátására.\r

","shortLead":"2016 és 2020 között 400 milliárd forint áll a közútkezelő rendelkezésére az üzemeltetési feladatok ellátására.\r

","id":"20190706_50_milliard_forintot_koltenek_utfelujitasra_a_kistelepuleseken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be5d9683-3b45-4f3e-8b30-9332fc37315f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9adb4e8-bae5-4a43-b670-ccf8b0a89a0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_50_milliard_forintot_koltenek_utfelujitasra_a_kistelepuleseken","timestamp":"2019. július. 06. 08:31","title":"50 milliárd forintot költenek útfelújításra a kistelepüléseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ungvári Tamás író, műfordító, irodalomtörténész halála kapcsán levélben fejezte ki részvétét a gyászoló családnak Orbán Viktor.","shortLead":"Ungvári Tamás író, műfordító, irodalomtörténész halála kapcsán levélben fejezte ki részvétét a gyászoló családnak Orbán...","id":"20190705_Orban_Viktor_reszvetlevelet_irt_Ungvari_Tamas_csaladjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e0d609-af5c-440a-802c-f7b295d73b59","keywords":null,"link":"/kultura/20190705_Orban_Viktor_reszvetlevelet_irt_Ungvari_Tamas_csaladjanak","timestamp":"2019. július. 05. 10:53","title":"Orbán Viktor részvétlevelet írt Ungvári Tamás családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69780957-fcec-4711-aa30-ef4a765884b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elődjéhez hasonló hangzással, de minimalista külsővel érkezik a zajszűrős fejhallgatók standardjaként is emlegetett QuietComfort 35-ös széria folytatása.","shortLead":"Az elődjéhez hasonló hangzással, de minimalista külsővel érkezik a zajszűrős fejhallgatók standardjaként is emlegetett...","id":"20190705_bose_noise_cancelling_headphones_700_zajszuro_fejhallgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69780957-fcec-4711-aa30-ef4a765884b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c107f35-5899-4aee-9b7e-9f40b6f4338e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_bose_noise_cancelling_headphones_700_zajszuro_fejhallgato","timestamp":"2019. július. 05. 10:03","title":"Utódja érkezett a népszerű utazós fejhallgatónak, ami erőből szűri a külső zajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Soha nem volt még ennyi kiváló minősítésű strand, mint idén.","shortLead":"Soha nem volt még ennyi kiváló minősítésű strand, mint idén.","id":"20190705_Megvan_a_Balaton_legjobb_strandja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5acf4a1-ab14-46c6-a78b-00d6e89e4faf","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Megvan_a_Balaton_legjobb_strandja","timestamp":"2019. július. 05. 15:54","title":"Megvan a Balaton legjobb strandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK légkondicionált, alacsonypadlós pótlóbuszokat ígért, és a metrókat ajánlja helyettesítőnek.\r

\r

","shortLead":"A BKK légkondicionált, alacsonypadlós pótlóbuszokat ígért, és a metrókat ajánlja helyettesítőnek.\r

\r

","id":"20190705_Erositse_lelket_ujabb_helyen_indul_a_villamospalyafelujitas_a_4es_6os_vonalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa0e9fe-7cae-4f20-acdd-7be11c89b870","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Erositse_lelket_ujabb_helyen_indul_a_villamospalyafelujitas_a_4es_6os_vonalan","timestamp":"2019. július. 05. 17:17","title":"Erősítse lelkét, újabb helyen indul a villamospálya-felújítás a 4-es 6-os vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48766237-d995-4e46-b8f2-bdaba340d579","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Karácsonyra kerül az olasz mozikba Matteo Garrone olasz filmrendező Pinokkió-feldolgozása, amelyben az Oscar-díjas Roberto Benigni játssza Dzsepettót, a fafaragó mestert, a kis fafigura alkotóját.","shortLead":"Karácsonyra kerül az olasz mozikba Matteo Garrone olasz filmrendező Pinokkió-feldolgozása, amelyben az Oscar-díjas...","id":"20190705_Karacsonykor_kerul_a_mozikba_Benignivel_a_foszerepben_az_uj_Pinokkio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48766237-d995-4e46-b8f2-bdaba340d579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d31dd4-6701-4443-b97d-02975e2aa4a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190705_Karacsonykor_kerul_a_mozikba_Benignivel_a_foszerepben_az_uj_Pinokkio","timestamp":"2019. július. 05. 10:48","title":"Karácsonykor kerül a mozikba Benignivel a főszerepben az új Pinokkió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75946656-0f47-4676-9b37-0f28be319758","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb, erős, 6,9-es földrengés rázta meg helyi idő szerint pénteken Dél-Kaliforniát, a fölmozgást nemcsak Los Angelesben, de még Mexikóban is éreztek, egyelőre nem érkeztek jelentések nagyobb károkról. ","shortLead":"Újabb, erős, 6,9-es földrengés rázta meg helyi idő szerint pénteken Dél-Kaliforniát, a fölmozgást nemcsak Los...","id":"20190706_Ujabb_eros_foldrenges_volt_Kaliforniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75946656-0f47-4676-9b37-0f28be319758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13a86d1-3197-4529-8e9d-2b3d2b1ede92","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Ujabb_eros_foldrenges_volt_Kaliforniaban","timestamp":"2019. július. 06. 10:04","title":"Újabb erős földrengés volt Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Sándor szocialista parlamenti képviselő szerint a DK felrúgta az EP-választás után a korábbi támogatói megállapodást, szerinte ha a DK nem csatlakozik az összpárti megállapodáshoz, akkor a Fideszt támogatja.\r

\r

","shortLead":"Szabó Sándor szocialista parlamenti képviselő szerint a DK felrúgta az EP-választás után a korábbi támogatói...","id":"20190705_MSZP_Szegeden_a_DK_nem_vesz_reszt_az_ellenzeki_osszefogasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b2b651-4de8-4979-b071-03c052a60ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_MSZP_Szegeden_a_DK_nem_vesz_reszt_az_ellenzeki_osszefogasban","timestamp":"2019. július. 05. 15:50","title":"Gyurcsány pártja nem állt be Botka László mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]