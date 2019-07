Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abaf7c1d-a03e-4594-a5f0-ef1a9bb4aee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eldőlt, kik lesznek az EU legfontosabb szerveinek vezetői; elkezdődött a babaváró támogatás igénylése; eggyel több új stadion van az országban. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Eldőlt, kik lesznek az EU legfontosabb szerveinek vezetői; elkezdődött a babaváró támogatás igénylése; eggyel több új...","id":"20190707_Es_akkor_eu_babavaro_stadion_fizetes_ruha_rezsi_dinnye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abaf7c1d-a03e-4594-a5f0-ef1a9bb4aee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3c9cb6-a501-431f-9f20-89516db50c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Es_akkor_eu_babavaro_stadion_fizetes_ruha_rezsi_dinnye","timestamp":"2019. július. 07. 07:00","title":"És akkor a kismamák elindultak a hőségben a bankfiókok felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a621c51-f41c-4c56-801f-946e2ca15206","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A véglegesített megállapodás alapján 38 milliárd amerikai dollárba kerül az Amazon alapítójának, Jeff Bezosnak az, hogy 25 évi házasság után elválik feleségétől, MacKenzie Bezostól.","shortLead":"A véglegesített megállapodás alapján 38 milliárd amerikai dollárba kerül az Amazon alapítójának, Jeff Bezosnak az...","id":"20190706_Hivatalossa_valt_minden_idok_legdragabb_valasa_11_ezer_milliard_forint_cserel_gazdat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a621c51-f41c-4c56-801f-946e2ca15206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8d2bb8-e94c-4248-a788-0e9c9ddc1176","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Hivatalossa_valt_minden_idok_legdragabb_valasa_11_ezer_milliard_forint_cserel_gazdat","timestamp":"2019. július. 06. 13:55","title":"Hivatalossá vált minden idők legdrágább válása: 11 ezer milliárd forint cserél gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19815e4f-b6ae-45cf-bafc-954c1863bdb9","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Az első szerelvény elhagyta a gyárat. Jövő év elején állhat forgalomba a budapesti agglomerációban.","shortLead":"Az első szerelvény elhagyta a gyárat. Jövő év elején állhat forgalomba a budapesti agglomerációban.","id":"20190705_Dunakeszin_mar_lattak_a_MAVStart_emeletes_vonatat__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19815e4f-b6ae-45cf-bafc-954c1863bdb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9578ad-7ea1-43a0-a850-6631fe02f38b","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Dunakeszin_mar_lattak_a_MAVStart_emeletes_vonatat__foto","timestamp":"2019. július. 06. 07:20","title":"Dunakeszin már látták a MÁV-Start emeletes vonatát - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Szülők és gyerekek, nővérek és fivérek kapcsolata olyan különleges, hogy többnyire átsegítheti a buktatókon a családi vállalatokat. Már ha nem éppen a rokonság építgeti a buktatókat.","shortLead":"Szülők és gyerekek, nővérek és fivérek kapcsolata olyan különleges, hogy többnyire átsegítheti a buktatókon a családi...","id":"20190707_Nem_minden_rokon_valo_a_csaladi_cegbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d376015c-866c-43ef-8444-fd7523550b22","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190707_Nem_minden_rokon_valo_a_csaladi_cegbe","timestamp":"2019. július. 07. 19:15","title":"Nem minden rokon való a családi cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf617e92-f606-49dd-96dd-204b5092da19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövő hét pénteken vesznek végső búcsút a dunai hajókatasztrófában elsüllyedt Hableány két magyar halálos áldozatától, a jármű kapitányától és matrózától - írta szombati számában a Magyar Nemzet a szervezőkre hivatkozva, akik a búcsúzni kívánóktól azt kérik, hogy a Margit hídon gyülekezzenek, s virágszirmokkal készüljenek.","shortLead":"Jövő hét pénteken vesznek végső búcsút a dunai hajókatasztrófában elsüllyedt Hableány két magyar halálos áldozatától...","id":"20190706_Igy_bucsuzhat_el_on_is_a_Hableany_aldozataitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf617e92-f606-49dd-96dd-204b5092da19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3712ff7e-1799-4294-b46a-8147233f60b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Igy_bucsuzhat_el_on_is_a_Hableany_aldozataitol","timestamp":"2019. július. 06. 09:03","title":"Pénteken várják azokat, akik elbúcsúznának a Hableány áldozataitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felmentették a török központi bank kormányzóját, Murat Cetinkayát szombaton. Az erről szóló elnöki rendelet a hivatali közlönyben jelent meg.","shortLead":"Felmentették a török központi bank kormányzóját, Murat Cetinkayát szombaton. Az erről szóló elnöki rendelet a hivatali...","id":"20190706_Folytatja_a_tisztogatast_Erdogan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77638de-1cf7-4ee2-b9ef-c07f31f02e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Folytatja_a_tisztogatast_Erdogan","timestamp":"2019. július. 06. 11:22","title":"Folytatja a tisztogatást Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4a101b-724d-46cf-9ef4-78d3848d62d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztő jelmezek, bulihangulat, 30 fok - ez jellemezte a Pride hónap záróeseményét. ","shortLead":"Elképesztő jelmezek, bulihangulat, 30 fok - ez jellemezte a Pride hónap záróeseményét. ","id":"20190706_Elkezdodott_a_Pride_a_Kossuth_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4a101b-724d-46cf-9ef4-78d3848d62d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c5b6de-6eaa-4172-bbd6-1776aab8398e","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Elkezdodott_a_Pride_a_Kossuth_teren","timestamp":"2019. július. 06. 15:21","title":"Ilyen volt a Pride Budapesten - videók az eseményekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben veseátültetésen esik át. ","shortLead":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben...","id":"20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fa69fc-389b-454c-95e9-781167b4505c","keywords":null,"link":"/kultura/20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","timestamp":"2019. július. 07. 08:39","title":"Stevie Wonder veseátültetés előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]