[{"available":true,"c_guid":"7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző három hónaphoz képest lassult az infláció, de így is az MNB 3 százalékos célja fölötti az adat.","shortLead":"Az előző három hónaphoz képest lassult az infláció, de így is az MNB 3 százalékos célja fölötti az adat.","id":"20190709_Nagyot_dragult_az_alkohol_a_dohany_es_a_zoldsegek_34_szazalekos_az_inflacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b95d3c-cb34-4eb9-98f6-f6ad892010cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Nagyot_dragult_az_alkohol_a_dohany_es_a_zoldsegek_34_szazalekos_az_inflacio","timestamp":"2019. július. 09. 09:08","title":"Nagyot drágult az alkohol, a dohány és a zöldségek, 3,4 százalékos az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff6dd2-a293-42ed-94e4-3c68dcc72a71","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jelentősen megugrottak a kínai bérek, a nagyvárosokban már keresnek annyit, mint Kelet-Európában. ","shortLead":"Jelentősen megugrottak a kínai bérek, a nagyvárosokban már keresnek annyit, mint Kelet-Európában. ","id":"20190710_Utolertek_a_kinai_fizetesek_a_keleteuropait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeff6dd2-a293-42ed-94e4-3c68dcc72a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd02754c-b3a6-4c0e-80e7-939d3d29363b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Utolertek_a_kinai_fizetesek_a_keleteuropait","timestamp":"2019. július. 10. 08:44","title":"Utolérték a kínai fizetések a kelet-európait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem árt óvatosnak lenni.","shortLead":"Nem árt óvatosnak lenni.","id":"20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c51a88-f797-4e58-9747-d8bf29f9722c","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","timestamp":"2019. július. 09. 13:10","title":"Pécs belterületén kezdtek vaddisznókra vadászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szólt a Magyar Telekom időben az előfizetőinek, hogy rövidebb határidőt ad a számlák befizetésére, büntetett az NMHH.","shortLead":"Nem szólt a Magyar Telekom időben az előfizetőinek, hogy rövidebb határidőt ad a számlák befizetésére, büntetett...","id":"20190709_25_millio_forintra_buntettek_a_Magyar_Telekomot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985d2cc-d437-4a51-b4ca-f0ea09914853","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_25_millio_forintra_buntettek_a_Magyar_Telekomot","timestamp":"2019. július. 09. 12:56","title":"25 millió forintra büntették a Magyar Telekomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan új, habszerű anyaggal kísérleteznek egy amerikai egyetem kutatói, amely legalább olyan szívós, mint az acél, így például egy pisztolygolyót is képes megállítani. ","shortLead":"Egy olyan új, habszerű anyaggal kísérleteznek egy amerikai egyetem kutatói, amely legalább olyan szívós, mint az acél...","id":"20190710_acel_golyoallo_anyag_femhab_cmf_composite_metal_foam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5f2497-9b7f-487c-929e-7d03b28d08f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_acel_golyoallo_anyag_femhab_cmf_composite_metal_foam","timestamp":"2019. július. 10. 09:03","title":"Új anyagot találtak fel: a fémhabot imádni fogják a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0193a7c-f7f0-415a-b418-2800cfb26123","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokunk számára szinte kötelező az „élvezet”.","shortLead":"Sokunk számára szinte kötelező az „élvezet”.","id":"20190709_6_ok_amiert_szinleljuk_az_orgazmust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0193a7c-f7f0-415a-b418-2800cfb26123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57968119-be87-4463-9880-c937c2547f90","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190709_6_ok_amiert_szinleljuk_az_orgazmust","timestamp":"2019. július. 09. 08:10","title":"6 ok, amiért színleljük az orgazmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi kedden tűnt el. ","shortLead":"A férfi kedden tűnt el. ","id":"20190710_A_dunaujvarosi_szabadstrandon_talaltak_meg_egy_eltunt_ferfi_holttestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7ebf51-b9ce-49cc-9995-1fc31bf8f8d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_A_dunaujvarosi_szabadstrandon_talaltak_meg_egy_eltunt_ferfi_holttestet","timestamp":"2019. július. 10. 15:12","title":"A dunaújvárosi szabadstrandon találták meg egy eltűnt férfi holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f38b3b-40dc-4498-ae03-26cbb5c5cff9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok ismét egy picit továbbfejlesztették a világszerte komoly rajongásnak örvendő sportkocsit. ","shortLead":"A japánok ismét egy picit továbbfejlesztették a világszerte komoly rajongásnak örvendő sportkocsit. ","id":"20190709_itt_a_2020as_uj_nissan_gtr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67f38b3b-40dc-4498-ae03-26cbb5c5cff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6fada3-042c-40e4-a915-d094537ef9c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_itt_a_2020as_uj_nissan_gtr","timestamp":"2019. július. 09. 13:21","title":"Itt a 2020-as új Nissan GT-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]