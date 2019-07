Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kődarabon, amivel a kislányra lesújtottak, nem csak egy ember DNS-e található. ","shortLead":"A kődarabon, amivel a kislányra lesújtottak, nem csak egy ember DNS-e található. ","id":"20190709_Tarsa_is_lehetett_a_szekszardi_kislany_megolesevel_gyanusitott_fiunak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7deea23-5f0b-400f-a421-b619b9d1e3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Tarsa_is_lehetett_a_szekszardi_kislany_megolesevel_gyanusitott_fiunak","timestamp":"2019. július. 09. 07:26","title":"Társa is lehetett a szekszárdi kislány megölésével gyanúsított fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdeb292-6964-4e90-a254-613bd2d8d109","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lemondták a turnéjuk hátralévő állomásait. ","shortLead":"Lemondták a turnéjuk hátralévő állomásait. ","id":"20190709_Good_Charlotte_Budapest_Park_elmarad_koncert_turne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfdeb292-6964-4e90-a254-613bd2d8d109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da823294-aabd-49c0-98e4-bc01df5e94ad","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Good_Charlotte_Budapest_Park_elmarad_koncert_turne","timestamp":"2019. július. 09. 17:04","title":"Elmarad a Good Charlotte budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2113de29-0f5f-4088-914d-e558cb7344ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábián Tamás az év végig nem mehet be.","shortLead":"Fábián Tamás az év végig nem mehet be.","id":"20190709_Kitiltottak_a_Parlamentbol_az_Index_ujsagirojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2113de29-0f5f-4088-914d-e558cb7344ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0e0bc9-5b05-4aa5-8795-279d4e4cc260","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Kitiltottak_a_Parlamentbol_az_Index_ujsagirojat","timestamp":"2019. július. 09. 17:36","title":"Kitiltották a Parlamentből az Index újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány elfogadta a nemzeti buszstratégiát. A korábban elhangzottakhoz képest nem háromezer buszt cserélnek környezetbarátra, nem három év alatt, és jórészt nem saját pénzből. És 2021-ig az se baj, ha az új busz dízelmotoros.","shortLead":"A kormány elfogadta a nemzeti buszstratégiát. A korábban elhangzottakhoz képest nem háromezer buszt cserélnek...","id":"20190709_A_kormany_buszcsereprogramja_fenyevekre_van_attol_amirol_eddig_szo_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba18ac0-3a27-4a9d-90a1-55d7b028a862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_A_kormany_buszcsereprogramja_fenyevekre_van_attol_amirol_eddig_szo_volt","timestamp":"2019. július. 09. 08:15","title":"A kormány buszcsereprogramja fényévekre van attól, amiről eddig szó volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a765295-28eb-442d-bf53-dae72550ab5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi főszerkesztő digitális lapigazgatóként dolgozik tovább. ","shortLead":"Az eddigi főszerkesztő digitális lapigazgatóként dolgozik tovább. ","id":"20190708_Uj_foszerkesztoje_lesz_a_24hunak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a765295-28eb-442d-bf53-dae72550ab5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f939964-b7f3-4627-a194-1d4334d8f531","keywords":null,"link":"/kkv/20190708_Uj_foszerkesztoje_lesz_a_24hunak","timestamp":"2019. július. 08. 11:09","title":"Új főszerkesztője lesz a 24.hu-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei – mondta Ferenc pápa hétfőn a vatikáni Szent Péter-bazilikában, hat évvel azután, hogy látogatást tett a menekülteket gyakran fogadó Lampedusa szigetén.","shortLead":"A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei – mondta Ferenc pápa hétfőn a vatikáni Szent...","id":"20190708_Ferenc_papa_A_menekultek_a_globalis_tarsadalom_osszes_kirekesztettjenek_jelkepei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8f543b-b665-4cd9-9108-0a1a3b1702c6","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Ferenc_papa_A_menekultek_a_globalis_tarsadalom_osszes_kirekesztettjenek_jelkepei","timestamp":"2019. július. 08. 13:59","title":"Ferenc pápa: A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255c18cc-cd2a-4d78-9e65-207d46085c98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétmillió forintot egész értelmesen is el lehet költeni egy Lambóra. ","shortLead":"Kétmillió forintot egész értelmesen is el lehet költeni egy Lambóra. ","id":"20190708_Ha_mar_Lamborghini_Diabolico_legyen_666_loeros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=255c18cc-cd2a-4d78-9e65-207d46085c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa7470f-358d-474f-95e5-1367a89b571d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Ha_mar_Lamborghini_Diabolico_legyen_666_loeros","timestamp":"2019. július. 09. 10:26","title":"Ha már Lamborghini Diabolico, legyen 666 lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt.","shortLead":"Egy ember meghalt.","id":"20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0366ec40-5f94-4bb4-9486-9541269f9b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba76303-49f7-4a52-aa9e-8ec2824fe607","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Brutalis_arviz_pusztitott_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. július. 09. 17:57","title":"Brutális árvíz pusztított Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]