Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Washington vizsgálatot indít Párizs nagy technológiai cégekre kivetni tervezett adója ügyében – jelentette be szerdán Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója. \r

","shortLead":"Washington vizsgálatot indít Párizs nagy technológiai cégekre kivetni tervezett adója ügyében – jelentette be szerdán...","id":"20190711_techcegek_kulonado_franciaorszag_egyesult_allamok_kereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fffaa33-b429-4296-9a11-914a8cd45d48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_techcegek_kulonado_franciaorszag_egyesult_allamok_kereskedelem","timestamp":"2019. július. 11. 06:13","title":"Techcégek miatt mehet egymásnak Franciaország és az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Wizz Air Budapest-London járata is késni fog. ","shortLead":"A Wizz Air Budapest-London járata is késni fog. ","id":"20190710_Leallt_a_londoni_Gatwick_repuloter_budapesti_gep_is_erintett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737085e1-71ef-4f1f-a8a5-4b6010701d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Leallt_a_londoni_Gatwick_repuloter_budapesti_gep_is_erintett","timestamp":"2019. július. 10. 21:11","title":"Leállt a londoni Gatwick repülőtér, budapesti gép is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, csaknem duplájára nőhetnek az Operaház felújításának költségei, és még évekig zárva maradhat. A tervet az Operaház vezetése sem támogatja.","shortLead":"Úgy tűnik, csaknem duplájára nőhetnek az Operaház felújításának költségei, és még évekig zárva maradhat. A tervet...","id":"20190711_Mar_senki_nem_tudja_mennyiert_ujitjak_fel_az_Operahazat_azt_sem_mikor_nyit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a033f60d-c33e-464c-b529-4adf7e6c651c","keywords":null,"link":"/kultura/20190711_Mar_senki_nem_tudja_mennyiert_ujitjak_fel_az_Operahazat_azt_sem_mikor_nyit","timestamp":"2019. július. 11. 14:37","title":"Már senki nem tudja, mennyiért újítják fel az Operaházat, azt sem, mikor nyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e3ee9c-02dd-4b4a-b204-240185a0e807","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy megszabadul egy nem használt alkalmazástól, a programmal összekapcsolt fiók továbbra is aktív marad. Ez pedig nem jó, főleg, ha a szervert időközben valamilyen támadás éri.","shortLead":"Attól, hogy megszabadul egy nem használt alkalmazástól, a programmal összekapcsolt fiók továbbra is aktív marad...","id":"20190710_nem_hasznalt_alkalmazas_torlese_szemelyes_adatok_vedelme_visszaeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22e3ee9c-02dd-4b4a-b204-240185a0e807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fde273-2510-4e84-9b25-cae936afe47b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_nem_hasznalt_alkalmazas_torlese_szemelyes_adatok_vedelme_visszaeles","timestamp":"2019. július. 10. 20:03","title":"Nem biztos, hogy jót tesz vele, ha csak letörli a nem használt alkalmazásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3d64ee-3d7c-4412-8178-cfa09427dfc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Madárcsicsergésre hasonlít a hangjuk, a hím és nőstény teljesen máshogy néz ki, és monogám kapcsolatban él - ők a fehérarcú sátánmajmok, akiknek Szegeden kicsinyeik születtek.\r

\r

","shortLead":"Madárcsicsergésre hasonlít a hangjuk, a hím és nőstény teljesen máshogy néz ki, és monogám kapcsolatban él - ők...","id":"20190711_Nagyon_cukik_a_par_hetes_szegedi_feherarcu_satanmajmok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb3d64ee-3d7c-4412-8178-cfa09427dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991ff367-54c4-4f77-b03d-419d6ed86357","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Nagyon_cukik_a_par_hetes_szegedi_feherarcu_satanmajmok","timestamp":"2019. július. 11. 15:44","title":"Nagyon cukik a pár hetes szegedi fehérarcú sátánmajmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Már az ENSZ és az Európai Tanács asztalán vannak azok a dokumentumok, amelyek azt igazolhatják, hogy áprilisban ismét törvénytelenül tagadták meg egy magyar családtól, hogy Kanadába repülhessen. Elégtételért küzdenek, miközben az ombudsmani hivatal szerint más városokban is történtek jogsértésgyanús esetek, amikor utasokat azért nem engedhettek fel egy repülőre, mert cigányok.\r

\r

","shortLead":"Már az ENSZ és az Európai Tanács asztalán vannak azok a dokumentumok, amelyek azt igazolhatják, hogy áprilisban ismét...","id":"20190710_kanadaba_repulo_magyar_romak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ef4bc0-7cf1-47dd-8748-9a8a904f4502","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_kanadaba_repulo_magyar_romak","timestamp":"2019. július. 10. 17:40","title":"Külföldön is kiállítják a sorból a Kanadába repülő magyar romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitüntették a Hableány-tragédia mentési munkálataiban kiemelkedőt nyújtó búvárokat, de ez aztán belső feszültséget eredményezett a búvárszövetségben.\r

\r

","shortLead":"Kitüntették a Hableány-tragédia mentési munkálataiban kiemelkedőt nyújtó búvárokat, de ez aztán belső feszültséget...","id":"20190711_Buvarok_magyaros_fordulat_a_Hableanytragedia_kitunteteseiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7a170c-6628-4a03-ad0f-257f02face23","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Buvarok_magyaros_fordulat_a_Hableanytragedia_kitunteteseiben","timestamp":"2019. július. 11. 17:11","title":"Viszály lett a Hableány-mentésen dolgozó búvárok kitüntetéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Börtönnel fenyegették, végül \"csak\" pénzbüntetést kapott az az etikus hacker, aki 2017 tavaszán felfedezett egy biztonsági rést a Magyar Telekom informatikai rendszerében, és amelyről értesítette is a vállalatot.","shortLead":"Börtönnel fenyegették, végül \"csak\" pénzbüntetést kapott az az etikus hacker, aki 2017 tavaszán felfedezett...","id":"20190711_etikus_hacker_magyar_telekom_biztonsagi_res","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d7ce8-7a96-40af-8383-862f0c4949bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_etikus_hacker_magyar_telekom_biztonsagi_res","timestamp":"2019. július. 11. 11:03","title":"Pénzbüntetéssel megúszta az etikus hacker, aki szólt a Telekomnak, hogy óriási hiba van a rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]