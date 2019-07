Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bb31e5a-3128-4636-87be-34bdd62d3918","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ennek a BMW-nek a hátán kivételesen nem egy, hanem két kék-fehér márkajelzés látható.","shortLead":"Ennek a BMW-nek a hátán kivételesen nem egy, hanem két kék-fehér márkajelzés látható.","id":"20190719_magyarorszagra_jott_az_egyik_legritkabb_bmw_korbejartuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bb31e5a-3128-4636-87be-34bdd62d3918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39fd58f-98fd-46d9-ba7d-986515d8471d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_magyarorszagra_jott_az_egyik_legritkabb_bmw_korbejartuk","timestamp":"2019. július. 19. 06:41","title":"Magyarországra jött az egyik legritkább BMW, körbejártuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624c37d6-bca8-4596-9c19-bee941a93d62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 27 éves szíriai férfi után indítottak hajtóvadászatot az olasz fővárosban.","shortLead":"Egy 27 éves szíriai férfi után indítottak hajtóvadászatot az olasz fővárosban.","id":"20190720_Nagyon_komoly_terrorkeszultseg_van_Romaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=624c37d6-bca8-4596-9c19-bee941a93d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd9ad3a-955e-4da9-8f2e-08712768ea6e","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Nagyon_komoly_terrorkeszultseg_van_Romaban","timestamp":"2019. július. 20. 11:49","title":"Komoly terrorkészültséget váltott ki egy telefonbeszélgetés Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66b4d9d-62ff-4bc6-b687-4e0f3d09e038","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közben zajlik egy családbüszkeségi vonulás is a szlovák fővárosban.\r

A Belvárosban már 2 millió forint is lehet az újépítésű ingatlanok négyzetméterára, és a fővárosi átlag is közelíti a milliót. Egy válság esetén rengeteg képzetlen munkás kerülhet az utcára. ","shortLead":"Budapesten az egekben az ingatlanpiaci árak, rengeteg a beruházás, a vidék pedig szakad le, mondják az ingatlanpiaci...","id":"20190720_Ingatlanpiac_szetszakad_az_orszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adffccbe-602e-4f34-8e28-394eecb19e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Ingatlanpiac_szetszakad_az_orszag","timestamp":"2019. július. 20. 14:36","title":"Ingatlanpiac: szétszakad az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kamion és kisbusz ütközött a sztráda Szeged felé vezető oldalán.","shortLead":"Kamion és kisbusz ütközött a sztráda Szeged felé vezető oldalán.","id":"20190719_Tobben_megserultek_az_M5oson_tortent_balesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497e3b08-cbd1-4712-8366-677563a0fc9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Tobben_megserultek_az_M5oson_tortent_balesetben","timestamp":"2019. július. 19. 06:58","title":"Többen megsérültek az M5-ösön történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]