Két sima győzelemmel negyeddöntőbe jutott a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású férfi kardválogatott a Budapesten zajló olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. A csapat előbb Vietnamot, majd Egyiptomot múlta felül.

Az egyéniben már a 32 között kiesett Szilágyi számára a csapat eddigi – papírforma szerinti – győzelmei némi gyógyírt jelenthetnek, legalábbis a kétszeres olimpiai bajnok erről beszélt a Nemzeti Sportnak adott interjúban.

Utoljára tíz éve fordult elő vele, hogy ennyire korán búcsúzni kényszerült világbajnokságon, a lapnak úgy fogalmazott, úgy érzi, mintha valamiféle delíriumos állapotban, horrortörténetben lennék, amelyről nehezen hiszi el, hogy igaz. "Nem tudom, volt-e ennél mélyebb pontja a pályafutásomnak. Valószínűleg nem" – tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy a csapatversenyre fel kell állnia, úgy felelt, nincs más választása, és nem is fél a megmérettetésről, attól függetlenül, hogy

most még egy megvert kutyának"

érzi magát, hiszen a csapattársakkal erősítik egymást, és erőt tudnak meríteni az egyéniben ezüstérmet nyert Szatmári András sikeréből is.

De hogy utána hogyan vágok neki az olimpiai felkészülésnek, még nem látom."

Szilágyi mindeddig arról volt híres, hogy nemcsak technikailag rendkívül felkészült, de mentálisan is nagyon erős. Most mégis arról beszélt, hogy a hazai vb jobban összenyomta, mint máskor. "Nem szoktam szorongani verseny előtt, pláne idegeskedni, most viszont kifejezetten ilyen érzések uralkodtak bennem, és még csütörtökön reggel is ezt éreztem. A mentális felkészülésemet biztosan újra kell gondolni, főleg úgy, hogy közeleg a tokiói olimpia, és az még nagyobb esemény lesz."

A pszichológiát hallgató kardvívó elárulta azt is, hogy már a felkészülése során sem tudta letenni magáról a terhet, elérni, hogy élvezze a vívást. "Persze, ezt mondogattam, és ezt is nyilatkoztam a vébé előtt, sőt, magamban is ezt próbáltam erősíteni, de nem jött meg az érzés, bármennyire szerettem volna. Nagyon akartam, nagyon meg akartam mutatni: egyéniben még nem voltam világbajnok, vb-érmes is csak egyszer, éppen itt, hat évvel ezelőtt, plusz ez egy kvalifikációs világbajnokság –

hatalmas volt bennem a bizonyítási vágy, ami most visszafelé sült el."

A kardcsapat vasárnap az iráni válogatottal mérkőzik a négy közé jutásért.