A Szatmári András, Szilágyi Áron, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású csapat az előző napon Vietnam és Egyiptom együttesét búcsúztatta, vasárnap a döntőbe pedig Irán és az előző vb-második Olaszország legyőzésével jutott be. Ott az utóbbi két világbajnokságot megnyerő Dél-Korea válogatottjával találta szemben magát.

Az asszót a három napja vb-ezüstöt nyert Szatmári András kezdte éppen azzal az Oh Szan Gukkal, aki ellen vereséget szenvedett az egyéni döntőben. Az első tust ő szerezte, a következő kettőt viszont ázsiai ellenfele hozta. Attól kezdve tudta tartani a lépést, sőt, 5-4-gyel engedte át a pástot Szilágyi Áronnak.

Szilágyi, aki csalódást keltően szerepelt egyéniben, Gu Bong Illel kezdett, rögtön növelni is tudta az előnyt, de riválisa hamar átvette az irányítást: a kétszeres olimpiai bajnok mindössze két tust vitt be, Gémesi Csanád 7-10-nél szállt be.

Ő Ha Han Szollal vívott először, és mindössze 11 másodperc alatt ledolgozta a hátrányt (11-11). Ha ugyancsak gyorsan válaszolt, 5 másodperc pörgött le az óráról, és már 10-12 volt az állás, de Gémesi újra lendületbe jött, és egymás után ötször talált. 15-12-nél újra következett Szatmári.

Nem indult jól a csörte. Gunak zsinórban négy tussal sikerült átvennie a vezetést (15-16), hiába küzdött Szatmári. Sikerült azonban visszajönnie, és 19-18-nál újra a magyarok vezettek. A sok videózást és egy pengetörést is hozó, rendkívül izgalmas csörte végén 20-18-nál Gémesi következett.

A magyar első találatát videózás után elvették és Ohnak ítélték. Erre még volt gyors válasza, a következő támadásnál azonban szabályosan beleszaladt a koreai pengéjébe nagy igyekezetében (22-21). A következőkben hiába mutatott be akrobatikus védéseket Gémesi, Oh felülkerekedett rajta, és három tussal, 22-25-re ellépett.

Szilágyi ellen cserélt a koreai csapat, Kim Dzsum Bo érkezett a pástra, és gyorsan tovább is növelte az előnyt 22-27-re. A kétszeres olimpiai bajnok azonban megrázta magát, és pazar sorozattal döntetlenre hozta az eredményt (27-27). Azután azonban megint az ellenfele pillanatai következtek. Úgy tűnt, a felek 27-30-nál váltanak, de Kim utolsó találatát "lépéshiba miatt" hosszas videózás után visszavonták, így folytatódhatott a küzdelem. Az újraindítás után is Kim jelzőlámpája gyulladt ki elsőként, de újabb videózásra volt szükség ahhoz, hogy megállapítsák, szabályos volt-e a tus. Ezt már megadta a bíró.

Gu ellen a magyar csapat is bevetette a cseréjét, az elődöntőbe is remekül beszálló Decsi Tamást. Most kevésbé indult jól a meccs számára, riválisa rögtön kettővel növelte a pontjaik számát, de képes volt megrázni magát, és végül éppúgy öt tust adott Gunak, mint amennyit kapott.

31-35-nél következett újra Szatmári, aki rögtön bekapott még három tust, mire eggyel válaszolni tudott. Szép közbevágásokkal aztán csökkenteni tudta a hátrányát egészen két tusra, végül azonban Kim még rá tudott tenni egyet, így 37-40-nél érkezett Szilágyi.

Az első tust ő adta, a következőt Oh, miután végigüldözte a páston és a végébe szorította (38-41). Az őrjöngő közönség előtt aztán Szilágyi megrázta magát, és sorozatban három tussal kiegyenlített, majd átvette a vezetést, sőt, kettőre növelte a magyar előnyt. Az asszónak ebben a szakaszában már szinte minden pontnál videós ellenőrzést kértek a vívók. Oh hamarosan egyenlített, majd Szilágyi találta el, amit a koreai ismét meg akart nézetni a bíróval (44-43). A koreai a következő tust szinte spárgázva adta Szilágyinak, s hogy még izgalmasabb legyen, a következő akciót is videón nézték vissza.

Akárcsak az utolsót, amelyben Szilágyi előbb a saját térfele végére kergette Oht, a pengéje azonban nem érte el. Oh visszatámadott és a fején találta el a magyart. A vége 44-45 oda, a magyar kardválogatott ezüstérmes lett a budapesti világbajnokságon.