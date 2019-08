Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"744fdf55-d831-4199-a2dd-ecf2f02db445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fióka valószínűleg egy fészekből esett ki, de szerencséjére arra jártak a körzeti megbízottak. ","shortLead":"A fióka valószínűleg egy fészekből esett ki, de szerencséjére arra jártak a körzeti megbízottak. ","id":"20190801_Golyafiokat_mentettek_a_hajduszoboszloi_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=744fdf55-d831-4199-a2dd-ecf2f02db445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb14a15e-12be-4175-a1eb-7b8b931ee8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Golyafiokat_mentettek_a_hajduszoboszloi_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:29","title":"Gólyafiókát mentettek a hajdúszoboszlói rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65863ab8-c1dc-4233-964b-d0bd61c597d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óriáshullám emberi vagy gépi hiba eredménye volt, többen csonttöréssel és vágott sebekkel fekszenek kórházban.\r

\r

","shortLead":"Az óriáshullám emberi vagy gépi hiba eredménye volt, többen csonttöréssel és vágott sebekkel fekszenek kórházban.\r

\r

","id":"20190801_Mesterseges_cunami_soport_vegig_egy_aquapark_medencejeben_Kinaban_44en_serultek_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65863ab8-c1dc-4233-964b-d0bd61c597d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cf3de1-f24f-4238-aaeb-59f7a2f4da1e","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Mesterseges_cunami_soport_vegig_egy_aquapark_medencejeben_Kinaban_44en_serultek_meg","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:53","title":"Mesterséges cunami söpört végig egy aquapark medencéjében Kínában, 44-en sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f95044-d357-4238-a931-74258e1fa84c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF). Washington azt is közölte, azt tervezi, hogy megkezdi egy új rakéta tesztelését.","shortLead":"Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF...","id":"20190802_inf_szerzodes_oroszorszag_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31f95044-d357-4238-a931-74258e1fa84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e148bff7-9c91-42ad-b900-d3f100569bf5","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_inf_szerzodes_oroszorszag_usa","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:45","title":"Véget ért egy korszak, kevésbé biztonságos lett a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Budapesten és a vidéki városokban éves szinten több mint 20 százalékos volt a drágulás az első negyedévben.","shortLead":"Budapesten és a vidéki városokban éves szinten több mint 20 százalékos volt a drágulás az első negyedévben.","id":"20190801_Epulnek_de_dragulnak_is_a_lakasok_a_kozsegekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36f2293-b49d-425c-9471-faf73cb655ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Epulnek_de_dragulnak_is_a_lakasok_a_kozsegekben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:44","title":"Épülnek, de drágulnak is a lakások a községekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5123611b-0cc4-481b-b200-de5098597f0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatok nagyon ritkán szaporodnak fogságban, Nyíregyházán viszont két bocs is született. ","shortLead":"Az állatok nagyon ritkán szaporodnak fogságban, Nyíregyházán viszont két bocs is született. ","id":"20190802_Ha_mindig_hathetes_macskamedveikreket_akart_latni_most_itt_az_alkalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5123611b-0cc4-481b-b200-de5098597f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298ba361-2560-4a9c-bc19-e2888c6991f6","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ha_mindig_hathetes_macskamedveikreket_akart_latni_most_itt_az_alkalom","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:30","title":"Ha mindig hathetes macskamedveikreket akart látni, most itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több száz ügyfél kap kompenzációt a GVH döntése alapján.","shortLead":"Több száz ügyfél kap kompenzációt a GVH döntése alapján.","id":"20190801_Nem_szoltak_a_biztositok_mennyire_fontos_az_ugyfel_egeszsegi_allapota_szazmilliot_fizethetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde8e3dc-34e9-4ec6-9804-b559d98c7096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Nem_szoltak_a_biztositok_mennyire_fontos_az_ugyfel_egeszsegi_allapota_szazmilliot_fizethetnek","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:54","title":"Nem szóltak a biztosítók, mennyire fontos az ügyfél egészségi állapota, százmilliót fizethetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a5c540-5c65-447d-a08a-9ceb33b01998","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett az előzetes a várva várt filmhez.","shortLead":"Megérkezett az előzetes a várva várt filmhez.","id":"20190801_Robert_De_Niro_evtizedeket_fiatalodik_Scorsese_uj_gengszterfilmjeben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5c540-5c65-447d-a08a-9ceb33b01998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ebd66e-061a-4e8c-806a-97931b3f8edb","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Robert_De_Niro_evtizedeket_fiatalodik_Scorsese_uj_gengszterfilmjeben__video","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:10","title":"Robert De Niro évtizedeket fiatalodik Scorsese új gengszterfilmjében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f62ed08-3b08-48a7-bdba-0b5cde3fba9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Focipálya-felújításra, használhatatlan gyógynövény-adatbázisra is költött a Fidesz-barát erdélyi Szász Jenő által vezetett, egymilliárd forint közpénzből kistafírozott NSKI, de jutott pénz Bayer Zsolt könyvei kiadójának és Simonka György kabinetfőnökének is. Szász korábban úgy vélte, jobb lenne, ha az intézetnek nem kéne válaszolnia minden újságírói kérdésre.","shortLead":"Focipálya-felújításra, használhatatlan gyógynövény-adatbázisra is költött a Fidesz-barát erdélyi Szász Jenő által...","id":"20190802_Az_egymilliardos_nemzetstrategiai_kutatointezet_inkabb_kiszervezi_a_kutatasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f62ed08-3b08-48a7-bdba-0b5cde3fba9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4543c9f-71fd-4108-bb1f-e324ae38cc55","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Az_egymilliardos_nemzetstrategiai_kutatointezet_inkabb_kiszervezi_a_kutatasait","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:53","title":"Az egymilliárdos nemzetstratégiai kutatóintézet inkább kiszervezi a kutatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]