[{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden kezdődik a terelés, a munkálatok a tervek szerint 2020 novemberéig tartanak. ","shortLead":"Kedden kezdődik a terelés, a munkálatok a tervek szerint 2020 novemberéig tartanak. ","id":"20190802_22_milliardbol_71_kilometeren_ujul_meg_az_M1es_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce09375-fb8a-4da1-8e13-a95c65e68f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_22_milliardbol_71_kilometeren_ujul_meg_az_M1es_autopalya","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:25","title":"22 milliárdból, 71 kilométeren újul meg az M1-es autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f5cb17-4e30-4c8b-a8f6-5305bd464c82","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Három felkészülési meccset kell kihagynia az argentin focistának.","shortLead":"Három felkészülési meccset kell kihagynia az argentin focistának.","id":"20190803_Korrupciot_emlegetett_Messi_harom_honapra_eltiltottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2f5cb17-4e30-4c8b-a8f6-5305bd464c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4423f6ab-bbf2-4473-9ef6-a696f30f991e","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Korrupciot_emlegetett_Messi_harom_honapra_eltiltottak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 14:02","title":"Korrupciót emlegetett Messi, három hónapra eltiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed450f1e-3c0b-40cd-bcf6-83fdabfefe1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egész a 4-es útig kitolták a magas kockázatú terület határát.","shortLead":"Egész a 4-es útig kitolták a magas kockázatú terület határát.","id":"20190801_Egyre_nagyobb_teruleten_terjed_Magyarorszagon_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed450f1e-3c0b-40cd-bcf6-83fdabfefe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267ad8dc-a9b5-48a6-a779-f23b5c3bbfc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Egyre_nagyobb_teruleten_terjed_Magyarorszagon_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:39","title":"Egyre nagyobb területen terjed Magyarországon az afrikai sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint ő akarta megöletni 1996-ban a fogathajtót.","shortLead":"A vádirat szerint ő akarta megöletni 1996-ban a fogathajtót.","id":"20190802_portik_tamas_hajto_elleni_merenylet_1996_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131b0564-c982-4d53-bd1f-3df3f0722b7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_portik_tamas_hajto_elleni_merenylet_1996_vademeles","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:23","title":"Vádat emeltek Portik ellen az 1996-os ügetői merénylet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg iratot kellene beszereznie a vizsgálathoz. Azért megpróbálja. ","shortLead":"Rengeteg iratot kellene beszereznie a vizsgálathoz. Azért megpróbálja. ","id":"20190802_Szel_Bernadett_tranzitzona_feljelentes_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bbcfd6-cc4f-4975-ac13-204bf1e59b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Szel_Bernadett_tranzitzona_feljelentes_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:58","title":"Gyakorlatilag arra kérte a rendőrség Szél Bernadettet, hogy nyomozza ki az ügyet, amiért feljelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f37486c-7a9a-48e9-9e3e-bc2de6367bc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, 200 millió forintos befektetést kapott a \"szakemberek Tindereként\" is meghatározható magyar startup. A fix24.hu-en húszezer mesterember közül lehet válogatni, és ajánlatot kérni tőlük különféle munkákra.","shortLead":"Újabb, 200 millió forintos befektetést kapott a \"szakemberek Tindereként\" is meghatározható magyar startup...","id":"20190802_fix24_szakemberkereso_hiventures_befektetes_200_millio_nemzetkozi_terjeszkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f37486c-7a9a-48e9-9e3e-bc2de6367bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebac247-0bb0-499f-ae57-64303fbab11a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_fix24_szakemberkereso_hiventures_befektetes_200_millio_nemzetkozi_terjeszkedes","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:03","title":"Ezen a weboldalon 20 000 mesterember van fent, és azt is írják, melyik mennyire megbízható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok minden nehezíti a főpolgármester-jelölti vitát, mondja Tarlós István, például az, hogy nincs kivel vitatkozni, csak bohóckodnak a jelöltek, kerülik a fontos témákat. És ha lenne is vita, az ne előre egyeztetett témákról szóljon. És legyen ott Berki Krisztián is, mert ő is jelölt, miért ne szólalhatnának meg a kevésbé esélyes jelöltek?","shortLead":"Sok minden nehezíti a főpolgármester-jelölti vitát, mondja Tarlós István, például az, hogy nincs kivel vitatkozni, csak...","id":"20190801_Tarlos_vitatkozna_de_sajnos_nincs_kivel_es_ha_lenne_is_vita_legyen_ott_Berki_Krisztian_is_ne_csak_Karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c6c37-22ba-4cfb-ba31-82ec26354e23","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Tarlos_vitatkozna_de_sajnos_nincs_kivel_es_ha_lenne_is_vita_legyen_ott_Berki_Krisztian_is_ne_csak_Karacsony","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:38","title":"Tarlós vitatkozna, de sajnos nincs kivel, és ha lenne is vita, legyen ott Berki Krisztián is, ne csak Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf199be-8800-4a5a-8650-980fa6c628dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Összesen 5,4 millió autót vettek a Volkswagen csoporthoz tartozó márkákból.","shortLead":"Összesen 5,4 millió autót vettek a Volkswagen csoporthoz tartozó márkákból.","id":"20190801_Kevesebb_autot_adott_el_a_Volkswagen_de_igy_is_nott_a_nyeresege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbf199be-8800-4a5a-8650-980fa6c628dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc3941c-69db-4ff4-8dbe-99a283bdfd17","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Kevesebb_autot_adott_el_a_Volkswagen_de_igy_is_nott_a_nyeresege","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:53","title":"Kevesebb autót adott el a Volkswagen, de így is nőtt a nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]