[{"available":true,"c_guid":"104b803b-3579-4106-a2ba-309b2913d217","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Bristol City magyar középpályása is ott van a válogatottal Telkiben.","shortLead":"A Bristol City magyar középpályása is ott van a válogatottal Telkiben.","id":"20190902_Jo_utemben_halad_Nagy_Adam_felepulese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=104b803b-3579-4106-a2ba-309b2913d217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed26386-9948-4413-905a-7ccac86a9f4a","keywords":null,"link":"/sport/20190902_Jo_utemben_halad_Nagy_Adam_felepulese","timestamp":"2019. szeptember. 02. 21:05","title":"Jó ütemben halad Nagy Ádám felépülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151fe601-2952-4af0-a68a-a7251f5e7764","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Isael a Diósgyőr elleni bajnokin taposott rá Vági András combjára.","shortLead":"Isael a Diósgyőr elleni bajnokin taposott rá Vági András combjára.","id":"20190903_Harom_meccsre_eltiltottak_a_Fradi_kozeppalyasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151fe601-2952-4af0-a68a-a7251f5e7764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2af972f-b453-433e-81c8-927d991d2754","keywords":null,"link":"/sport/20190903_Harom_meccsre_eltiltottak_a_Fradi_kozeppalyasat","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:09","title":"Három meccsre eltiltották a Fradi középpályását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42f83da-9841-4f03-a31d-d683a6274d2b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Többen a romok alatt rekedtek, csak két embert sikerült eddig kimenteni. 2018-ban kísértetiesen hasonló eset történt a belga városban.","shortLead":"Többen a romok alatt rekedtek, csak két embert sikerült eddig kimenteni. 2018-ban kísértetiesen hasonló eset történt...","id":"20190903_Ismet_robbanas_volt_Antwerpenben_harom_epulet_osszeomlott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b42f83da-9841-4f03-a31d-d683a6274d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2d1ef9-e968-4440-93a4-8794292fdaf0","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Ismet_robbanas_volt_Antwerpenben_harom_epulet_osszeomlott","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:30","title":"Robbanás volt Antwerpenben, három épület összeomlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ecddbf-071d-45e6-a56a-51eea3ee5087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középkategóriás, de 5G-képes mobilt készül bemutatni a Samsung. 