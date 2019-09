Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Elődjénél, Jean-Claude Junckernél láthatóan békülékenyebb hangot ütött meg az indulásnál Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke. Ám ha jobban megnézzük, a magyar kormány számára kardinális pontoknál nem annyira kompromisszumkész.","shortLead":"Elődjénél, Jean-Claude Junckernél láthatóan békülékenyebb hangot ütött meg az indulásnál Ursula von der Leyen...","id":"20190911_ursula_von_der_leyen_trocsanyi_europai_bizottsag_orban_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440703f8-a658-40b3-882b-ba382ae7aa64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190911_ursula_von_der_leyen_trocsanyi_europai_bizottsag_orban_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 11. 06:30","title":"Új Európai Bizottság: hamar lefagyhat a mosoly Orbán Viktor arcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök volt szövetségese az indítvány ellen szavazott, és ez döntő volt.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök volt szövetségese az indítvány ellen szavazott, és ez döntő volt.","id":"20190909_Nem_sikerult_Netanjahunak_elernie_hogy_bekamerazzak_a_valasztasi_helyisegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fc3e00-433a-421f-bf29-e1276b166e7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Nem_sikerult_Netanjahunak_elernie_hogy_bekamerazzak_a_valasztasi_helyisegeket","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:37","title":"Nem sikerült Netanjahunak elérnie, hogy bekamerázzák a választási helyiségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nincs változás Szaúd-Arábia olajpolitikájában – hangsúlyozta hétfőn Abdulaziz bin Szalman herceg, akit édesapja nemrég nevezett ki az energiaminisztérium élére. Ez ugyanakkor kevés, számos hatás éri manapság az olajkitermelőket, így kifejezetten bizonytalan időszak elé nézünk. ","shortLead":"Nincs változás Szaúd-Arábia olajpolitikájában – hangsúlyozta hétfőn Abdulaziz bin Szalman herceg, akit édesapja nemrég...","id":"20190909_Olajar_szinte_barmi_elkepzelheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a072e9-6b50-44b5-8a93-4b246cb7909d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Olajar_szinte_barmi_elkepzelheto","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:05","title":"Olajár: szinte bármi elképzelhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A skóciai Orkney-szigeteknél összesen három repülőgép közlekedik, és van, amelyik alig két percet tölt a levegőben landolás előtt. Ha minden jól megy, hamarosan már nemcsak erről lesz híres a térség: a járaté lehet a legzöldebb menetrend szerinti útvonal címe is.","shortLead":"A skóciai Orkney-szigeteknél összesen három repülőgép közlekedik, és van, amelyik alig két percet tölt a levegőben...","id":"20190910_skocia_orkney_szigetek_elektromos_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cd6b09-cf81-4b64-b61f-af1d5717e01b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_skocia_orkney_szigetek_elektromos_repulogep","timestamp":"2019. szeptember. 10. 19:03","title":"2 perc alatt letudja az utat a világ legrövidebb menetrend szerinti repülőjárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozzák.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozzák.","id":"20190910_Legkorabban_25_ev_mulva_szabadulhat_a_ferjet_megmergezo_szabadbattyani_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fade56e-3922-421e-ac2d-7c18c0781e01","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Legkorabban_25_ev_mulva_szabadulhat_a_ferjet_megmergezo_szabadbattyani_no","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:54","title":"Legkorábban 25 év múlva szabadulhat a férjét megmérgező szabadbattyáni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d02a5d9-ba32-498f-9edc-5128e5302a34","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A walesiek számára nem alakult rosszul az Eb-selejtezők hétfői játéknapja.","shortLead":"A walesiek számára nem alakult rosszul az Eb-selejtezők hétfői játéknapja.","id":"20190910_Ryan_Giggs_nagyon_boldog_a_veresegunk_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d02a5d9-ba32-498f-9edc-5128e5302a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc68628-9798-484d-a4b8-20e412a93237","keywords":null,"link":"/sport/20190910_Ryan_Giggs_nagyon_boldog_a_veresegunk_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:41","title":"Ryan Giggs nagyon boldog a vereségünk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a1ae47-b907-4f89-8525-18eec636104b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"„Aki nem törekszik stallumra, azt nem lehet megtörni, talán ez a titka” – jellemezte Gombár Csabát Spiró György abban a kis példányszámban kinyomtatott emlékkönyvben, amelyben 80. születésnapja előtt egy nappal Gombár Csaba politológust, a Magyar Rádió korábbi elnökét köszöntötték a Pénzügykutató Zrt. munkatársai és egykori rádiós kollégái. ","shortLead":"„Aki nem törekszik stallumra, azt nem lehet megtörni, talán ez a titka” – jellemezte Gombár Csabát Spiró György abban...","id":"20190910_Gombar_Csaba_nyolcvan_eves_am_nem_szereti_ha_unneplik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97a1ae47-b907-4f89-8525-18eec636104b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5352b0e1-7f65-4fb4-a2e7-04e090ffae50","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Gombar_Csaba_nyolcvan_eves_am_nem_szereti_ha_unneplik","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:41","title":"Gombár Csaba nyolcvanéves, ám nem szereti, ha ünneplik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a18dd9-8c88-420f-b35a-054ecf40adab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egymás üzeneteinek, cseteléseinek olvasása, nyomozás a másik után – az internet lehetőségei a párokat is kísértésbe viszik. Kötődési stílusunktól is függ, hogy hol szabunk megálljt. És bizony, a következményekkel sem árt tisztában lenni.","shortLead":"Egymás üzeneteinek, cseteléseinek olvasása, nyomozás a másik után – az internet lehetőségei a párokat is kísértésbe...","id":"20190910_Ha_on_is_szokott_nyomozni_a_neten_a_parja_netan_a_gyereke_utan_erdemes_ezt_elolvasnia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80a18dd9-8c88-420f-b35a-054ecf40adab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df24dc47-c009-41f5-8193-42e59449936b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190910_Ha_on_is_szokott_nyomozni_a_neten_a_parja_netan_a_gyereke_utan_erdemes_ezt_elolvasnia","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:15","title":"Ha ön is szokott nyomozni a neten a párja, netán a gyereke után, érdemes ezt elolvasnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]