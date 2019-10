Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A víziközműcégknek évi 8-10 milliárd forint többletforrásra lenne szükségük, de ez is csak a bér- és a munkaerőhelyzet rendezéséhez lenne elég.","shortLead":"A víziközműcégknek évi 8-10 milliárd forint többletforrásra lenne szükségük, de ez is csak a bér- és a munkaerőhelyzet...","id":"20191002_Nagyon_nagy_bajok_vannak_az_ivovizellatasunkkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3734fa21-ba3e-41c1-84c9-07b2126b9e7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Nagyon_nagy_bajok_vannak_az_ivovizellatasunkkal","timestamp":"2019. október. 02. 21:14","title":"Nagyon nagy bajok vannak az ivóvízellátásunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A digitalizáció már minden területen átalakítja az életünket, akár akarjuk, akár nem. A magyar cégek úgy tűnik, hogy egyelőre nem tartják a lépést a vetélytársaikkal, de talán még nem késő lépni. A technológiai fejlődés mindezen felül ahhoz is hozzásegíthet, hogy mi lehessünk a legmenőbb szülők – derült ki az IDC CIO Summit 2019 konferencián. ","shortLead":"A digitalizáció már minden területen átalakítja az életünket, akár akarjuk, akár nem. A magyar cégek úgy tűnik...","id":"20191004_idc_digitalizacio_informatika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b30a13-e90f-446f-9e4e-e454176e30f4","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_idc_digitalizacio_informatika","timestamp":"2019. október. 04. 09:57","title":"Annyira felgyorsult a világunk, hogy elfelejthetünk mindent, amit eddig tanultuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f9d74a-1f9e-43bf-9630-dd944c39285c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanári tekintélyét felhasználva törekedett arra, hogy kiskorú fiúkkal szexuális kapcsolatot létesítsen.","shortLead":"A tanári tekintélyét felhasználva törekedett arra, hogy kiskorú fiúkkal szexuális kapcsolatot létesítsen.","id":"20191003_Negy_ev_bortont_kapott_egy_budapesti_igazgatohelyettes_szexualis_kenyszerites_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f9d74a-1f9e-43bf-9630-dd944c39285c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61f5b33-5b91-4303-b5c3-0a204935207a","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Negy_ev_bortont_kapott_egy_budapesti_igazgatohelyettes_szexualis_kenyszerites_miatt","timestamp":"2019. október. 03. 17:36","title":"Négy év börtönt kapott egy budapesti igazgatóhelyettes szexuális kényszerítés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár Hawaii közelébe is eljuttathatja az észak-koreai hadsereg a most tesztelt új rakétákat. A próba időzítése nem volt véletlen, az indítást nem sokkal az előttre tették, hogy az USA és Észak-Korea felújítja a leszerelési tárgyalásokat.","shortLead":"Akár Hawaii közelébe is eljuttathatja az észak-koreai hadsereg a most tesztelt új rakétákat. A próba időzítése nem volt...","id":"20191003_eszak_korea_raketa_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2373d870-1a45-4e69-ac2b-5c664b16362c","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_eszak_korea_raketa_teszt","timestamp":"2019. október. 03. 17:00","title":"Újabb nagyon fontos határt lépett át Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260e8d21-9e2b-4500-814f-9ee638eab27f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tasi Rolandnak a vasútállomás melletti három platán egyikét kellett volna kivágnia, de a férfi nemet mondott, mert az szerinte \"jóvátehetetlen bűn lenne\". A helyi polgármester is mellé állt.","shortLead":"Tasi Rolandnak a vasútállomás melletti három platán egyikét kellett volna kivágnia, de a férfi nemet mondott, mert...","id":"20191003_tasi_roland_platanfa_pecel_vasutallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260e8d21-9e2b-4500-814f-9ee638eab27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d70d59f-d18b-4761-bc0d-f7081730b9ac","keywords":null,"link":"/elet/20191003_tasi_roland_platanfa_pecel_vasutallomas","timestamp":"2019. október. 03. 13:29","title":"Egy favágó megtagadta, hogy kivágja Pécel ikonikus platánfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"360","description":"Lesz még egy nagy botrány, ami megrengeti a Fidesz táborát? Janky Béla szociológus nem tudja megtippelni, lesznek-e még szivárogtatások, de azt mérésekből tudja, hogy a jobboldal bázisa ilyenkor már mozdíthatatlan, és immunis a botrányokra. De hogyan hat a Karácsony Gergelyről készített hangfelvétel, vagy éppen Wittinghoff Tamás szexvideója?","shortLead":"Lesz még egy nagy botrány, ami megrengeti a Fidesz táborát? Janky Béla szociológus nem tudja megtippelni, lesznek-e még...","id":"20191003_A_bizonytalanokhoz_nem_jutnak_el_a_botranyokat_a_biztos_szavazokhoz_nem_jutnak_el_a_tenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b434db8-e11d-4b0c-bbe0-5c854e71a43f","keywords":null,"link":"/360/20191003_A_bizonytalanokhoz_nem_jutnak_el_a_botranyokat_a_biztos_szavazokhoz_nem_jutnak_el_a_tenyek","timestamp":"2019. október. 03. 10:30","title":"Nem jutnak el a botrányok a bizonytalanokhoz, a pártszavazókhoz pedig a tények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda esti sajtóeseményén nem csak vadonatúj eszközöket, a Windows 10 egy újfajta változatát is bemutatta a Microsoft.","shortLead":"Szerda esti sajtóeseményén nem csak vadonatúj eszközöket, a Windows 10 egy újfajta változatát is bemutatta a Microsoft.","id":"20191003_microsoft_windows_10x_osszehajthato_kijelzo_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e365722-4cea-4f5d-a6bf-205b11409044","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_microsoft_windows_10x_osszehajthato_kijelzo_operacios_rendszer","timestamp":"2019. október. 03. 12:17","title":"Itt a Microsoft legújabb oprendszere, a Windows 10X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0bc37f-a20e-44cd-a8d0-4bf5596375cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most fejezték be a kémsoroztat huszonötödik filmjét, és mint látható, egy kis nem hivatalos előzetest már most is kaphatunk belőle.","shortLead":"Most fejezték be a kémsoroztat huszonötödik filmjét, és mint látható, egy kis nem hivatalos előzetest már most is...","id":"20191002_Egy_ilyen_latvanyos_autosuldozes_mar_biztos_lesz_az_uj_James_Bond_filmben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0bc37f-a20e-44cd-a8d0-4bf5596375cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d434f53-a33a-45ce-8e14-e9a055c9febe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Egy_ilyen_latvanyos_autosuldozes_mar_biztos_lesz_az_uj_James_Bond_filmben__video","timestamp":"2019. október. 02. 14:34","title":"Az olasz városka lakói simán levideózták az új James Bond-film autósüldözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]