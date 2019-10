Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emellett a tervezett 2,8 helyett 5,6 százalékos nyugdíjemelést javasolnak jövőre. ","shortLead":"Emellett a tervezett 2,8 helyett 5,6 százalékos nyugdíjemelést javasolnak jövőre. ","id":"20191001_Azonnali_nyugdijemelesre_tett_javaslatot_az_MSZP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3a7a5f-f673-4c92-bd28-e5708b369dd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_Azonnali_nyugdijemelesre_tett_javaslatot_az_MSZP","timestamp":"2019. október. 01. 19:13","title":"Azonnali nyugdíjminimum-emelésre tett javaslatot az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Kijöttek a Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégek beszámolói. Milliárdok és emelkedés mindenütt.","shortLead":"Kijöttek a Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégek beszámolói. Milliárdok és emelkedés mindenütt.","id":"20191001_apeninn_opus_konzum_2019_felev_eredmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75575faf-28b5-44b4-832a-855daac760d7","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_apeninn_opus_konzum_2019_felev_eredmeny","timestamp":"2019. október. 01. 14:28","title":"Több mint 3 milliárd forintos profit Tiborczék tőzsdei cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bc5daa-eb7b-4db6-87dc-d3987899cd83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez inkább fordítva szokott lenni.","shortLead":"Ez inkább fordítva szokott lenni.","id":"20191001_siofok_lengyel_robert_vita_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6bc5daa-eb7b-4db6-87dc-d3987899cd83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95728217-06a4-4a23-a5a3-709aa6c38d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_siofok_lengyel_robert_vita_polgarmester","timestamp":"2019. október. 01. 09:37","title":"Az igazi ritkaság: egy siófoki fideszes vitára hívta az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Eredetileg csak a GDP 0,4 százalékát költötte volna a magyar állam 2018-ban sportra, az év közbeni módosításoknak köszönhetően ez 0,8 százalékra, 320 milliárdra kúszott föl, miközben 128 milliárd forint bevételről mondott le sportszervezetek javára. A rendkívüli és az országvédelmi tartalékból 170 milliárdot költött a kormány, jobbára se nem rendkívüli, se nem országvédelmi célokra. Összességében a büdzsét sikerült ezer milliárd forinttal mellélőni.","shortLead":"Eredetileg csak a GDP 0,4 százalékát költötte volna a magyar állam 2018-ban sportra, az év közbeni módosításoknak...","id":"20191001_allamhaztartas_koltsegvetes_2019_felev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1875e2d0-fa97-40d9-a9cb-aa8625782651","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_allamhaztartas_koltsegvetes_2019_felev","timestamp":"2019. október. 01. 17:20","title":"A kormány a tervezett dupláját költötte sportra 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93123f1-96bb-4797-880f-2a3b7b111da5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tesztelt gumik közül egy különösen jól, egy pedig igen gyengén teljesített.","shortLead":"A tesztelt gumik közül egy különösen jól, egy pedig igen gyengén teljesített.","id":"20191002_itt_a_negyevszakos_gumik_legfrissebb_tesztje_teligumi_nyarigumi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c93123f1-96bb-4797-880f-2a3b7b111da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a2bf6-c0d8-49f1-bd69-ed33a11d0fdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_itt_a_negyevszakos_gumik_legfrissebb_tesztje_teligumi_nyarigumi","timestamp":"2019. október. 02. 06:41","title":"Itt a négyévszakos gumik legfrissebb tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9eb053-308a-457b-8dbe-b1886f155428","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két queer figura is szerepel a Disney idén év elején indult animációs sorozatában. Ezek a karakterek egyben a Star Wars világának első, vállaltan meleg szereplői is. ","shortLead":"Két queer figura is szerepel a Disney idén év elején indult animációs sorozatában. Ezek a karakterek egyben a Star Wars...","id":"20191001_Bejelentettek_a_star_wars_univerzumelso_vallaltan_meleg_karaktereit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b9eb053-308a-457b-8dbe-b1886f155428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5632decf-c591-452c-8174-ab573fcd3d7c","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Bejelentettek_a_star_wars_univerzumelso_vallaltan_meleg_karaktereit","timestamp":"2019. október. 01. 11:18","title":"Először szerepelnek vállaltan meleg karakterek a Star Wars-univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden Hongkongban 30 metrómegállót lezárnak, többen úgy értelmezik, gyakorlatilag kihirdették a hadiállapotot a mai, extrém erőszakosnak ígérkező tüntetések előtt.



","shortLead":"Kedden Hongkongban 30 metrómegállót lezárnak, többen úgy értelmezik, gyakorlatilag kihirdették a hadiállapotot a mai...","id":"20191001_Brutalis_tuntetesre_szamitanak_ma_Hongkongban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a04810-612f-49d8-9e6f-9459702bd383","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Brutalis_tuntetesre_szamitanak_ma_Hongkongban","timestamp":"2019. október. 01. 10:48","title":"Brutális tüntetésre számítanak ma Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A főállatorvos szerint emberi közvetítéssel került Budakeszire a vírus.","shortLead":"A főállatorvos szerint emberi közvetítéssel került Budakeszire a vírus.","id":"20191001_budakeszi_vaddiszno_afrikai_sertespestis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fdc3c8-0ad6-4574-9b0a-7c05c30b49ca","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_budakeszi_vaddiszno_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. október. 01. 09:50","title":"Százával hullottak el a pestises vaddisznók Budakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]