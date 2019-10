Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8350fe0b-8ec5-45d2-bd1d-60ab08f67048","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Antall Józsefről készült portréfilmsorozat második részét mutatjuk be most a doku360-ban. Ennek második epizódjában az egykori rendszerváltó pártok fontos alakjai mesélnek arról, hogyan került pozícióba az MDF-ben Antall. ","shortLead":"Az Antall Józsefről készült portréfilmsorozat második részét mutatjuk be most a doku360-ban. Ennek második epizódjában...","id":"20191026_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_masodik_epizod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8350fe0b-8ec5-45d2-bd1d-60ab08f67048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9d1400-4b7f-49cc-8865-4e528d8c798a","keywords":null,"link":"/360/20191026_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_masodik_epizod","timestamp":"2019. október. 26. 19:00","title":"Doku360: Antall József útja a vértelen forradalomig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdbed55-936b-4919-be4e-046239718535","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzügyőrök egy töltés melletti erdős részen leltek rá a tizenegymillió forintot érő csempészárura.","shortLead":"A pénzügyőrök egy töltés melletti erdős részen leltek rá a tizenegymillió forintot érő csempészárura.","id":"20191028_11_ezer_doboz_cigaretta_hevert_a_Tisza_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebdbed55-936b-4919-be4e-046239718535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4af4fa-666e-4573-9900-a2f6d5beeac7","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_11_ezer_doboz_cigaretta_hevert_a_Tisza_mellett","timestamp":"2019. október. 28. 09:57","title":"11 ezer doboz cigaretta hevert a Tisza mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség már a múlt héten vádat emelt Maurice Robinson ellen.","shortLead":"Az ügyészség már a múlt héten vádat emelt Maurice Robinson ellen.","id":"20191028_brit_halalkamion_ugyeszseg_embercsempesz_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51a16c1-361f-4f6a-9700-995d5d8f04b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_brit_halalkamion_ugyeszseg_embercsempesz_halozat","timestamp":"2019. október. 28. 15:37","title":"A brit halálkamion sofőrje globális embercsempész-hálózat tagja lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elveszítheti többségét az ellenzék Kőbányán, a bíróság ugyanis a szavazatok újraszámolását rendelte el az egyik egyéni választókerületben - jelentette az RTL híradója. ","shortLead":"Elveszítheti többségét az ellenzék Kőbányán, a bíróság ugyanis a szavazatok újraszámolását rendelte el az egyik egyéni...","id":"20191027_Kobanyan_bukhatja_a_tobbseget_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf91995-b6b3-4d07-8b43-5cf583ca8428","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_Kobanyan_bukhatja_a_tobbseget_az_ellenzek","timestamp":"2019. október. 27. 20:57","title":"Kőbányán bukhatja a többséget az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37720a9d-9ba2-4102-9a79-079ff6863e16","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201943__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__nem_tisztelt_haz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37720a9d-9ba2-4102-9a79-079ff6863e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3d4142-b69f-408b-abd6-394a4d344cb3","keywords":null,"link":"/360/201943__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__nem_tisztelt_haz","timestamp":"2019. október. 27. 10:00","title":"HVG 40: Amikor Kövér László rendreutasíthatta volna magát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszatért a kasszasikerlisták élére a Joker, a Batman-képregények főgonoszának eredettörténetét feldolgozó filmre 18,9 millió dollárért váltottak jegyet az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"Visszatért a kasszasikerlisták élére a Joker, a Batman-képregények főgonoszának eredettörténetét feldolgozó filmre 18,9...","id":"20191027_Ujra_a_Joker_a_legnepszerubb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ed5aa2-ad9f-4eae-a330-42200cb4b0da","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_Ujra_a_Joker_a_legnepszerubb","timestamp":"2019. október. 27. 19:52","title":"Újra a Joker a legnépszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5510d380-426b-4004-a92a-2fdd98563726","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy holttestet kiemeltek a tengerből, de azt még nem azonosították.","shortLead":"Egy holttestet kiemeltek a tengerből, de azt még nem azonosították.","id":"20191028_Megtalaltak_a_Mallorcan_eltunt_magyar_testverpar_autojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5510d380-426b-4004-a92a-2fdd98563726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2309ec2e-9dd3-4e61-9111-21de67c5f569","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Megtalaltak_a_Mallorcan_eltunt_magyar_testverpar_autojat","timestamp":"2019. október. 28. 08:31","title":"Megtalálták a Mallorcán eltűnt magyar testvérpár autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb313d4-6cb3-4c51-a3ea-d8cb93fe8271","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érdekes csapat jött össze Mezőhegyesen: Lázár János a városi kompozíció tervezésével már korábban egykori miniszteri biztosát bízta meg, míg a polgármesteri székbe a Ménesbirtok most leváltott vezérigazgatóját tolta be. Az ő helyére nevezik ki most Leisztinger Tamás egyik cégvezetőjét. ","shortLead":"Érdekes csapat jött össze Mezőhegyesen: Lázár János a városi kompozíció tervezésével már korábban egykori miniszteri...","id":"20191028_Lazar_Janos_meglepo_helyrol_hozott_uj_vezerigazgatot_az_allami_Menesbirtok_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb313d4-6cb3-4c51-a3ea-d8cb93fe8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77b249e-b23f-43c0-9a63-39966eaff8be","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_Lazar_Janos_meglepo_helyrol_hozott_uj_vezerigazgatot_az_allami_Menesbirtok_elere","timestamp":"2019. október. 28. 13:10","title":"Lázár János meglepő helyről hozott új vezérigazgatót az állami Ménesbirtok élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]