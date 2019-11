Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7970a970-3c8c-46ed-96b6-bbbf18a5a25c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tózsa István szerint a hallgatók magyarságtudata is csak 15-21 százalék, nem véletlenül tüntetnek a kormány ellen.","shortLead":"Tózsa István szerint a hallgatók magyarságtudata is csak 15-21 százalék, nem véletlenül tüntetnek a kormány ellen.","id":"20191114_A_Corvinus_professzora_szerint_a_mai_diakok_olyanok_mintha_magyarul_beszelo_kulfoldiek_lennenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7970a970-3c8c-46ed-96b6-bbbf18a5a25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84503c1-265d-4a8a-b16a-5af21c44f4ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_A_Corvinus_professzora_szerint_a_mai_diakok_olyanok_mintha_magyarul_beszelo_kulfoldiek_lennenek","timestamp":"2019. november. 14. 11:49","title":"A Corvinus professzora szerint a mai diákok olyanok, mintha magyarul beszélő külföldiek lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cb5827-0ef5-4c2e-b967-295924c659d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A médiában eltöltött évek alatt rengeteg dolog felgyülemlett benne. ","shortLead":"A médiában eltöltött évek alatt rengeteg dolog felgyülemlett benne. ","id":"20191115_Istenes_Bence_musorvezeto_Elviszlek_magammal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0cb5827-0ef5-4c2e-b967-295924c659d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34dbd6d7-1beb-42df-8030-64c7c2ab1aae","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Istenes_Bence_musorvezeto_Elviszlek_magammal","timestamp":"2019. november. 15. 10:33","title":"Őszintén beszélt idegösszeroppanásáról Istenes Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony nem érti, mi a túrót csinál a kormány, Kövér tovább szigorít, Trump barátként fogadta Erdogant. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Karácsony nem érti, mi a túrót csinál a kormány, Kövér tovább szigorít, Trump barátként fogadta Erdogant. Ez a hvg360...","id":"20191114_Radar360_Varhelyit_ma_meghallgatjak_milliokkal_tavoznak_polgarmesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5223c81f-813c-42de-abb4-4532fa92dfa7","keywords":null,"link":"/360/20191114_Radar360_Varhelyit_ma_meghallgatjak_milliokkal_tavoznak_polgarmesterek","timestamp":"2019. november. 14. 08:05","title":"Radar360: Várhelyit ma meghallgatják, milliókkal távoznak polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15907d6-2ca7-4b6f-a9e5-5350262cf9e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oxfordi Egyetem professzora azt mondta, globális antiliberális forradalom zajlik, amiben van lendület, tehát nem várható, hogy hamar kifulladna.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem professzora azt mondta, globális antiliberális forradalom zajlik, amiben van lendület, tehát nem...","id":"20191115_Timothy_Garton_Ash_Orban_a_hatalomban_es_a_vagyonban_erdekelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d15907d6-2ca7-4b6f-a9e5-5350262cf9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a831ad10-962b-4094-a1e6-e60ae526da17","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Timothy_Garton_Ash_Orban_a_hatalomban_es_a_vagyonban_erdekelt","timestamp":"2019. november. 15. 12:18","title":"Timothy Garton Ash: Orbán a hatalomban és a vagyonban érdekelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább így lehet – a megmentőjükként bemutatott Delta Systems vagyonának egy részét ugyanis zárolta a NAV.","shortLead":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább...","id":"20191114_delta_systems_est_media_nav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b04110-6710-4c73-9732-c066bd46124f","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_delta_systems_est_media_nav","timestamp":"2019. november. 14. 12:16","title":"Nyomoz a NAV az Est Mediát megmentő cég ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e2abc7-ea24-4f52-91af-2aef02f02b4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 61-szeres válogatott labdarúgó, korábbi szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy „mi, magyarok futballra születtünk”.","shortLead":"A 61-szeres válogatott labdarúgó, korábbi szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy „mi, magyarok futballra...","id":"20191115_foci_meszoly_kalman_puskas_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61e2abc7-ea24-4f52-91af-2aef02f02b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3887feb-393b-4570-a07e-bce3a2134145","keywords":null,"link":"/sport/20191115_foci_meszoly_kalman_puskas_arena","timestamp":"2019. november. 15. 13:10","title":"Mészöly: A labdarúgás nem halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három, mandátumot szerzett szervezet nemrég úgy döntött, semmi esetben sem kíván együttműködni a Lungo Drommal.","shortLead":"Három, mandátumot szerzett szervezet nemrég úgy döntött, semmi esetben sem kíván együttműködni a Lungo Drommal.","id":"20191115_farkas_florian_lungo_drom_tobbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbcf074-0c5f-4253-bc88-7383700cd884","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_farkas_florian_lungo_drom_tobbseg","timestamp":"2019. november. 15. 09:19","title":"Szomorkodhat Farkas Flórián, elvesztették a többségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén mellette döntött. Ő maga viszont még nem tud erről semmit, mert nem keresték meg a felkéréssel. ","shortLead":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén...","id":"20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f24ad2-869b-4819-9d31-b1fb2dd8c82f","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","timestamp":"2019. november. 14. 13:51","title":"Eldőlt: Dézsi Csaba András lehet a Fidesz polgármesterjelöltje Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]