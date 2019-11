Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"234d565b-4c77-498b-9745-3cd89614a827","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: bukás, Nélküled, titkok, siker, hála.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191124_Fotze_es_pussy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=234d565b-4c77-498b-9745-3cd89614a827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5329729e-bf2c-4aee-b916-0850ce54ffe4","keywords":null,"link":"/360/20191124_Fotze_es_pussy","timestamp":"2019. november. 24. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely fotzeról és pussyról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f845112-89fe-468e-8acf-869948ff059a","c_author":"DeLonghi","category":"brandcontent","description":"Ha van ötórai tea, miért ne lenne a kávénak is saját, jól megérdemelt ideje? Egészségtudósok szerint a kávézás legoptimálisabb időpontjai az ébredés, valamint az ebéd utáni órák lennének, de ha kicsit körbenézünk, ezzel szinte senki nem foglalkozik, ugyanis mindenkinek megvan a maga jól bevált „kávéideje”.","shortLead":"Ha van ötórai tea, miért ne lenne a kávénak is saját, jól megérdemelt ideje? Egészségtudósok szerint a kávézás...","id":"20191125_Kave_minden_idoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f845112-89fe-468e-8acf-869948ff059a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52b5b6b-238b-4d07-8941-974e3e6a0ad5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191125_Kave_minden_idoben","timestamp":"2019. november. 25. 09:30","title":"Kávé minden időben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szerint nem mond igazat az, aki azt állítja, a cég a kínai kormányhoz van bekötve és nekik kémkedik.","shortLead":"A Huawei szerint nem mond igazat az, aki azt állítja, a cég a kínai kormányhoz van bekötve és nekik kémkedik.","id":"20191125_huawei_ragalmazas_per_kemkedes_kinai_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76302ba-081c-4979-a629-244369bbdadf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_huawei_ragalmazas_per_kemkedes_kinai_kormany","timestamp":"2019. november. 25. 11:33","title":"Támad a Huawei: rágalmazással vádolnak három franciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb347c54-38a3-4288-be0c-06ca8b263455","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kanada legnépszerűbb punkrock zenekara négy év kihagyás után június 14-én újra a Budapest Parkban lép fel.","shortLead":"Kanada legnépszerűbb punkrock zenekara négy év kihagyás után június 14-én újra a Budapest Parkban lép fel.","id":"20191125_Visszater_Budapestre_a_Billy_Talent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb347c54-38a3-4288-be0c-06ca8b263455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10683743-89c7-4cc0-8841-10eeff974944","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Visszater_Budapestre_a_Billy_Talent","timestamp":"2019. november. 25. 10:29","title":"Visszatér Budapestre a Billy Talent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt a MÚOSZ a fővárosi antiszemita plakátokról. Remélik, hogy a jogsértés a hazai hatóságokat is haladéktalan cselekvésre sarkallja.","shortLead":"Megszólalt a MÚOSZ a fővárosi antiszemita plakátokról. Remélik, hogy a jogsértés a hazai hatóságokat is haladéktalan...","id":"20191125_MUOSZ_Felajanljak_a_jogi_segitseguket_az_Index_ujsagiroinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839a5994-e9e3-45ee-92d1-9c87c881bc09","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_MUOSZ_Felajanljak_a_jogi_segitseguket_az_Index_ujsagiroinak","timestamp":"2019. november. 25. 11:22","title":"Felajánlotta jogi segítségét az újságírószövetség az Index újságíróinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2485c4b-81a5-4a08-9c43-4df0c1ee25bb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szilágyi Ákos Pártállamból a rendőrállamba című tanulmánya a Sztálin halála után helyzetbe került, majd hamar megbukott rettegett inkvizítor, Lavrentyij Berija \"reformjairól\" szól.","shortLead":"Szilágyi Ákos Pártállamból a rendőrállamba című tanulmánya a Sztálin halála után helyzetbe került, majd hamar megbukott...","id":"201947_folyoirat__berija_peresztrojkaja_szilagyi_akos_partallambol_arendorallamba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2485c4b-81a5-4a08-9c43-4df0c1ee25bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651149f1-3d93-40f3-b5f3-ea776a18137f","keywords":null,"link":"/360/201947_folyoirat__berija_peresztrojkaja_szilagyi_akos_partallambol_arendorallamba","timestamp":"2019. november. 25. 10:00","title":"A rettegett főcsekista már 30 évvel Gorbacsov előtt feltalálta a peresztrojkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól méhcsaládonként 500 helyett 1000 forint támogatás jár a méhészeknek – jelentette be az agrárminiszter.\r

","shortLead":"A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól méhcsaládonként 500 helyett 1000 forint támogatás jár a méhészeknek –...","id":"20191124_meheszek_nagyobb_allami_tamogaras_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3525e317-d664-46db-85c0-05f0e1a5782d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_meheszek_nagyobb_allami_tamogaras_2020","timestamp":"2019. november. 24. 13:42","title":"Megtámogatja az állam a vergődő méhészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"1945-től 1990-ig kérdés volt, hogy barát vagy ellenség a lektor.","shortLead":"1945-től 1990-ig kérdés volt, hogy barát vagy ellenség a lektor.","id":"201947_szo_fennakadt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e242eb4f-957e-4ff9-b072-c46a7fb0ea93","keywords":null,"link":"/360/201947_szo_fennakadt","timestamp":"2019. november. 25. 15:01","title":"Cenzúra: nevezetes herélések és leletmentések az \"átkosban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]