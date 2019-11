Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c51233a3-3a9b-4d8f-b23d-dde6f9e49053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sétált, ütött. ","shortLead":"Sétált, ütött. ","id":"20191129_duna_korzo_telefonal_garazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c51233a3-3a9b-4d8f-b23d-dde6f9e49053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca06d683-77e5-45a6-8319-1939e386f6c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_duna_korzo_telefonal_garazdasag","timestamp":"2019. november. 29. 18:58","title":"Megütött egy embert egy férfi a Duna korzónál, mert nem tetszett neki, hogy telefonál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt nem árulta el, hogy mi történt vele, bár korábban a térdével voltak problémák.","shortLead":"Azt nem árulta el, hogy mi történt vele, bár korábban a térdével voltak problémák.","id":"20191128_Olyan_eros_fajdalmai_vannak_Madonnanak_hogy_le_kellett_mondania_harom_koncertjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c78f069-2315-4819-b578-69d659a63546","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_Olyan_eros_fajdalmai_vannak_Madonnanak_hogy_le_kellett_mondania_harom_koncertjet","timestamp":"2019. november. 28. 15:31","title":"Olyan erős fájdalmai vannak Madonnának, hogy le kellett mondania három koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a606a54a-77d5-4443-beee-b4f79e621daf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét jár az adventi időszak egyik legnépszerűbb látványossága.","shortLead":"Ismét jár az adventi időszak egyik legnépszerűbb látványossága.","id":"20191129_fenyvillamos_mikor_jar_2019_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a606a54a-77d5-4443-beee-b4f79e621daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd8c902-f6d3-44ba-8a6c-cbff3f64d0b1","keywords":null,"link":"/elet/20191129_fenyvillamos_mikor_jar_2019_budapest","timestamp":"2019. november. 29. 17:55","title":"Elindult a budapesti Fényvillamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d2c248-5e02-4f52-8d3b-bbb3be57d91a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis híján kétszeresen is túllépte a megengedett sebességet egy autós, szerencsétlenségére a traffipax is megörökítette a kiemelkedő teljesítményt.","shortLead":"Kis híján kétszeresen is túllépte a megengedett sebességet egy autós, szerencsétlenségére a traffipax is megörökítette...","id":"20191128_214el_huzott_el_a_rendorok_mellett_egy_autos_a_8as_fouton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59d2c248-5e02-4f52-8d3b-bbb3be57d91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575d5e0c-9b68-423d-8f6f-aea4eab85a85","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_214el_huzott_el_a_rendorok_mellett_egy_autos_a_8as_fouton","timestamp":"2019. november. 28. 15:06","title":"214-gyel húzott el a rendőrök mellett egy autós a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A per a kormánypárti publicista lakásszerzéséről szóló cikkel kapcsolatban indult.","shortLead":"A per a kormánypárti publicista lakásszerzéséről szóló cikkel kapcsolatban indult.","id":"20191128_bayer_zsolt_varnegyed_onkormanyzati_lakas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3ab7a8-9821-490e-b252-df48c3b9a41c","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_bayer_zsolt_varnegyed_onkormanyzati_lakas","timestamp":"2019. november. 28. 07:50","title":"Jogerősen pert nyert a 24.hu Bayer Zsolttal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cea333-946b-4b3d-a9e9-060d5ce817df","c_author":"-W-","category":"velemeny","description":"Elemében volt a házelnök, ha ez nem szólítja meg a számítózó fiatalokat, akkor semmi.","shortLead":"Elemében volt a házelnök, ha ez nem szólítja meg a számítózó fiatalokat, akkor semmi.","id":"20191129_DJ_Kover_a_Parlamentben_adta_elo_a_Tudatfoglalo_Haborut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3cea333-946b-4b3d-a9e9-060d5ce817df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f90849-5d58-453d-8685-fb975a3e8d69","keywords":null,"link":"/velemeny/20191129_DJ_Kover_a_Parlamentben_adta_elo_a_Tudatfoglalo_Haborut","timestamp":"2019. november. 29. 14:27","title":"DJ Kövér a Parlamentben adta elő a Tudatfoglaló Háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72b4624-cef4-46fa-a620-2b04d15cc863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megváltoztatta az elsőfokú ítéletet a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék.","shortLead":"Megváltoztatta az elsőfokú ítéletet a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék.","id":"20191129_jogeros_itelet_fovarosi_torvenyszek_nepliget_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72b4624-cef4-46fa-a620-2b04d15cc863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605c00d-fd0c-4ccb-be21-c83be5fbbd23","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_jogeros_itelet_fovarosi_torvenyszek_nepliget_eroszak","timestamp":"2019. november. 29. 10:49","title":"Megvan a jogerős ítélet a népligeti erőszak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök egy pincében leltek rá egy 42 éves nő holttestére, a volt élettárs a gyanúsított.","shortLead":"A rendőrök egy pincében leltek rá egy 42 éves nő holttestére, a volt élettárs a gyanúsított.","id":"20191128_Reszben_elismerte_tetett_a_ferfi_akinek_elettarsat_elasva_talaltak_meg_Albertirsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ac8765-a1cd-4855-80bc-2411413ed298","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Reszben_elismerte_tetett_a_ferfi_akinek_elettarsat_elasva_talaltak_meg_Albertirsan","timestamp":"2019. november. 28. 17:09","title":"Részben elismerte tettét az albertirsai gyilkossággal gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]