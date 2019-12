Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de3a446f-dd93-420e-9e19-4640b9bb3ec4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár hazánkban is rendelhető a német gyártó kupésra faragott divatterepjárójának legerősebb változata.","shortLead":"Immár hazánkban is rendelhető a német gyártó kupésra faragott divatterepjárójának legerősebb változata.","id":"20191202_387_millio_forinttol_indul_itthon_a_600_loeros_bmw_x6_m","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de3a446f-dd93-420e-9e19-4640b9bb3ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009a0b30-9a36-4acf-a53b-cd660fadfc6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_387_millio_forinttol_indul_itthon_a_600_loeros_bmw_x6_m","timestamp":"2019. december. 02. 07:59","title":"38,7 millió forinttól indul itthon a 600 lóerős BMW X6 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Wizz Air járata nem sokkal reggel hat óra után szállt volna fel, de még kilenckor is a reptéren vesztegelt az incidens miatt.","shortLead":"A Wizz Air járata nem sokkal reggel hat óra után szállt volna fel, de még kilenckor is a reptéren vesztegelt...","id":"20191202_Tanar_lophatta_el_egy_poggyaszor_penztarcajat_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9357f8-3901-4c48-b14e-d9f668b31fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Tanar_lophatta_el_egy_poggyaszor_penztarcajat_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","timestamp":"2019. december. 02. 20:16","title":"Egy tanár lophatta el egy poggyászőr pénztárcáját a Liszt Ferenc repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66723415-99d0-4879-8ecd-f6ec201c71c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek tetejébe még a vasút mobilos applikációja sem működik rendesen.","shortLead":"Ennek tetejébe még a vasút mobilos applikációja sem működik rendesen.","id":"20191202_mav_vonatkozlekedes_keses_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66723415-99d0-4879-8ecd-f6ec201c71c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8267d64-764c-4745-814f-70f4850391ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_mav_vonatkozlekedes_keses_havazas","timestamp":"2019. december. 02. 08:25","title":"MÁV: van, ahol 60-80 perces késésre kell számítani a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43441322-4107-464b-b5cc-8bb02c5a605c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy csokorba gyűjtöttük az MTI által eddig kiadott képeket.","shortLead":"Egy csokorba gyűjtöttük az MTI által eddig kiadott képeket.","id":"20191202_havazas_havas_kepek_ho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43441322-4107-464b-b5cc-8bb02c5a605c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8f7b1e-ea40-4a90-9bdc-275066359e05","keywords":null,"link":"/elet/20191202_havazas_havas_kepek_ho","timestamp":"2019. december. 02. 09:54","title":"Azért van ebben a havazásban valami varázslatos is – képek az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk három évtized alatt több mint fél Celsius-fokkal nőtt a globális átlaghőmérséklet, a szén-dioxid légköri koncentrációja pedig 15 százalékkal emelkedett.","shortLead":"Szűk három évtized alatt több mint fél Celsius-fokkal nőtt a globális átlaghőmérséklet, a szén-dioxid légköri...","id":"20191202_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_klimakonferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d263baad-5dac-4c39-946c-33c4f9dbfdd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_klimakonferencia","timestamp":"2019. december. 02. 16:33","title":"Beszédes számok bizonyítják, milyen rohamosan melegszik a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezetek nem nyugodtak meg, szerintük újabb leépítésre készül a kormány.","shortLead":"A szakszervezetek nem nyugodtak meg, szerintük újabb leépítésre készül a kormány.","id":"20191203_Veget_ert_a_kozigazgatas_ujabb_letszamstopja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2697f890-28bb-4ba1-934e-c5888b71d240","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Veget_ert_a_kozigazgatas_ujabb_letszamstopja","timestamp":"2019. december. 03. 08:40","title":"Véget ért a közigazgatás újabb létszámstopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök a Parlament ablakából kémleli a havas udvart.","shortLead":"A miniszterelnök a Parlament ablakából kémleli a havas udvart.","id":"20191202_orban_viktor_havazas_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b9f645-df32-4013-b29c-c6782ddb70a4","keywords":null,"link":"/elet/20191202_orban_viktor_havazas_parlament","timestamp":"2019. december. 02. 08:55","title":"Orbán Viktor jelenti: esik a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbc6bce-d3a3-42ce-8fa6-2a1ab3ef8121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt egy hétben lett több mint száz előfizetőjük, és 1,7 millió forint adományt is gyűjtöttek.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben lett több mint száz előfizetőjük, és 1,7 millió forint adományt is gyűjtöttek.","id":"20191202_Ujra_mukodik_a_Szabad_Pecs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdbc6bce-d3a3-42ce-8fa6-2a1ab3ef8121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af301ff-afc3-498d-b758-4db0e8009138","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Ujra_mukodik_a_Szabad_Pecs","timestamp":"2019. december. 02. 13:19","title":"Újra működik a Szabad Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]